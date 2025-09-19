Pemodelan keuangan AI mengacu pada penggunaan kecerdasan buatan dan alat yang didukung AI untuk mengubah cara data keuangan dianalisis dan forecasting dibuat.
Pemodelan keuangan telah lama menjadi teknik standar untuk memproyeksikan kinerja masa depan, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan arus kas. Ini adalah bagian dari proses perencanaan, penganggaran dan forecasting tiga langkah untuk menentukan dan memetakan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang organisasi. Model tradisional bergantung pada pembaruan spreadsheet manual dan rumus statis.
Sistem yang didukung AI mengotomatiskan penanganan data, belajar dari input baru, dan terus menyempurnakan proyeksi keuangan. Misalnya, model berbasis AI dapat menilai pergerakan pasar, laporan keuangan perusahaan atau indikator ekonomi dengan kecepatan dan presisi, kemudian memperbarui perkiraan untuk mencerminkan insight terbaru.
Kecepatan adalah keuntungan utama AI dalam pemodelan keuangan. AI mengurangi waktu yang dihabiskan untuk pengumpulan dan validasi data. AI dapat menangani kumpulan data besar secara real time dan mengungkap pola yang tidak jelas bagi analis keuangan manusia. Kemampuan ini memperkuat analisis keuangan dan mengurangi kelambatan yang sering ada dalam metode pemodelan tradisional. Hal ini juga membebaskan para analis dari pekerjaan yang memakan waktu dan berulang-ulang, sehingga mereka dapat fokus pada analisis dan interpretasi serta strategi data yang bernilai lebih tinggi.
Teknologi AI juga membawa insight yang lebih dalam. Sistem ini mendukung berbagai contoh penggunaan seperti analisis skenario dan sensitivitas, alokasi modal, perencanaan investasi, evaluasi merger dan akuisisi (M&A), dan pelaporan peraturan. Model AI mendukung simulasi “bagaimana jika” real-time yang menguji bagaimana perubahan permintaan, Harga atau guncangan eksternal dapat memengaruhi hasil, menawarkan pandangan yang lebih luas tentang kemungkinan masa depan.
Manfaat lainnya adalah kemampuan AI untuk deteksi risiko. 58% CEO terkemuka mengharapkan AI memiliki dampak transformatif pada peningkatan keamanan dan manajemen risiko.1 AI di bidang keuangan dapat memindai anomali dalam laporan keuangan atau pola perdagangan yang tidak biasa yang mungkin menunjukkan penipuan atau ketidakstabilan. Dengan menemukan tanda bahaya penilaian risiko ini sejak dini, institusi dapat mengambil tindakan pencegahan. Pendekatan proaktif ini lebih sulit dicapai dengan model statis.
Inovasi terbaru seperti AI agen dan AI yang dapat dijelaskan (XAI) memperkuat perubahan ini. AI Agen membawa otomatisasi keuangan lebih jauh dengan mengelola alur kerja ujung ke ujung. AI Agen dapat merencanakan, melaksanakan, dan menyesuaikan prakiraan sambil tetap menyisakan ruang untuk pengawasan manusia. XAI membuat model yang kompleks menjadi lebih transparan dengan menunjukkan variabel mana yang mendorong hasil, sebuah fitur penting dalam industri yang sangat diatur.
Namun, AI tidak menggantikan keahlian manusia. Model dapat mewarisi bias dari data yang mereka pelajari dan dapat menghasilkan output yang cacat ketika tidak dipantau dengan benar. Beberapa tetap sulit untuk ditafsirkan, terutama ketika dibangun dengan algoritma machine learning canggih yang beroperasi seperti kotak hitam. Pemodel yang terampil masih diperlukan untuk menerapkan penilaian bisnis dan konteks dengan cara yang tidak dapat ditiru oleh AI, terutama ketika menerjemahkan output ke dalam keputusan dunia nyata.
Menggunakan pemodelan keuangan yang didukung AI memungkinkan tim menjadi lebih berwawasan ke depan. Ketika tugas rutin diotomatisasi, analis dapat memberikan insight dan saran keuangan yang lebih tajam dan mengalihkan peran mereka dari melaporkan masa lalu ke membentuk strategi untuk masa depan.
