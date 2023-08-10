Fintech beralih ke AI dan cloud sebagai kekuatan yang teguh untuk inovasi

Lingkungan fintech yang berkembang pesat mengalami transformasi besar, didorong oleh kemajuan dalam pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan komputasi cloud. Dengan menempatkan pelanggan sebagai prioritas, fintech semakin memanfaatkan fleksibilitas dan pilihan yang ditawarkan multicloud hybrid serta mengandalkan kekuatan analitik data untuk memberikan pengalaman yang lebih baik.
Dengan memprioritaskan ketahanan, kinerja, keamanan, dan kepatuhan, fintech membantu merevolusi cara layanan keuangan disampaikan. Baik saat menyediakan solusi keuangan yang dipersonalisasi sesuai kebutuhan individu maupun mengubah dunia hedge fund dengan alat analitik yang mengukur kinerja dan risiko secara lebih real-time, fintech memanfaatkan teknologi inovatif berbasis AI dan cloud.
Dengan ketangkasan dan kecepatan yang mereka miliki, kami percaya fintech siap menangkap tren baru di sektor keuangan dan menawarkan pelanggan lebih banyak pilihan serta kenyamanan. MySocialPulse mengembangkan platform kecerdasan sosial berbasis AI yang membantu klien memantau tren keuangan yang muncul di media sosial seperti Reddit dan X secara real-time, termasuk mengungkap insight dari sentimen positif atau negatif serta delapan emosi. Fitur-fitur ini menjadi kunci untuk menjaga individu tetap mendapat informasi tentang peluang dan risiko keuangan terbaru, membantu mereka menemukan insight yang mungkin tersembunyi di antara banyaknya tagar, komentar, dan tren perdagangan di platform sosial. Didirikan di Inggris pada 2020, MySocialPulse terus menskalakan bisnisnya dengan memanfaatkan teknologi cloud dan AI dari IBM®.
Peluang yang dibawa fintech ke ekosistem jasa keuangan memberi mereka potensi unik untuk melampaui peran tradisional, terutama jika mereka ingin menjadi pemimpin dalam isu lingkungan dan sosial—mulai dari perubahan iklim hingga keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.
Yayzy, fintech berbasis Inggris, bertujuan mendefinisikan ulang inovasi keberlanjutan dalam perbankan. Mereka mengembangkan teknologi Perhitungan Jejak Karbon untuk diintegrasikan ke dalam aplikasi mobile bank dan fintech lain, memungkinkan pelanggan melacak jejak karbon berdasarkan pengeluaran mereka, serta menerima saran alternatif berkelanjutan untuk pengurangan dan pengimbangan karbon. Dengan memanfaatkan IBM® Cloud, Yayzy mempercepat transformasi digitalnya dengan keamanan tinggi dan kemampuan penskalaan global sesuai permintaan, sambil memanfaatkan perangkat lunak canggih lainnya, mulai dari kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) hingga solusi keamanan siber.
Kami percaya fintech akan terus menjadi kekuatan pendorong inovasi dan transformasi digital saat mereka bergerak dari pinggiran industri jasa keuangan menuju inti. Sebagai bagian dari transformasi cloud hybrid dan AI, fintech perlu memikirkan cara mengelola arus data yang masuk di seluruh lingkungan cloud hybrid dan on-prem. Mereka juga harus mempertimbangkan bagaimana menjaga data tetap aman dan patuh, khususnya di tengah meningkatnya lingkungan ancaman keamanan dan dinamika regulasi. Penting diingat bahwa ketergantungan pada pihak ketiga dan keempat dapat membuka risiko tambahan yang perlu dikelola.
Untuk membantu fintech dan lembaga keuangan menghadapi tantangan ini, platform cloud industri dapat mengurangi risiko dan memenuhi persyaratan kepatuhan sekaligus mendorong inovasi. Dengan IBM® Cloud for Financial Services, cloud pertama dengan kontrol bawaan yang dirancang berdasarkan kebutuhan industri, kami mendukung klien dalam upaya mereka mengurangi risiko, memungkinkan layanan keuangan dan industri teregulasi lainnya meng-host aplikasi dan beban kerja di cloud dalam lingkungan yang aman. Kami juga bermitra dengan lebih dari 130 perusahaan teknologi dan fintech untuk memvalidasi postur keamanan dan kepatuhan mereka.
Ketika industri jasa keuangan terus berkembang, fintech harus terus mempertahankan keunggulan mereka sebagai bagian penting dari sistem keuangan global, sambil mengikuti persyaratan regulasi yang terus berubah. Dengan ekosistem mitra yang kuat, fintech dapat mendorong inovasi lebih efektif untuk memenuhi permintaan pelanggan saat ini sekaligus memenuhi kebutuhan industri.
