Apa itu perencanaan, penganggaran, dan forecasting

Praktik akuntansi bisnis dasar berasal dari tahun 1400-an, ketika investor Venesia melacak ekspedisi perdagangan Asia mereka menggunakan pembukuan entri ganda, laporan laba rugi, dan neraca. Kata “anggaran” berasal dari kata Prancis kuno “bougette,” yang berarti “dompet kecil.” Pemerintah Inggris mulai menggunakan frasa “buka anggaran” pada pertengahan 1700-an, ketika kanselir mempresentasikan laporan keuangan tahunan. Perusahaan mulai secara teratur menggunakan istilah “anggaran” untuk keuangannya pada akhir 1800-an.

Forecasting bisnis modern dimulai sebagai tanggapan terhadap kehancuran ekonomi dari Great Depression tahun 1930-an. Jenis statistik dan analisis statistik baru dikembangkan yang dapat membantu bisnis memprediksi masa depan dengan lebih baik. Perusahaan konsultan muncul untuk membantu perusahaan menggunakan alat prediksi baru ini.

Di awal abad ke-20, proses akuntansi dan forecasting sangat menantang karena harus diselesaikan dengan persamaan yang ditulis tangan, pencatatan di buku besar, serta spreadsheet manual. Munculnya komputer mainframe pada 1960-an dan komputer pribadi pada 1980-an mempercepat prosesnya. Aplikasi perangkat lunak seperti Microsoft Excel menjadi sangat populer untuk pelaporan keuangan. Namun, program dan spreadsheet Excel rentan terhadap kesalahan input dan rumit ketika berbagai departemen atau individu perlu berkolaborasi dalam laporan.

Pada awal tahun 2000-an, perusahaan memperoleh akses ke sumber data operasional yang terus berkembang, serta informasi di luar sistem transaksi perusahaan — seperti cuaca, sentimen sosial, dan data ekonometrik. Banyaknya data yang harus dianalisis untuk forecasting memunculkan kebutuhan akan software yang lebih canggih untuk menangani pemrosesannya.

Banyak perangkat lunak perencanaan dikembangkan untuk mengelola kerumitan data tersebut, sehingga kegiatan perencanaan, budgeting, dan forecasting dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah — termasuk dalam hal pemrosesan dan kerja sama tim. Melalui insight prediktif yang dihasilkan secara otomatis dari data, perusahaan mampu melihat tren yang sedang muncul dan pengambilan keputusan dengan perspektif ke depan, bukan sekadar evaluasi masa lalu.

Sistem berbasis cloud kini semakin umum digunakan karena mampu menyediakan fleksibilitas, keamanan yang lebih baik, dan pengurangan biaya — sekaligus mendukung pembuatan prediksi serta anggaran yang lebih akurat dengan minim kesalahan.

Namun terlepas dari kemajuan ini, bisnis masih sangat bergantung pada spreadsheet tradisional.1 Tujuh puluh persen bisnis mengatakan mereka sangat bergantung pada pelaporan spreadsheet, dengan hanya 16 persen menggunakan perangkat lunak spesialis secara lokal — dan hanya sepuluh persen yang menggunakan perangkat lunak cloud untuk perencanaan.

Masih banyak perusahaan yang menggunakan rencana dan anggaran tahunan sebagai dasar strategi mereka, padahal metode manajemen tersebut berasal dari lebih dari seratus tahun lalu. Namun dalam lingkungan yang semakin kompetitif saat ini, organisasi menyadari bahwa rencana, anggaran, dan proyeksi harus mencerminkan kondisi aktual — bukan kondisi dua, tiga, atau beberapa kuartal yang lalu. Perencanaan berkelanjutan dan perkiraan bergulir menjadi metode yang semakin luas digunakan untuk melakukan pembaruan rutin terhadap rencana, anggaran, dan prediksi, baik secara triwulanan maupun bulanan. Dengan menggunakan pendekatan ini, para manajer dapat mengidentifikasi tren sebelum pesaing melakukannya—memampukan mereka membuat keputusan yang lebih tangkas dan responsif terkait harga, pilihan produk, distribusi modal, hingga jumlah staf yang dibutuhkan.