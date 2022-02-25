FinOps: Manajemen Keuangan Cloud yang Berkembang

FinOps, singkatan dari Financial Operations, menggabungkan keuangan, teknologi, dan bisnis untuk mengelola ekonomi unit cloud dan menciptakan model operasi yang efisien untuk penggunaan cloud. Ini memberi pengguna cloud di seluruh organisasi tanggung jawab untuk merencanakan kapasitas, mencapai tujuan, dan mengelola konsumsi sumber daya cloud yang variabel guna meningkatkan efisiensi serta memenuhi anggaran dan tujuan keuangan.

FinOps adalah pendamping alami bagi DevOps dan dapat dipandang sebagai disiplin untuk penggunaan komputasi cloud yang efisien. Ini merupakan kombinasi sistem, praktik terbaik, dan perubahan budaya yang meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memahami biaya cloud, membuat keputusan objektif yang cerdas, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan nilai. Ini memerlukan pendekatan baru untuk manajemen biaya dan nilai yang secara inheren memengaruhi sebagian besar area organisasi. Dari kepemimpinan hingga insinyur junior terbaru — semua orang memiliki peran masing-masing.

FinOps dapat menjadi transformasi besar bagi beberapa organisasi, tetapi jika diterapkan dengan benar, ia menjadi bagian dari budaya perusahaan dengan mendorong kerja tim lintas fungsi. Ini memecah hambatan fungsional antara regu pengembangan, pemilik produk, tim keuangan dan tim komersial. Ini mendorong mereka untuk bersama-sama memikirkan ulang cara bekerja dan berkolaborasi, sekaligus menetapkan akuntabilitas dan metrik yang tepat untuk menjawab pertanyaan: “Apakah saya efisien secara biaya, dan apakah saya memberikan nilai?”