Apa yang dimaksud dengan manajemen biaya cloud?

Perusahaan semakin beralih ke layanan cloud untuk mengelola operasi dan infrastruktur TI, menandai transisi dari sistem yang lebih lambat dan kurang portabel. Tetapi,migrasi cloud bukannya tanpa komplikasi.



Meskipun menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas aplikasi yang luar biasa, layanan cloud sering mengikuti model penetapan harga bayar per penggunaan sehingga timbul biaya berdasarkan penggunaan (yaitu, penyimpanan, transfer data, daya komputasi, dll.). Tanpa pemantauan dan manajemen yang cermat, tagihan cloud dapat dengan cepat membengkak di luar kendali.

Riset pasar menunjukkan bahwa pengeluaran perusahaan untuk layanan cloud publik mencapai USD 1 triliun pada tahun 2026.1 Dan terlepas dari pemborosan yang signifikan dalam pengeluaran komputasi cloud perusahaan, dan fakta bahwa sebagian besar organisasi melaporkan kesulitan mengelola pengeluaran cloud, sebagian besar perusahaan besar—mereka yang memiliki lebih dari 1.000 karyawan—memperkirakan investasi cloud akan meningkat pada tahun-tahun mendatang.2

Manajemen biaya cloud mencoba mengatasi inefisiensi penganggaran yang sering menyertai adopsi cloud. Ketika diterapkan secara efektif, strategi manajemen biaya cloud memungkinkan tim FinOps untuk secara proaktif mengidentifikasi dan menghilangkan pengeluaran yang boros, meningkatkan skala sumber daya cloud, dan mengotomatiskan kebijakan pengendalian biaya.

Alat bantu manajemen biaya cloud membawa manajemen biaya cloud ke tingkat berikutnya. Penyedia layanan cloud terkemuka, seperti Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Kubernetes, dan IBM Cloud®, menyediakan fitur kontrol biaya seperti: