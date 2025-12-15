Operasi bisnis

Apa itu manajemen keuangan?

ruangan penuh dengan monitor yang menunjukkan beberapa dasbor
Manajemen keuangan, dijelaskan

Manajemen keuangan mengacu pada kerangka kerja yang digunakan organisasi dan para pemimpin keuangan untuk memandu alokasi sumber daya, keputusan investasi, dan efisiensi operasional. Mengelola profitabilitas, perkiraan anggaran, dan pengambilan keputusan strategis adalah proses yang membentuk manajemen keuangan organisasi.

Manajemen keuangan mencakup segala sesuatu yang berdampak pada kesehatan keuangan dan keberlanjutan organisasi. Ini mencakup pemantauan arus kas harian, memandu keputusan pelaporan keuangan dan segala sesuatu di antaranya.

Sebagian besar organisasi besar akan mendedikasikan seluruh tim keuangan, yang dipimpin oleh Chief Financial Officer (CFO), kepala keuangan, atau seseorang dengan jabatan serupa, untuk mengelola semua tanggung jawab keuangan.

Organisasi modern beralih ke teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dalam perencanaan dan analisis keuangan (FP&A) dan otomatisasi keuangan untuk mendapatkan insight real-time tentang kinerja keuangan. Organisasi-organisasi ini juga menggunakan perangkat lunak akuntansi dan platform perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) untuk merampingkan fungsi-fungsi keuangan ke dalam satu sistem manajemen keuangan.

Menurut riset IBM Institute for Business Value baru-baru ini, 53% eksekutif sudah menggunakan otomatisasi dalam analisis keuangan dan pelaporan manajemen.

Melalui teknologi yang lebih maju seperti AI agen, agen AI yang berspesialisasi dalam pemodelan keuangan dapat mencerna data historis untuk membangun model prediktif, memungkinkan perkiraan hasil yang lebih akurat. Kemajuan ini tidak hanya meningkatkan presisi ramalan tetapi juga membebaskan para profesional keuangan dan CFO untuk fokus pada mitigasi risiko keuangan dan ketidakpastian prediksi.

Bagaimana cara kerja manajemen keuangan?

Manajemen keuangan secara langsung berdampak pada hampir semua aspek kinerja organisasi dan strategi penganggaran secara keseluruhan. Itu tidak hanya memelihara buku dan neraca saldo. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuan mereka. Tujuan ini dapat mencakup pelacakan likuiditas dan arus kas, memaksimalkan keuntungan dan mengembangkan skenario keuangan.

Seorang manajer keuangan biasanya memiliki latar belakang sebagai analis keuangan dan merupakan bagian dari tim profesional keuangan. Sementara organisasi yang lebih kecil mungkin bergantung pada tim yang lebih terbatas. Biasanya setidaknya ada manajer keuangan yang didedikasikan untuk memimpin strategi modal dan mengelola hubungan keuangan.

Terkadang, sebuah organisasi dapat menggunakan pendekatan manajemen kinerja bisnis (BPM) untuk mengelola dan memantau kinerja bisnis di samping kinerja keuangan.

Berikut adalah empat tanggung jawab inti dari tim manajemen keuangan:

  • Perencanaan: Tim manajemen keuangan memproyeksikan sumber daya keuangan yang dibutuhkan organisasi untuk mempertahankan arus kas positif. Hal ini memungkinkan mereka mengalokasikan dana untuk tumbuh dan mengelola peristiwa tak terduga.
  • Penganggaran: Manajer keuangan menetapkan dana yang tersedia untuk memenuhi biaya organisasi, seperti sewa, gaji, dan bahan baku. Tim manajemen keuangan bertanggung jawab untuk membuat keputusan keuangan yang sesuai dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang organisasi.
  • Mengelola dan menilai risiko: Para pemimpin di luar departemen keuangan mengandalkan CFO dan tim keuangan untuk mengelola dan menilai berbagai risiko. Risiko tersebut dapat mencakup risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Pemantauan masing-masing membutuhkan proses manajemen keuangan yang efektif dan tim keuangan yang kohesif.
  • Tetapkan prosedur: Tim manajemen keuangan juga bertugas menetapkan cara mendistribusikan data keuangan dalam bentuk pembayaran, laporan, atau faktur. Prosedur ini juga akan menjelaskan siapa dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan keuangan akhir dan pemangku kepentingan mana yang harus memberikan persetujuan akhir.
Komponen utama manajemen keuangan

Manajemen keuangan mempengaruhi setiap aspek organisasi. Setiap departemen mendapatkan keuntungan dari pendekatan yang ditargetkan yang didukung oleh keahlian khusus.

