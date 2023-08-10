Fintech beralih ke AI dan cloud sebagai kekuatan yang teguh untuk inovasi

Dengan ketangkasan dan kecepatan yang mereka miliki, kami percaya fintech siap menangkap tren baru di sektor keuangan dan menawarkan pelanggan lebih banyak pilihan serta kenyamanan. MySocialPulse mengembangkan platform kecerdasan sosial berbasis AI yang membantu klien memantau tren keuangan yang muncul di media sosial seperti Reddit dan X secara real-time, termasuk mengungkap insight dari sentimen positif atau negatif serta delapan emosi. Fitur-fitur ini menjadi kunci untuk menjaga individu tetap mendapat informasi tentang peluang dan risiko keuangan terbaru, membantu mereka menemukan insight yang mungkin tersembunyi di antara banyaknya tagar, komentar, dan tren perdagangan di platform sosial. Didirikan di Inggris pada 2020, MySocialPulse terus menskalakan bisnisnya dengan memanfaatkan teknologi cloud dan AI dari IBM®.

Peluang yang dibawa fintech ke ekosistem jasa keuangan memberi mereka potensi unik untuk melampaui peran tradisional, terutama jika mereka ingin menjadi pemimpin dalam isu lingkungan dan sosial—mulai dari perubahan iklim hingga keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.

Yayzy, fintech berbasis Inggris, bertujuan mendefinisikan ulang inovasi keberlanjutan dalam perbankan. Mereka mengembangkan teknologi Perhitungan Jejak Karbon untuk diintegrasikan ke dalam aplikasi mobile bank dan fintech lain, memungkinkan pelanggan melacak jejak karbon berdasarkan pengeluaran mereka, serta menerima saran alternatif berkelanjutan untuk pengurangan dan pengimbangan karbon. Dengan memanfaatkan IBM® Cloud, Yayzy mempercepat transformasi digitalnya dengan keamanan tinggi dan kemampuan penskalaan global sesuai permintaan, sambil memanfaatkan perangkat lunak canggih lainnya, mulai dari kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) hingga solusi keamanan siber.