AI dalam keuangan dan pemodelan keuangan telah membawa tingkat kecepatan dan ketepatan baru dalam pengambilan keputusan, mengubah cara perusahaan bersaing dan cara kerja analis. Ini telah menciptakan perubahan struktural di seluruh pasar, karena institusi yang mengadopsi model berbasis AI dapat pindah lebih cepat dan dengan akurasi perkiraan yang lebih besar.
Perubahan ini mengganggu alur kerja tradisional. Banyak tugas berulang yang dulunya dilakukan oleh analis junior kini telah diotomatisasi, seperti membersihkan data atau menjalankan model standar. Profesional keuangan sekarang fokus pada interpretasi, strategi, dan pengawasan daripada eksekusi manual. Bagi perusahaan, transisi ini dapat berarti tim yang lebih kecil tetapi juga ekspektasi yang lebih tinggi untuk penilaian analitis dan insight bisnis.
AI juga mendefinisikan ulang persaingan. Lembaga keuangan dengan kemampuan AI yang lebih kuat mendapatkan akses ke insight lebih cepat dan dapat menindaklanjutinya sebelum saingan mereka. Ketika pemain besar seperti JPMorgan, Goldman Sachs, dan Morgan Stanley menanamkan AI ke dalam pemodelan dan area lainnya,2 perusahaan kecil dan startup menghadapi tekanan untuk beradaptasi atau berisiko tertinggal.
Sekolah bisnis dan program pelatihan memberikan penekanan yang lebih besar pada ilmu data, machine learning, dan AI generatif, yang mempersiapkan analis masa depan untuk bekerja bersama sistem yang canggih3 Literasi keuangan sekarang mencakup kefasihan teknis dan tata kelola model.
AI memperkenalkan peluang dan risiko. Model AI canggih dapat merampingkan proses dan meningkatkan manajemen risiko, tetapi juga menciptakan ketergantungan pada algoritma kompleks yang tidak transparan secara konsisten. Dewan Stabilitas Keuangan menyatakan bahwa sementara AI menawarkan manfaat seperti peningkatan efisiensi operasional, kepatuhan terhadap peraturan, produk keuangan yang dipersonalisasi dan analisis data canggih, AI juga berpotensi memperkuat kerentanan sektor keuangan tertentu.4 Hal ini membuat transparansi, auditabilitas, dan tata kelola menjadi pusat peran AI dalam keuangan.
Pentingnya AI dalam pemodelan keuangan terkait dengan gangguannya. Ini membantu menghasilkan forecasting yang lebih baik tetapi juga mengubah peran dan alur kerja sambil mendorong peraturan baru. AI mengkonfigurasi ulang pemodelan keuangan tetapi juga mengubah cara keuangan beroperasi di setiap tingkatan.
Pemodelan keuangan tradisional berbasis aturan. Analis membangun model di Excel atau alat serupa, memasukkan input dan menghitung output seperti forecasting, valuasi atau analisis skenario. Model-model ini transparan tetapi kaku. Mereka hanya sebagus asumsi yang dimasukkan dan mereka berjuang dengan kompleksitas atau perubahan yang cepat.
Pemodelan keuangan AI berbasis data dan adaptif. Pemodelan ini menggunakan alat dan teknik AI untuk mengungkap hubungan yang mungkin tidak jelas. Model-model ini terus berkembang dengan data baru, sehingga memungkinkan mereka untuk beradaptasi secara lebih alami terhadap pergeseran pasar dan perubahan kinerja keuangan.
Teknologi yang mendorong pemodelan keuangan AI meliputi:
AI agen: Sistem ini dirancang untuk beroperasi seperti “agen” otonom yang dapat merencanakan, bertindak, dan beradaptasi menuju tujuan daripada hanya menghasilkan output satu kali. Gartner memprediksi bahwa pada tahun 2028, 33% aplikasi perangkat lunak perusahaan menyertakan AI agen, naik dari kurang dari 1% pada tahun 2024.5
Dalam pemodelan keuangan, agen tidak hanya berfokus pada prediksi, tetapi juga mengelola alur kerja secara end-to-end. Misalnya, agen yang bertanggung jawab untuk memperkirakan pendapatan mungkin secara otomatis menarik data penjualan dan pemasaran terbaru, menjalankan analisis skenario dalam kondisi ekonomi yang berbeda dan memperbarui dasbor untuk pengambil keputusan. Alih-alih satu output, agen memberikan insight dan rekomendasi yang berkembang.
Peran AI agen di sini bersifat kolaboratif, bukan penggantian. Analis masih menyediakan logika keuangan, menafsirkan hasil, dan memutuskan strategi. Agen mengambil alih pengumpulan data berulang, komputasi, dan pemantauan.
Alat otomatisasi: RPA (otomatisasi proses robotik) dan saluran data berbasis AI memberi masukan model keuangan dengan pembaruan real-time, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk pengumpulan dan validasi data manual.
AI yang dapat dijelaskan (Explainable AI, XAI): XAI mengacu pada teknik yang membuat model AI yang kompleks menjadi lebih transparan dan mudah dipahami. Alih-alih menghasilkan perkiraan sebagai output, XAI menunjukkan variabel mana yang mempengaruhi prediksi dan berapa banyak bobot yang mereka bawa. Visibilitas ini sangat penting dalam keuangan, di mana regulator, eksekutif, dan pemangku kepentingan perlu mempercayai dan mengaudit logika di balik perkiraan.
AI generatif: Model-model ini dapat membuat konten baru dari data yang ada. Dalam pemodelan keuangan, gen AI yang berfokus pada keuangan dapat menyusun laporan manajemen, meringkas hasil perkiraan atau menghasilkan narasi skenario yang menjelaskan hasil “bagaimana jika” dalam bahasa sederhana. Ini membantu menjembatani kesenjangan antara output teknis dan pengambilan keputusan eksekutif. Dalam survei terhadap manajer keuangan, melakukan analisis keuangan dan membuat perkiraan adalah area di mana mereka melihat kecerdasan buatan generatif (gen AI) memiliki dampak terbesar.6
Machine learning (ML): Algoritma seperti model regresi, struktur keputusan, hutan acak, peningkatan gradien, dan pembelajaran mendalam digunakan untuk melakukan perkiraan pendapatan, biaya, dan pergerakan pasar. Tidak seperti formula statis, ML terus mengkalibrasi ulang berdasarkan input baru, membuatnya berharga untuk perencanaan keuangan dan forecasting selama ketidakpastian.
Pemrosesan bahasa alami (NLP): Pendekatan ini memungkinkan AI mengekstrak insight dari sumber data yang tidak terstruktur seperti transkrip panggilan pendapatan, pengajuan SEC, dan laporan berita. Ini membantu model menangkap sentimen atau risiko tersembunyi di luar data numerik.
Analisis prediktif: Proses ini menggabungkan teknik statistik, machine learning, dan data historis untuk memperkirakan hasil yang mungkin terjadi. Dalam pemodelan keuangan, analisis prediktif meningkatkan perencanaan dengan memproyeksikan penjualan, biaya, atau risiko sebelum terjadi.
Model forecasting deret waktu: Metode seperti Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dan Long Short-Term Memory (LSTM) neural networks dapat menangani data keuangan berurutan untuk memproyeksikan tren pasar masa depan sambil memperhitungkan musim dan volatilitas.
Nilai AI dalam proses pemodelan keuangan menjadi lebih jelas ketika Anda memahami cara kerjanya. Berikut adalah contoh langkah demi langkah dari perkiraan pendapatan yang menunjukkan bagaimana data mengalir melalui model AI dibandingkan dengan model tradisional:
Dalam model tradisional, analis mengunduh laporan keuangan, data pasar, dan indikator ekonomi, lalu mengetik atau menyalinnya ke dalam spreadsheet. Dengan AI, langkah ini otomatis. Pipeline data mengumpulkan informasi terstruktur seperti penjualan dan harga dan item neraca bersama sumber tidak terstruktur seperti siaran pers, berita, atau bahkan ulasan pelanggan. API dan alat otomatisasi menjaga data tetap diperbarui dengan data real-time, yang membantu memastikan bahwa perkiraan tetap terkini.
