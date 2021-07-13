Apa itu perencanaan, penganggaran, dan forecasting

Perencanaan, penganggaran, dan perkiraan biasanya merupakan proses tiga langkah untuk menentukan dan memetakan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang organisasi.
Proses ini biasanya dikelola oleh chief financial officer (CFO) dan departemen keuangan. Namun, definisi tersebut dapat diperluas untuk mencakup semua bidang perencanaan organisasi termasuk: perencanaan dan analisis keuangan, perencanaan rantai pasokan, perencanaan penjualan, perencanaan tenaga kerja, dan perencanaan pemasaran.
Praktik akuntansi bisnis dasar berasal dari tahun 1400-an, ketika investor Venesia melacak ekspedisi perdagangan Asia mereka menggunakan pembukuan entri ganda, laporan laba rugi, dan neraca. Kata “anggaran” berasal dari kata Prancis kuno “bougette,” yang berarti “dompet kecil.” Pemerintah Inggris mulai menggunakan frasa “buka anggaran” pada pertengahan 1700-an, ketika kanselir mempresentasikan laporan keuangan tahunan. Perusahaan mulai secara teratur menggunakan istilah “anggaran” untuk keuangannya pada akhir 1800-an.
Forecasting bisnis modern dimulai sebagai tanggapan terhadap kehancuran ekonomi dari Great Depression tahun 1930-an. Jenis statistik dan analisis statistik baru dikembangkan yang dapat membantu bisnis memprediksi masa depan dengan lebih baik. Perusahaan konsultan muncul untuk membantu perusahaan menggunakan alat prediksi baru ini.
Di awal abad ke-20, proses akuntansi dan forecasting sangat menantang karena harus diselesaikan dengan persamaan yang ditulis tangan, pencatatan di buku besar, serta spreadsheet manual. Munculnya komputer mainframe pada 1960-an dan komputer pribadi pada 1980-an mempercepat prosesnya. Aplikasi perangkat lunak seperti Microsoft Excel menjadi sangat populer untuk pelaporan keuangan. Namun, program dan spreadsheet Excel rentan terhadap kesalahan input dan rumit ketika berbagai departemen atau individu perlu berkolaborasi dalam laporan.
Pada awal tahun 2000-an, perusahaan memperoleh akses ke sumber data operasional yang terus berkembang, serta informasi di luar sistem transaksi perusahaan — seperti cuaca, sentimen sosial, dan data ekonometrik. Banyaknya data yang harus dianalisis untuk forecasting memunculkan kebutuhan akan software yang lebih canggih untuk menangani pemrosesannya.
Banyak perangkat lunak perencanaan dikembangkan untuk mengelola kerumitan data tersebut, sehingga kegiatan perencanaan, budgeting, dan forecasting dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah — termasuk dalam hal pemrosesan dan kerja sama tim. Melalui insight prediktif yang dihasilkan secara otomatis dari data, perusahaan mampu melihat tren yang sedang muncul dan pengambilan keputusan dengan perspektif ke depan, bukan sekadar evaluasi masa lalu.
Sistem berbasis cloud kini semakin umum digunakan karena mampu menyediakan fleksibilitas, keamanan yang lebih baik, dan pengurangan biaya — sekaligus mendukung pembuatan prediksi serta anggaran yang lebih akurat dengan minim kesalahan.
Namun terlepas dari kemajuan ini, bisnis masih sangat bergantung pada spreadsheet tradisional.1 Tujuh puluh persen bisnis mengatakan mereka sangat bergantung pada pelaporan spreadsheet, dengan hanya 16 persen menggunakan perangkat lunak spesialis secara lokal — dan hanya sepuluh persen yang menggunakan perangkat lunak cloud untuk perencanaan.
Masih banyak perusahaan yang menggunakan rencana dan anggaran tahunan sebagai dasar strategi mereka, padahal metode manajemen tersebut berasal dari lebih dari seratus tahun lalu. Namun dalam lingkungan yang semakin kompetitif saat ini, organisasi menyadari bahwa rencana, anggaran, dan proyeksi harus mencerminkan kondisi aktual — bukan kondisi dua, tiga, atau beberapa kuartal yang lalu. Perencanaan berkelanjutan dan perkiraan bergulir menjadi metode yang semakin luas digunakan untuk melakukan pembaruan rutin terhadap rencana, anggaran, dan prediksi, baik secara triwulanan maupun bulanan. Dengan menggunakan pendekatan ini, para manajer dapat mengidentifikasi tren sebelum pesaing melakukannya—memampukan mereka membuat keputusan yang lebih tangkas dan responsif terkait harga, pilihan produk, distribusi modal, hingga jumlah staf yang dibutuhkan.
