Apa itu manajemen keuangan?

Manajemen keuangan mengacu pada kerangka kerja yang digunakan organisasi dan para pemimpin keuangan untuk memandu alokasi sumber daya, keputusan investasi, dan efisiensi operasional. Mengelola profitabilitas, perkiraan anggaran, dan pengambilan keputusan strategis adalah proses yang membentuk manajemen keuangan organisasi.
Manajemen keuangan mencakup segala sesuatu yang berdampak pada kesehatan keuangan dan keberlanjutan organisasi. Ini mencakup pemantauan arus kas harian, memandu keputusan pelaporan keuangan dan segala sesuatu di antaranya.
Sebagian besar organisasi besar akan mendedikasikan seluruh tim keuangan, yang dipimpin oleh Chief Financial Officer (CFO), kepala keuangan, atau seseorang dengan jabatan serupa, untuk mengelola semua tanggung jawab keuangan.
Organisasi modern beralih ke teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dalam perencanaan dan analisis keuangan (FP&A) dan otomatisasi keuangan untuk mendapatkan insight real-time tentang kinerja keuangan. Organisasi-organisasi ini juga menggunakan perangkat lunak akuntansi dan platform perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) untuk merampingkan fungsi-fungsi keuangan ke dalam satu sistem manajemen keuangan.
Menurut riset IBM Institute for Business Value baru-baru ini, 53% eksekutif sudah menggunakan otomatisasi dalam analisis keuangan dan pelaporan manajemen.
Melalui teknologi yang lebih maju seperti AI agen, agen AI yang berspesialisasi dalam pemodelan keuangan dapat mencerna data historis untuk membangun model prediktif, memungkinkan perkiraan hasil yang lebih akurat. Kemajuan ini tidak hanya meningkatkan presisi ramalan tetapi juga membebaskan para profesional keuangan dan CFO untuk fokus pada mitigasi risiko keuangan dan ketidakpastian prediksi.
Manajemen keuangan secara langsung berdampak pada hampir semua aspek kinerja organisasi dan strategi penganggaran secara keseluruhan. Itu tidak hanya memelihara buku dan neraca saldo. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuan mereka. Tujuan ini dapat mencakup pelacakan likuiditas dan arus kas, memaksimalkan keuntungan dan mengembangkan skenario keuangan.
Seorang manajer keuangan biasanya memiliki latar belakang sebagai analis keuangan dan merupakan bagian dari tim profesional keuangan. Sementara organisasi yang lebih kecil mungkin bergantung pada tim yang lebih terbatas. Biasanya setidaknya ada manajer keuangan yang didedikasikan untuk memimpin strategi modal dan mengelola hubungan keuangan.
Terkadang, sebuah organisasi dapat menggunakan pendekatan manajemen kinerja bisnis (BPM) untuk mengelola dan memantau kinerja bisnis di samping kinerja keuangan.
Berikut adalah empat tanggung jawab inti dari tim manajemen keuangan:
Manajemen keuangan mempengaruhi setiap aspek organisasi. Setiap departemen mendapatkan keuntungan dari pendekatan yang ditargetkan yang didukung oleh keahlian khusus.
Sementara banyak bidang manajemen keuangan tumpang tindih, penting untuk memahami fokus individu masing-masing. Bidang utama manajemen keuangan meliputi:
Manajemen keuangan sangat penting karena membuat organisasi tetap jujur tentang bagaimana tujuan keuangannya selaras dengan uang yang masuk dan keluar dari bisnis. Tim manajemen keuangan menangani masalah penting yang mungkin dihadapi organisasi (kadang-kadang di luar kendali mereka) dan membuat rencana darurat untuk menangani skenario tersebut.
Manajemen keuangan dan perangkat lunak manajemen keuangan juga dapat membantu organisasi menciptakan sistem untuk mengelola uang dan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Era baru manajemen keuangan bahkan menggunakan kekuatan AI generatif (gen AI) melalui manajemen keuangan cloud.
Model gen AI dapat menganalisis tren pasar dan indikator ekonomi secara real-time dan melampaui otomatisasi untuk memberikan insight berbasis data secara langsung. CFO didukung dengan pengetahuan dan data untuk memahami keputusan mana yang paling mungkin berubah menjadi hasil.
Dengan menggunakan gen AI, CFO dan tim mereka memahami keputusan mana yang paling mungkin berubah menjadi hasil. Tetapi keberhasilan bergantung pada seberapa cepat tim keuangan dapat mengubah data menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti.
Menurut riset IBM Institute for Business Value, sebagian besar nilai bisnis yang diperoleh dari penggunaan FinOps atau manajemen keuangan untuk investasi berbasis cloud dalam transformasi cloud, berasal dari inovasi dan peningkatan ketahanan. Laporan ini juga menunjukkan bahwa organisasi yang menggunakan model FinOps yang didukung AI melaporkan penghematan biaya melebihi 20%.
Manajemen keuangan yang efektif berkembang dan membutuhkan perencanaan strategis untuk pindah organisasi ke posisi proaktif dan menguntungkan.
Manajemen keuangan biasanya dibagi ke dalam kategori keputusan, tergantung di mana organisasi ingin menginvestasikan sumber daya dan cara mendanai operasi. Kategori-kategori tersebut saling berhubungan tetapi mewakili bagaimana pilihan keuangan individu berdampak pada posisi keuangan yang lebih luas.
Manajemen modal kerja dapat memastikan organisasi memiliki aset jangka pendek yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan mengelola kas, inventaris, dan utang piutang usaha. Manajer keuangan bertanggung jawab untuk menyesuaikan kebijakan dan prosedur untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi tekanan keuangan.
Contoh: Perusahaan manufaktur menengah ingin meninjau modal kerjanya untuk meningkatkan likuiditas dan mengurangi biaya pembiayaan. Hal pertama yang dilakukan tim keuangan adalah menganalisis siklus konversi kas (CCC). Mereka menemukan bahwa hari inventaris terlalu tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, manajer keuangan menerapkan pendekatan inventaris baru untuk pengiriman lebih cepat dan mengurangi kelebihan stok.
Penganggaran modal adalah proses manajemen keuangan yang digunakan untuk menganalisis dan memprioritaskan proyek-proyek berskala besar. Inisiatif ini adalah inisiatif yang membutuhkan dana yang signifikan dan harus dievaluasi sebelum melangkah maju. Tujuan dari proses ini adalah untuk menyediakan kerangka kerja dan evaluasi yang didukung data tentang cara terbaik untuk menggunakan modal organisasi dalam batas-batas proyek yang diusulkan.
Contoh: Perusahaan ritel sedang mengevaluasi apakah akan berinvestasi di gudang baru. Tim keuangan memperkirakan biaya proyek dan menghitung metrik keuangan, seperti nilai sekarang bersih (NPV) dan tingkat pengembalian internal (IRR). Setelah menyelesaikan analisis tersebut, perusahaan menyetujui investasi gudang atau memilih untuk tidak melakukannya tergantung pada biaya yang diproyeksikan.
Jenis manajemen keuangan mengacu pada penggunaan utang dan ekuitas untuk membiayai aset dan operasi organisasi. Misalnya, jika suku bunga rendah, terkadang mengambil utang adalah pendekatan terbaik. Secara terpisah, sebuah organisasi mungkin mempertimbangkan dana dari ekuitas swasta, menjual aset atau kadang-kadang menjual ekuitas.
Contoh: Perusahaan teknologi ingin memperluas operasi dan harus memutuskan cara membiayai pertumbuhan. Manajemen keuangan menganalisis struktur modalnya dan mempertimbangkan untuk menggunakan campuran utang dan ekuitas.
Perusahaan mungkin mempertimbangkan untuk menerbitkan modal dalam bentuk obligasi jangka panjang untuk manfaatkan suku bunga rendah, memberikan manfaat bunga yang dapat dikurangkan dari pajak. Perusahaan juga dapat mengumpulkan uang dengan menerbitkan saham baru. Pendekatan yang seimbang ini menjaga rasio utang terhadap ekuitas perusahaan pada tingkat yang dapat dikelola.
Peritel omnichannel Landmark Retail adalah contoh nyata bagaimana solusi manajemen keuangan dapat merevolusi proses penganggaran organisasi.
Sebagai salah satu peritel terbesar di Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), India dan Asia Tenggara (SEA), perusahaan berkembang menjadi pendorong 2.200 toko di 21 negara.
Karena pertumbuhannya, tim perencanaan dan analisis keuangan Landmark Retail menghadapi tantangan ketika mereka mencoba mengelola berbagai proses keuangan. Perusahaan beralih ke IBM® Planning Analytics untuk menyederhanakan proses penganggaran
“Dengan alat ini, Landmark Retail mampu meningkatkan analitik bisnisnya dan mendapatkan perspektif mendalam yang sering diabaikan ketika menggunakan metode penganggaran berbasis spreadsheet tradisional. Alat ini dengan mudah memfasilitasi penganggaran pada pendekatan berbasis nol, menghemat waktu dan tenaga yang signifikan karena memiliki semua data historis yang diperlukan”, menurut Gopal Chandak, FP&A Leader di Landmark.
Perusahaan melihat transformasi yang luar biasa, menghasilkan pengurangan 75% dalam waktu yang dihabiskan oleh karyawan, Chandak menambahkan. Mereka juga meningkatkan tata kelola dan transparansi yang mencakup berbagai merek dan negara, membebaskan karyawan untuk analisis bisnis yang lebih strategis.
Landmark Retail hanyalah contoh tunggal tentang pentingnya solusi dan proses manajemen keuangan dan dampaknya terhadap bagaimana organisasi mengelola keuangannya.
