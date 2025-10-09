Apa itu manajemen keuangan cloud?

Meskipun organisasi mungkin menggunakan CFM untuk mengurangi biaya cloud, strategi ini juga mempromosikan peningkatan kapasitas inovasi, peningkatan keamanan dan ketahanan, percepatan kecepatan ke pasar, dan banyak lagi.

Pada tahun 2027, diperkirakan 90% perusahaan akan menggunakan lingkungan hybrid cloud (infrastruktur TI terpadu yang menggabungkan layanan dan komponen publik, pribadi, dan lokal), menurut Gartner. Pendekatan ini memberi tim fleksibilitas untuk menyediakan dan menskalakan sumber daya sesuai permintaan, mempercepat alur kerja dan mempromosikan independensi. Misalnya, departemen dapat menambah atau menghilangkan layanan dengan beberapa klik.

Namun, lingkungan cloud yang rumit juga membuat pengeluaran dan operasi lebih sulit dilacak, yang berpotensi menyebabkan biaya tak terkendali, celah keamanan, masalah ketidakcocokan, dan masalah lainnya. Tagihan cloud bulanan untuk beberapa perusahaan besar kini berisi ratusan juta item baris—cukup untuk mendobrak platform spreadsheet tradisional.

Tanpa strategi komprehensif untuk menganalisis metrik ini, perusahaan mungkin berjuang untuk membuat keputusan yang hemat biaya. Sebagai contoh, jika tidak ada mekanisme transparansi biaya, sebuah organisasi mungkin tidak dapat menemukan asal muasal lonjakan penggunaan yang tidak biasa, yang berakibat pada proses pemecahan masalah yang mahal dan memakan waktu.

Inefisiensi cloud adalah masalah yang berkembang: Gartner memperkirakan bahwa pengeluaran cloud publik global akan mencapai USD 723,4 miliar pada tahun 2025, menandai lonjakan sekitar 21% dari tahun 2024. Sementara itu, organisasi melaporkan bahwa sekitar 24% dari pengeluaran perangkat lunak cloud mereka pada akhirnya terbuang sia-sia, memotong anggaran inovasi, infrastruktur, dan keamanan.

CFM bertujuan untuk mengurangi risiko ini dengan strategi tata kelola dan pengawasan yang kuat (seperti pemantauan dan penegakan terpusat, kerangka kerja akuntabilitas keuangan, dan peringatan otomatis) sambil memanfaatkan sifat dinamis dan mudah beradaptasi dari lingkungan hybrid dan multicloud modern. Kerangka kerja ini juga mendorong kolaborasi antara TI, keuangan, dan operasi bisnis, membantu memastikan bahwa setiap departemen selaras dengan serangkaian hasil bisnis dan tujuan keuangan bersama.

Strategi CFM memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi bagaimana inisiatif atau program baru dapat memengaruhi penggunaan cloud di awal, alih-alih berebut merespons setelah kejadian. Dengan pemahaman yang jelas tentang bagaimana lingkungan cloud mereka beroperasi, tim dapat mengambil keputusan yang tepat - secara proaktif meningkatkan sumber daya, mengelola biaya, dan merespons kesalahan dengan ketangkasan dan kepercayaan diri yang lebih besar.