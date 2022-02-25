FinOps: Manajemen Keuangan Cloud yang Berkembang

FinOps, singkatan dari Financial Operations, menggabungkan keuangan, teknologi, dan bisnis untuk mengelola ekonomi unit cloud dan menciptakan model operasi yang efisien untuk penggunaan cloud. Ini memberi pengguna cloud di seluruh organisasi tanggung jawab untuk merencanakan kapasitas, mencapai tujuan, dan mengelola konsumsi sumber daya cloud yang variabel guna meningkatkan efisiensi serta memenuhi anggaran dan tujuan keuangan.
FinOps adalah pendamping alami bagi DevOps dan dapat dipandang sebagai disiplin untuk penggunaan komputasi cloud yang efisien. Ini merupakan kombinasi sistem, praktik terbaik, dan perubahan budaya yang meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memahami biaya cloud, membuat keputusan objektif yang cerdas, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan nilai. Ini memerlukan pendekatan baru untuk manajemen biaya dan nilai yang secara inheren memengaruhi sebagian besar area organisasi. Dari kepemimpinan hingga insinyur junior terbaru — semua orang memiliki peran masing-masing.
FinOps dapat menjadi transformasi besar bagi beberapa organisasi, tetapi jika diterapkan dengan benar, ia menjadi bagian dari budaya perusahaan dengan mendorong kerja tim lintas fungsi. Ini memecah hambatan fungsional antara regu pengembangan, pemilik produk, tim keuangan dan tim komersial. Ini mendorong mereka untuk bersama-sama memikirkan ulang cara bekerja dan berkolaborasi, sekaligus menetapkan akuntabilitas dan metrik yang tepat untuk menjawab pertanyaan: “Apakah saya efisien secara biaya, dan apakah saya memberikan nilai?”
Cloud menghadirkan perubahan dalam kelincahan, konsumsi berbasis permintaan, dan kontrol terdesentralisasi, yang semuanya mendorong inovasi dan produktivitas. Namun, seiring meningkatnya adopsi pendekatan hybrid dan multicloud, organisasi kesulitan mengoptimalkan nilai dan mengendalikan pengeluaran cloud.
FinOps berupaya mengatasi tantangan ini dengan memberdayakan tim teknik untuk bekerja cepat dan lincah, sambil tetap menuntut mereka mempertimbangkan kualitas dan biaya. Setiap tim dan individu memiliki peran dalam FinOps dan tanggung jawab yang menjadi bagian mereka. Meskipun mengubah budaya organisasi menantang, manfaatnya sangat berharga.
Misalnya, kerangka kerja FinOps meningkatkan ROI pengeluaran cloud dan mendorong inovasi. Ini juga mendorong akuntabilitas keuangan melalui transparansi dan kepemilikan, menciptakan efisiensi biaya lewat optimalisasi penggunaan cloud, serta membangun kepercayaan dan kolaborasi di seluruh tim dan departemen. Manajemen biaya cloud melalui pertimbangan yang cermat antara kualitas dan kecepatan membantu menghilangkan hambatan fungsional antara tim pengembangan, pemilik produk, keuangan, dan tim komersial. Perhatian yang cermat pada forecasting, penentuan harga, dan pengadaan mengarah pada optimalisasi biaya cloud.
FinOps adalah istilah dan praktik baru dalam organisasi, tetapi bukan fungsi baru— migrasi cloud dan manajemen biaya telah dilakukan di seluruh perusahaan selama hampir seperempat abad. FinOps membawa visibilitas dan akuntabilitas ke depan dalam organisasi yang berjuang untuk mengelola pengeluaran cloud dan alokasi yang tepat.
Beberapa tantangan lain yang ditangani FinOps meliputi kesulitan menunjukkan nilai pemanfaatan cloud, lambatnya optimalisasi konsumsi cloud dari pengembangan hingga pengiriman, dan hilangnya keterkaitan antara strategi cloud dan strategi perusahaan. Untuk mencapai penyelesaian program yang sukses dan meraih nilai bisnis yang diinginkan, pengiriman program FinOps harus didasarkan pada dua prinsip sederhana:
Berdasarkan pengalaman kami, tantangan organisasi terkait cloud mencakup tiga masalah utama:
Metodologi ini ditetapkan untuk praktisi oleh FinOps Foundation. Yayasan terdiri dari komunitas praktisi FinOps yang menetapkan standar dan praktik terbaik untuk membantu anggota menjalani perjalanan FinOps mereka. Mereka telah menerbitkan prinsip, persona, fase, tingkat kematangan, domain, dan kemampuan yang berkaitan dengan pembangunan praktik FinOps yang sukses.
Enam prinsip inti yang dikembangkan oleh FinOps Foundation memandu aktivitas dalam praktik FinOps. Prinsip-prinsip ini mencakup beberapa layanan cloud, dan saat tim di seluruh dunia menggunakan layanan tersebut, prinsip-prinsip ini ditinjau kembali dan disesuaikan jika diperlukan. Berikut enam prinsip yang menekankan pengambilan keputusan berbasis data antara aspek teknik, keuangan TI, dan bisnis untuk memaksimalkan nilai bisnis:
Laporan State of FinOps Report 2021 adalah laporan dari FinOps Foundation yang didasarkan pada survei praktisi FinOps. Laporan ini mengumpulkan pengalaman dan pembelajaran dari berbagai industri saat mereka menjalani perjalanan FinOps masing-masing. Beberapa data memberikan insight tentang tren dan prediksi kemungkinan di masa depan. Berikut beberapa temuan dari survei 2021:
Solusi FinOps memerlukan perubahan budaya. Jika dijalankan dengan benar, FinOps menjadi bagian dari DNA perusahaan, dengan setiap keputusan dan tindakan dibentuk oleh pertanyaan: “Apakah saya hemat biaya, dan apakah saya memberikan nilai?”
Agar berhasil, solusi harus bersifat lintas fungsi dan kolaboratif, memecah hambatan antar tim dan melibatkan pemangku kepentingan dari seluruh organisasi. Ini berlaku dari tingkat atas hingga seluruh lapisan di dalamnya. Mencakup seluruh organisasi — dari eksekutif hingga insinyur terbaru — FinOps membutuhkan tindakan praktis dan kepemimpinan strategis. Dengan menetapkan metrik yang memungkinkan pihak yang bertanggung jawab memverifikasi bahwa pengeluaran cloud digunakan untuk mencapai tujuan bisnis, FinOps berfokus pada pemberian nilai, bukan sekadar pemotongan biaya.
IBM® Consulting Hybrid Cloud Advisory Practice memanfaatkan strategi terbukti, aset, dan akselerator terdepan di industri untuk menghadirkan akuntabilitas dan visibilitas dalam manajemen biaya hybrid cloud dengan menghubungkan tujuan bisnis ke metrik tingkat tim, sehingga mempercepat adopsi lintas perusahaan dengan lancar. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Penawaran FinOps IBM®, kunjungi IBM® Hybrid Cloud Advisory.
