6 strategi untuk manajemen biaya TI yang efisien tahun 2025 

Munculnya transformasi digital dan meningkatnya popularitas komputasi cloud membantu perusahaan memberikan layanan unik kepada pelanggan secara online dan membuat banyak organisasi menganggap diri mereka sebagai perusahaan teknologi. Dan anggaran teknologi meningkat sepadan dengan realitas baru ini. Pengeluaran TI diperkirakan akan meningkat menjadi USD 5,74 triliun pada tahun 2025, meningkat sebesar 9,3% dari tahun 2024.

CEO dan CFO bersedia berinvestasi dalam layanan dan teknologi TI karena mereka memahami dan menghargai pentingnya kedua hal ini dalam membangun bisnis modern dan memberikan produk dan layanan pelanggan yang luar biasa. Namun, mereka juga berfokus pada alokasi biaya dan mengharapkan disiplin biaya yang lebih besar dari CIO dan tim TI mereka, sehingga para CIO menghadapi tekanan yang semakin besar untuk membenarkan pengeluaran mereka dan melacak pengeluaran.

Cara terbaik untuk mencapai hal ini adalah melalui manajemen biaya TI, proses di mana CIO dan departemen TI memproyeksikan dan mengendalikan biaya yang terkait dengan pengeluaran teknologi organisasi mereka.

Manajemen biaya TI semakin penting karena pengendalian biaya merupakan hal yang paling penting bagi setiap organisasi di semua industri. Sederhananya, pemimpin TI tidak bisa menerima peningkatan biaya proyek yang menyebabkan pembengkakan anggaran.

Ada beberapa cara bagi departemen TI organisasi untuk mengelola biaya secara tidak efisien. Mereka dapat membangun pusat data on premises yang canggih, namun kemudian mendapati bahwa biaya mereka akan berkurang setengahnya jika mereka menjalankan semuanya di cloud. Atau mereka dapat memigrasikan semua data mereka ke satu penyedia cloud dan mengetahui bahwa ada rentang waktu yang lama di mana mereka hanya menggunakan sebagian kecil dari jejak cloud mereka, namun membayar semuanya. Atau mereka dapat membeli lisensi perangkat lunak manajemen proyek yang mahal dan kemudian mendapati bahwa hanya sebagian kecil karyawan yang menggunakannya.

Manajemen biaya TI bukan hanya sekadar fungsi pemotongan biaya, namun juga mencakup pengambilan keputusan lebih cerdas yang dapat meningkatkan pendapatan dan, pada akhirnya, profitabilitas. CIO semakin dibebankan dengan lebih banyak tanggung jawab terkait bisnis ketika para eksekutif dan pemangku kepentingan lainnya menyadari bahwa teknologi adalah medan perang kompetitif berikutnya.

CIO dapat memprioritaskan investasi di area tertentu yang akan mendorong pendapatan tambahan. Misalnya, pindah ke platform manajemen hubungan pelanggan (CRM) modern dari spreadsheet dan/atau catatan terdesentralisasi dapat menimbulkan biaya awal, tetapi dapat meningkatkan efisiensi dan mendorong penjualan.

Pada akhirnya, organisasi mendorong manajemen keuangan di seluruh organisasi, dan departemen TI akan lebih bijaksana untuk mendorong disiplin dan transparansi dalam operasi mereka agar tetap selaras dengan organisasi lainnya.