Analis manusia sering mencurahkan waktu berjam-jam untuk memeriksa kesalahan, mengatasi kesenjangan, dan memformat spreadsheet. AI mempercepat proses ini dengan membersihkan dan menstandardisasi data secara otomatis. Untuk teks, NLP dapat mengubah bahasa menjadi fitur yang terukur, seperti skor sentimen, yang memengaruhi tren pendapatan.
Model tradisional bergantung pada penilaian analis tentang apa yang penting—pertumbuhan penjualan yang terkait dengan investasi pemasaran, misalnya. AI mengambil pandangan yang lebih luas. Algoritma menguji banyak variabel yang mungkin untuk menemukan variabel mana yang mendorong pendapatan. Mereka mungkin mengungkapkan, misalnya, bahwa lalu lintas situs web atau aktivitas dukungan pelanggan sama pentingnya dengan pengeluaran iklan.
Alih-alih memasukkan angka ke dalam rumus tetap, AI menggunakan machine learning. Metode seperti regresi, peningkatan gradien atau bahkan neural networks yang dalam belajar dari data pendapatan historis. Model deret waktu, seperti neural networks LSTM, dapat menangkap pola berulang seperti lonjakan musim liburan. Pada saat yang sama, NLP dapat menambahkan insight dari panggilan pendapatan atau berita pasar.
Model tradisional diperiksa dengan menanyakan apakah asumsi tampak masuk akal. Model AI diuji secara statistik, dengan metrik seperti kesalahan absolut rata-rata yang mengukur seberapa dekat prediksi mereka dengan hasil aktual. Jika model melewatkan hasilnya, model disesuaikan dan dilatih ulang.
Model tradisional biasanya output satu angka berdasarkan asumsi, misalnya, "pendapatan diperkirakan akan meningkat 10% tahun ini." Model AI menghasilkan hasil yang lebih kaya. Mereka dapat membuat beberapa skenario dan bahkan probabilitas, seperti "ada kemungkinan pendapatan 65% terletak antara USD 92 juta dan USD 100 juta."
Spreadsheet tradisional harus diperbarui secara manual setiap kali data baru masuk. Model AI memperbarui diri secara otomatis. Jika perubahan mendadak terjadi, seperti gangguan rantai pasokan atau perubahan permintaan konsumen, model menyesuaikan dan memperbarui perkiraan hampir secara instan.
Pemodelan keuangan AI menawarkan lebih dari sekadar penghitungan angka yang lebih cepat. Dengan membentuk kembali bagaimana data dikumpulkan, dianalisis, dan diterapkan, ini buka kemungkinan baru bagi tim keuangan dan fungsi perencanaan dan analisis keuangan (FP&A) untuk memberikan insight, mengantisipasi risiko, dan memandu Strategi. Keuntungan-keuntungan ini meliputi:
Insight yang lebih dalam dari data tidak terstruktur: NLP memungkinkan AI menggunakan transkrip panggilan pendapatan, berita pasar, dan sentimen pelanggan. Model tradisional sebagian besar mengabaikan informasi ini. Pendekatan ini memberikan konteks yang lebih kaya untuk perkiraan.
Dukungan keputusan strategis yang ditingkatkan: Dengan pekerjaan berulang yang ditangani oleh AI, tim keuangan menjadi mitra bisnis yang lebih kuat. Mereka dapat mendedikasikan lebih banyak waktu untuk menafsirkan hasil dan memberikan nasihat kepemimpinan daripada mengurus spreadsheet. Pergeseran ini membantu perusahaan mengoptimalkan sumber daya dan menyelaraskan keuangan dengan strategi yang lebih luas.
Proses yang lebih cepat dan efisiensi yang lebih besar: AI mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas manual seperti entri data, validasi, dan pembaruan spreadsheet. Analis dapat fokus pada strategi sementara AI mengotomatiskan proses berulang.
Skalabilitas yang lebih besar: Pemodelan keuangan AI dapat menangani kumpulan data yang jauh lebih besar daripada alat tradisional. Keunggulan ini membuatnya cocok untuk organisasi global yang kompleks yang membutuhkan forecasting keuangan real-time di seluruh perusahaan.
Peningkatan akurasi: Model tradisional dibatasi oleh asumsi tetap, tetapi model AI meningkat saat mereka belajar dari data baru. Mereka dapat menangkap perubahan kondisi bisnis atau pasar, yang mengarah ke perkiraan yang lebih akurat dan relevan.