Membuat dan menerapkan proses perencanaan, penganggaran, dan forecasting yang baik membantu organisasi membuat laporan keuangan dan analitik yang lebih akurat — yang berpotensi mengarah pada forecasting yang lebih akurat dan pada akhirnya pertumbuhan pendapatan. Pentingnya hal ini semakin menonjol dalam lingkungan bisnis saat ini, di mana para pesaing yang bersifat disruptif mulai memasuki industri yang bahkan paling tradisional sekalipun.
Saat perusahaan mengintegrasikan data dan analitik dengan praktik terbaik perencanaan serta forecasting yang terbukti efektif, kemampuan mereka dalam membuat pengambilan keputusan strategis meningkat, sehingga rencana menjadi lebih akurat dan perkiraan lebih tepat waktu. Secara umum, berbagai alat dan praktik tersebut mampu menghemat waktu, meminimalkan kekeliruan, meningkatkan kerja sama, serta menciptakan budaya manajemen yang lebih terstruktur sehingga menghasilkan keunggulan kompetitif yang sesungguhnya.
Secara khusus, perusahaan dapat:
Perangkat lunak penganggaran, perencanaan, dan forecasting dapat dibeli sebagai solusi siap pakai atau sebagai bagian dari solusi manajemen kinerja perusahaan (CPM) terintegrasi yang lebih besar.
Solusi perangkat lunak canggih memungkinkan organisasi untuk:
Perencanaan lebih mudah dan lebih efektif ketika praktisi mengikuti praktik terbaik yang mapan. Perangkat lunak yang dirancang untuk menunjang praktik-praktik tersebut mampu memperbaiki ketepatan dan keandalan informasi, sekaligus meningkatkan keterlibatan para pemangku peran penting di seluruh organisasi, khususnya yang bekerja di lini terdepan.
Perusahaan-perusahaan terkemuka telah pindah ke solusi yang alamat siklus perencanaan penuh — pengumpulan data, pemodelan, analitik, dan pelaporan — pada platform perencanaan umum dengan persyaratan infrastruktur yang ramping. Platform semacam ini dapat menangani berbagai fungsi bisnis yang beragam, mulai dari tugas keuangan yang berfokus pada anggaran hingga, misalnya, perencanaan yang berfokus pada rantai pasok untuk lingkungan retail dengan ribuan SKU (unit penyimpanan stok).
Perusahaan seperti IBM® menawarkan solusi perangkat lunak holistik dan terintegrasi untuk merampingkan proses perencanaan, penganggaran, dan forecasting. Intinya, untuk bisa beradaptasi dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah, organisasi membutuhkan sebuah solusi terpadu yang menciptakan sumber kebenaran tunggal data dan memberikan pandangan menyeluruh terhadap seluruh data yang dimiliki. Solusi ini dapat melampaui aspek keuangan bisnis, menjadi mesin forecasting yang kuat di seluruh perusahaan. Dengan solusi perangkat lunak analitik perencanaan yang tangkas dan eksplorasi ini — baik di cloud maupun lokal — perusahaan dapat melakukan perencanaan, penganggaran, dan forecasting dengan kecepatan, kelincahan, dan pandangan ke depan yang lebih besar.
Mengevaluasi dan memilih perangkat lunak perencanaan, penganggaran, dan peramalan adalah tugas yang kompleks. Proses ini membutuhkan pertimbangan yang cermat dari fungsionalitas perangkat lunak, nilainya untuk proses perencanaan dan kemampuannya untuk mendukung praktik terbaik perencanaan. Ada juga faktor-faktor seperti keandalan dan dukungan vendor, koneksi komunitas pengguna dan komitmen terhadap kesuksesan pelanggan setelah penjualan selesai.
IBM® Analytics baru-baru ini menerbitkan panduan untuk membantu organisasi mengevaluasi perangkat lunak perencanaan, penganggaran, dan forecasting — dengan mengidentifikasi kualitas-kualitas utama yang perlu diperhatikan:
Kuncinya bukan hanya mengevaluasi fitur dan kemampuan produk, tetapi juga mengevaluasi bagaimana fitur-fitur tersebut akan diimplementasikan oleh pengguna yang berbeda dalam organisasi. Sangat penting untuk menguji solusi perencanaan apa pun yang akan digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan seperti keuangan, operasi, SDM, dan penjualan.