Sementara banyak bidang manajemen keuangan tumpang tindih, penting untuk memahami fokus individu masing-masing. Bidang utama manajemen keuangan meliputi:

  • Investasi: Tim manajemen keuangan bertanggung jawab untuk mengevaluasi peluang modal dan pengembalian investasi yang realistis terhadap potensi risiko. Investasi dapat mencakup hal-hal seperti peningkatan teknologi, ekspansi pasar dan target akuisisi.
  • Pengadaan: Manajer keuangan bekerja bersama tim pengadaan untuk mengoptimalkan keputusan pembelian dan menetapkan kontrol pengeluaran. Tim bekerja sama untuk menegosiasikan pembayaran dan menetapkan kontrol keuangan untuk organisasi secara keseluruhan.
  • Pelaporan: Pelaporan keuangan yang tepat waktu dan akurat memberi para pemangku kepentingan insight yang jelas dan menyederhanakan penutupan akhir periode. Dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi, manajer keuangan dengan cepat menghasilkan laporan manajemen internal, laporan keuangan eksternal dan dokumen khusus untuk pemberi pinjaman atau investor. Semua sambil menjaga keseimbangan yang tepat antara transparansi dan kerahasiaan.
  • Strategi pajak: Manajer keuangan lebih dari sekadar memenuhi persyaratan kepatuhan. Mereka menyusun strategi pajak yang secara hukum mengurangi kewajiban tanpa mengganggu operasi. Mereka juga menyusun transaksi, mengelola ketentuan pajak, bekerja dengan penasihat eksternal, dan melacak perubahan peraturan.
  • Manajemen risiko: Ada banyak ancaman yang dihadapi organisasi dan tergantung pada manajer keuangan untuk mengidentifikasi dan mengukurnya serta membuat keputusan yang tepat tentang cara menangani manajemen risiko. Mereka harus mengembangkan strategi mitigasi yang mencapai keseimbangan antara risiko dan potensi pertumbuhan keuangan.
  • Manajemen proyek: Dengan bekerja sama dengan para pemimpin departemen, manajer keuangan mengevaluasi kesehatan keuangan dari setiap inisiatif. Sepanjang siklus proyek, mereka menganalisis laba investasi (ROI) dan merekomendasikan penyesuaian pada aktivitas keuangan ketika biaya melebihi harapan.
  • Arus kas: Dengan uang yang mengalir masuk dan keluar dari suatu organisasi, sangat penting bagi tim keuangan untuk memiliki pandangan terpadu tentang arus kas, pengeluaran, dan hutang dagang. Pendekatan ini mengharuskan manajer keuangan untuk memperkirakan kebutuhan uang tunai dan menangani manajemen kas sembari menjaga stabilitas keuangan.
  • Penganggaran: Manajer keuangan mendorong proses penganggaran dengan menetapkan target keuangan dan menjadwalkan sumber daya sesuai dengan tujuan strategis organisasi. Mereka berkolaborasi dengan para pemimpin departemen untuk membuat anggaran praktis, melacak kinerja terhadap rencana tersebut dan menyesuaikan alokasi saat kondisi bisnis berubah.
  • Perencanaan dan analisis keuangan (FP&A): Proses perencanaan dan analisis keuangan terdiri dari mengambil data keuangan mentah dan mengubahnya menjadi insight praktis melalui perkiraan dan pemodelan skenario. Tim FP&A menemukan tren yang muncul, menjelaskan varian, dan menyediakan informasi yang diandalkan eksekutif untuk membentuk keputusan tentang harga dan metrik.

Mengapa manajemen keuangan penting?

Manajemen keuangan sangat penting karena membuat organisasi tetap jujur tentang bagaimana tujuan keuangannya selaras dengan uang yang masuk dan keluar dari bisnis. Tim manajemen keuangan menangani masalah penting yang mungkin dihadapi organisasi (kadang-kadang di luar kendali mereka) dan membuat rencana darurat untuk menangani skenario tersebut.

Manajemen keuangan dan perangkat lunak manajemen keuangan juga dapat membantu organisasi menciptakan sistem untuk mengelola uang dan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Era baru manajemen keuangan bahkan menggunakan kekuatan AI generatif (gen AI) melalui manajemen keuangan cloud.

Model gen AI dapat menganalisis tren pasar dan indikator ekonomi secara real-time dan melampaui otomatisasi untuk memberikan insight berbasis data secara langsung. CFO didukung dengan pengetahuan dan data untuk memahami keputusan mana yang paling mungkin berubah menjadi hasil.

Dengan menggunakan gen AI, CFO dan tim mereka memahami keputusan mana yang paling mungkin berubah menjadi hasil. Tetapi keberhasilan bergantung pada seberapa cepat tim keuangan dapat mengubah data menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti.

Menurut riset IBM Institute for Business Value, sebagian besar nilai bisnis yang diperoleh dari penggunaan FinOps atau manajemen keuangan untuk investasi berbasis cloud dalam transformasi cloud, berasal dari inovasi dan peningkatan ketahanan. Laporan ini juga menunjukkan bahwa organisasi yang menggunakan model FinOps yang didukung AI melaporkan penghematan biaya melebihi 20%.

