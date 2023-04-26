Penskalaan ke atas, sering disebut sebagai penskalaan vertikal, dilakukan dengan menambahkan lebih banyak sumber daya ke sistem yang ada untuk mencapai keadaan kinerja yang diinginkan. Misalnya, basis data atau server web memerlukan sumber daya tambahan untuk melanjutkan kinerja pada tingkat tertentu untuk memenuhi Perjanjian Tingkat Layanan (SLA). Lebih banyak CPU, memori, penyimpanan, atau jaringan dapat ditambahkan ke sistem tersebut untuk menjaga kinerja pada tingkat yang diinginkan.

Ketika ini dilakukan di cloud, aplikasi sering dipindahkan ke instans atau mesin virtual yang lebih kuat dan bahkan dapat bermigrasi ke host yang berbeda untuk meminimalkan waktu henti, dan kemudian menghentikan server yang mereka gunakan. Tentu saja, proses ini harus transparan bagi pelanggan.

Penskalaan ke atas juga dapat dilakukan di perangkat lunak dengan menambahkan lebih banyak alur eksekusi, lebih banyak koneksi, atau, dalam kasus aplikasi basis data, meningkatkan ukuran cache. Jenis operasi penskalaan ke atas ini telah terjadi on premises di pusat data selama beberapa dekade. Namun, waktu yang diperlukan untuk mendapatkan sumber daya tambahan untuk menskalakan ke atas sistem tertentu dapat memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan di lingkungan on premises, sementara menskalakan ke atas di cloud hanya dapat memakan waktu beberapa menit, yang berpotensi memengaruhi model harga.