Perencanaan skenario yang lebih kaya: AI dapat menjalankan ribuan skenario "bagaimana-jika" dengan cepat, menunjukkan bagaimana hasil berubah di bawah asumsi yang berbeda. Keuntungan ini memungkinkan bisnis untuk mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh model statis, memberdayakan para pemimpin untuk membuat keputusan yang lebih tepat.
Deteksi risiko yang lebih kuat: Dengan memindai data terstruktur dan tidak terstruktur, AI dapat menandai anomali, sinyal penipuan, atau tanda-tanda awal tekanan keuangan. Fitur ini merupakan keuntungan utama untuk stabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan.
Mengadopsi AI dalam pemodelan keuangan bukan tanpa rintangan. 60% CEO perbankan mengatakan bahwa mereka harus menerima risiko yang signifikan untuk memanfaatkan keuntungan otomatisasi dan meningkatkan daya saing.7 Memahami tantangan-tantangan ini sangat penting untuk menyeimbangkan inovasi dengan tanggung jawab dan stabilitas jangka panjang.
Bias dan keadilan: Jika data historis mencerminkan bias, model AI cenderung mereplikasi dan bahkan memperkuatnya. Mengenali bias sejak dini adalah kunci strategi mitigasi yang efektif.
Biaya dan aksesibilitas: Membangun dan memelihara model AI memerlukan investasi dalam infrastruktur, data, dan bakat. Perusahaan besar dapat mengelola hal ini dengan lebih mudah, meninggalkan perusahaan kecil pada posisi yang tidak menguntungkan.
Keamanan siber dan privasi data: Model AI bergantung pada data keuangan dan klien yang sensitif. Melindungi informasi ini dari pelanggaran atau penyalahgunaan adalah perhatian konstan.
Kualitas dan ketersediaan data: Model AI hanya sebagus data yang mereka pelajari. Kumpulan data yang tidak lengkap, tidak konsisten, atau bias dapat menghasilkan perkiraan yang menyesatkan.
Integrasi dengan sistem lama: Tim keuangan sering kali mengandalkan templat ERP, akuntansi, dan pelaporan yang sudah ada. Mengintegrasikan AI ke dalam sistem lama dapat memakan biaya besar dan penuh tantangan teknis.
Transparansi model: Banyak teknik machine learning berfungsi sebagai “black box,” sehingga sulit bagi analis, eksekutif, atau regulator untuk memahami bagaimana prediksi dihasilkan. Kurangnya transparansi ini menciptakan tantangan kepercayaan dan kepatuhan.
Terlalu bergantung pada otomatisasi: Meskipun otomatisasi meningkatkan efisiensi, tetapi hal ini dapat membuat tim menerima output tanpa pertanyaan. Tanpa pengawasan manusia yang tepat, ini meningkatkan risiko kesalahan terselip.
Kepatuhan terhadap peraturan: Lembaga keuangan harus memenuhi standar yang ketat untuk kejelasan dan kemampuan audit. Model AI yang kompleks sering kali gagal memenuhi persyaratan ini, meningkatkan masalah tata kelola.
Kesenjangan keterampilan: Banyak profesional keuangan tidak terlatih dalam machine learning atau ilmu data. Menjembatani kesenjangan ini membutuhkan pendidikan baru, strategi perekrutan, dan adaptasi budaya dalam tim keuangan.
1 5 mindshifts to supercharge business growth: Move from productivity to performance with agentic AI. IBM Institute for Business Value (IBV)
2 AI will reshape Wall Street. Here's how the industry's biggest firms, from JPMorgan to Blackstone, are adapting it. Business Insider, diperbarui 31 Agustus 2025
3 Tomorrow’s financiers are learning to think like machines, Financial Times, 15 Juni 2025
4 The Financial Stability Implications of Artificial Intelligence, Financial Stability Board, 14 November 2024
5 Top strategic technology trends for 2025: Agentic AI, Gartner, Oktober 2024
6 Put AI to work for finance and financial services. IBM Institute for Business Value (IBV)
7 2025 Global outlook for banking and financial markets, IBM Institute for Business Value (IBV), diterbitkan pertama kali pada 26 Januari 2025.