Manajemen keuangan yang efektif berkembang dan membutuhkan perencanaan strategis untuk pindah organisasi ke posisi proaktif dan menguntungkan.

Tiga jenis manajemen keuangan

Manajemen keuangan biasanya dibagi ke dalam kategori keputusan, tergantung di mana organisasi ingin menginvestasikan sumber daya dan cara mendanai operasi. Kategori-kategori tersebut saling berhubungan tetapi mewakili bagaimana pilihan keuangan individu berdampak pada posisi keuangan yang lebih luas.

Manajemen modal kerja

Manajemen modal kerja dapat memastikan organisasi memiliki aset jangka pendek yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan mengelola kas, inventaris, dan utang piutang usaha. Manajer keuangan bertanggung jawab untuk menyesuaikan kebijakan dan prosedur untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi tekanan keuangan.

Contoh: Perusahaan manufaktur menengah ingin meninjau modal kerjanya untuk meningkatkan likuiditas dan mengurangi biaya pembiayaan. Hal pertama yang dilakukan tim keuangan adalah menganalisis siklus konversi kas (CCC). Mereka menemukan bahwa hari inventaris terlalu tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, manajer keuangan menerapkan pendekatan inventaris baru untuk pengiriman lebih cepat dan mengurangi kelebihan stok.

Penganggaran modal

Penganggaran modal adalah proses manajemen keuangan yang digunakan untuk menganalisis dan memprioritaskan proyek-proyek berskala besar. Inisiatif ini adalah inisiatif yang membutuhkan dana yang signifikan dan harus dievaluasi sebelum melangkah maju. Tujuan dari proses ini adalah untuk menyediakan kerangka kerja dan evaluasi yang didukung data tentang cara terbaik untuk menggunakan modal organisasi dalam batas-batas proyek yang diusulkan.

Contoh: Perusahaan ritel sedang mengevaluasi apakah akan berinvestasi di gudang baru. Tim keuangan memperkirakan biaya proyek dan menghitung metrik keuangan, seperti nilai sekarang bersih (NPV) dan tingkat pengembalian internal (IRR). Setelah menyelesaikan analisis tersebut, perusahaan menyetujui investasi gudang atau memilih untuk tidak melakukannya tergantung pada biaya yang diproyeksikan.

Struktur modal

Jenis manajemen keuangan mengacu pada penggunaan utang dan ekuitas untuk membiayai aset dan operasi organisasi. Misalnya, jika suku bunga rendah, terkadang mengambil utang adalah pendekatan terbaik. Secara terpisah, sebuah organisasi mungkin mempertimbangkan dana dari ekuitas swasta, menjual aset atau kadang-kadang menjual ekuitas.

Contoh: Perusahaan teknologi ingin memperluas operasi dan harus memutuskan cara membiayai pertumbuhan. Manajemen keuangan menganalisis struktur modalnya dan mempertimbangkan untuk menggunakan campuran utang dan ekuitas.

Perusahaan mungkin mempertimbangkan untuk menerbitkan modal dalam bentuk obligasi jangka panjang untuk manfaatkan suku bunga rendah, memberikan manfaat bunga yang dapat dikurangkan dari pajak. Perusahaan juga dapat mengumpulkan uang dengan menerbitkan saham baru. Pendekatan yang seimbang ini menjaga rasio utang terhadap ekuitas perusahaan pada tingkat yang dapat dikelola.

Contoh manajemen keuangan

Peritel omnichannel Landmark Retail adalah contoh nyata bagaimana solusi manajemen keuangan dapat merevolusi proses penganggaran organisasi.

Sebagai salah satu peritel terbesar di Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), India dan Asia Tenggara (SEA), perusahaan berkembang menjadi pendorong 2.200 toko di 21 negara.

Karena pertumbuhannya, tim perencanaan dan analisis keuangan Landmark Retail menghadapi tantangan ketika mereka mencoba mengelola berbagai proses keuangan. Perusahaan beralih ke IBM® Planning Analytics untuk menyederhanakan proses penganggaran

“Dengan alat ini, Landmark Retail mampu meningkatkan analitik bisnisnya dan mendapatkan perspektif mendalam yang sering diabaikan ketika menggunakan metode penganggaran berbasis spreadsheet tradisional. Alat ini dengan mudah memfasilitasi penganggaran pada pendekatan berbasis nol, menghemat waktu dan tenaga yang signifikan karena memiliki semua data historis yang diperlukan”, menurut Gopal Chandak, FP&A Leader di Landmark.

Perusahaan melihat transformasi yang luar biasa, menghasilkan pengurangan 75% dalam waktu yang dihabiskan oleh karyawan, Chandak menambahkan. Mereka juga meningkatkan tata kelola dan transparansi yang mencakup berbagai merek dan negara, membebaskan karyawan untuk analisis bisnis yang lebih strategis.

Landmark Retail hanyalah contoh tunggal tentang pentingnya solusi dan proses manajemen keuangan dan dampaknya terhadap bagaimana organisasi mengelola keuangannya.

