IDC: Infrastruktur AI adalah prioritas perusahaan baru.

AI View 2026 IDC disurvei mengungkapkan bahwa AI dengan cepat menyalip semua beban kerja lainnya — dan sebagian besar organisasi tidak siap untuk tuntutan infrastruktur. Hanya 12% yang melakukan analisis ROI penuh, dan keterlibatan TI yang terlambat menyebabkan ekspektasi yang tidak selaras, pembatasan anggaran, dan penerapan yang terhenti. IDC menyoroti perlunya platform full-stack terintegrasi yang menyederhanakan penerapan hybrid dan mempercepat operasionalisasi AI.

IDC mencatat bahwa “hanya 12% bisnis yang melakukan analisis ROI penuh” dan bahwa “AI akan menjadi beban kerja terbesar dalam tiga tahun ke depan.”