Apa itu manajemen keuangan?

Manajemen keuangan mencakup segala sesuatu yang berdampak pada kesehatan keuangan dan keberlanjutan organisasi. Ini mencakup pemantauan arus kas harian, memandu keputusan pelaporan keuangan dan segala sesuatu di antaranya.

Sebagian besar organisasi besar akan mendedikasikan seluruh tim keuangan, yang dipimpin oleh Chief Financial Officer (CFO), kepala keuangan, atau seseorang dengan jabatan serupa, untuk mengelola semua tanggung jawab keuangan.

Organisasi modern beralih ke teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dalam perencanaan dan analisis keuangan (FP&A) dan otomatisasi keuangan untuk mendapatkan insight real-time tentang kinerja keuangan. Organisasi-organisasi ini juga menggunakan perangkat lunak akuntansi dan platform perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) untuk merampingkan fungsi-fungsi keuangan ke dalam satu sistem manajemen keuangan.

Menurut riset IBM Institute for Business Value baru-baru ini, 53% eksekutif sudah menggunakan otomatisasi dalam analisis keuangan dan pelaporan manajemen.

Melalui teknologi yang lebih maju seperti AI agen, agen AI yang berspesialisasi dalam pemodelan keuangan dapat mencerna data historis untuk membangun model prediktif, memungkinkan perkiraan hasil yang lebih akurat. Kemajuan ini tidak hanya meningkatkan presisi ramalan tetapi juga membebaskan para profesional keuangan dan CFO untuk fokus pada mitigasi risiko keuangan dan ketidakpastian prediksi.