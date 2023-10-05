Apa yang dimaksud dengan manajemen biaya cloud?

Manajemen biaya cloud—juga dikenal sebagai optimalisasi biaya cloud atau tata kelola biaya cloud—adalah proses mengelola dan mengurangi pengeluaran cloud pada bisnis secara keseluruhan.
Perusahaan semakin beralih ke layanan cloud untuk mengelola operasi dan infrastruktur TI, menandai transisi dari sistem yang lebih lambat dan kurang portabel. Tetapi,migrasi cloud bukannya tanpa komplikasi.
Meskipun menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas aplikasi yang luar biasa, layanan cloud sering mengikuti model penetapan harga bayar per penggunaan sehingga timbul biaya berdasarkan penggunaan (yaitu, penyimpanan, transfer data, daya komputasi, dll.). Tanpa pemantauan dan manajemen yang cermat, tagihan cloud dapat dengan cepat membengkak di luar kendali.
Riset pasar menunjukkan bahwa pengeluaran perusahaan untuk layanan cloud publik mencapai USD 1 triliun pada tahun 2026.1 Dan terlepas dari pemborosan yang signifikan dalam pengeluaran komputasi cloud perusahaan, dan fakta bahwa sebagian besar organisasi melaporkan kesulitan mengelola pengeluaran cloud, sebagian besar perusahaan besar—mereka yang memiliki lebih dari 1.000 karyawan—memperkirakan investasi cloud akan meningkat pada tahun-tahun mendatang.2
Manajemen biaya cloud mencoba mengatasi inefisiensi penganggaran yang sering menyertai adopsi cloud. Ketika diterapkan secara efektif, strategi manajemen biaya cloud memungkinkan tim FinOps untuk secara proaktif mengidentifikasi dan menghilangkan pengeluaran yang boros, meningkatkan skala sumber daya cloud, dan mengotomatiskan kebijakan pengendalian biaya.
Alat bantu manajemen biaya cloud membawa manajemen biaya cloud ke tingkat berikutnya. Penyedia layanan cloud terkemuka, seperti Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Kubernetes, dan IBM Cloud®, menyediakan fitur kontrol biaya seperti:
Umumnya, penyedia layanan cloud menawarkan kepada pelanggan 4 model biaya:
Juga disebut model sesuai permintaan, model bayar sesuai pemakaian membebankan biaya kepada pelanggan berdasarkan penggunaan cloud, biasanya per jam (tetapi terkadang per menit atau detik).
Model ini menawarkan banyak fleksibilitas dan kemampuan penskalaan kepada pengguna, dan dapat berfungsi sebagai solusi praktis untuk operasi yang lebih kecil dan tidak terlalu kompleks. Namun, seiring dengan pertumbuhan organisasi dan kebutuhan sumber daya cloud yang lebih luas, model bayar sesuai pemakaian bisa menjadi sangat mahal.
Dengan model langganan, pelanggan membayar biaya tetap bulanan atau tahunan untuk serangkaian layanan selama periode waktu tertentu, terlepas dari penggunaan. Model ini umum digunakan pada solusi SaaS dan sering digunakan oleh bisnis besar dengan beban kerja yang dapat diprediksi.
Penyedia layanan cloud menawarkan kepada pengguna kemampuan untuk memesan instans untuk jangka waktu tertentu—umumnya antara satu hingga tiga tahun—dengan harga diskon besar-besaran. Pada model instans yang disediakan, penyedia mengenakan biaya berdasarkan kapasitas (bukan jumlah instans), sehingga model ini cocok untuk bisnis dengan beban kerja yang dapat diprediksi dan mereka yang siap untuk komitmen jangka panjang pada platform cloud. instance yang disediakan biasanya berbiaya lebih murah daripada layanan cloud sesuai permintaan.
Instans spot memungkinkan pelanggan untuk menawar kapasitas yang tidak terpakai dalam infrastruktur penyedia cloud dengan pemahaman bahwa instans tersebut dapat diinterupsi atau diambil kembali oleh penyedia kapan saja.
Sering kali menawarkan diskon paling besar dibandingkan dengan layanan sesuai permintaan, model ini paling baik digunakan untuk pemrosesan jangka pendek dengan beban tinggi dan untuk proses yang tidak akan terpengaruh secara negatif oleh gangguan.
Perlu diingat bahwa banyak bisnis memilih untuk mengadopsi model hybrid cloud, dan oleh karena itu akan menggunakan bauran pusat data tradisional di lokasi, layanan cloud pribadi dan publik (dan terkadang beberapa penyedia cloud publik, seperti dalam lingkungan multicloud) dengan orkestrasi antarplatform.
Tidak mengherankan jika model biaya untuk model hybrid bisa sangat kompleks, karena model ini membutuhkan tim untuk mengelola dan mengoptimalkan biaya di berbagai lingkungan.
Manajemen biaya cloud, yang idealnya melibatkan kombinasi pendidikan, tata kelola, perkiraan penggunaan, alat perangkat lunak, dan pemantauan real-time berkelanjutan, merupakan komponen penting dari strategi manajemen cloud perusahaan mana pun.
Meningkatkan kesadaran dan edukasi seputar biaya cloud merupakan langkah awal yang wajar untuk membantu memastikan bahwa semua pemangku kepentingan—terutama mereka yang terlibat dalam penyediaan, penerapan, dan Operasi layanan cloud—memahami dampak finansial dari pengambilan keputusan mereka.
Program pendidikan keuangan (misalnya, pelatihan, webinar, studi kasus, ulasan contoh penggunaan) untuk topik seperti model penetapan harga cloud dan alat manajemen biaya dapat membantu anggota tim mempelajari keterampilan hemat biaya yang tak ternilai.
Menggunakan alat bantu manajemen keuangan cloud juga sangat penting untuk mengoptimalkan pengeluaran cloud dan mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan. Alat bantu manajemen biaya cloud, seperti platform IBM® Turbonomic®, menawarkan insight tentang pola penggunaan dan tren biaya, rekomendasi untuk pengurangan biaya, serta fitur-fitur untuk alokasi biaya dan sumber daya, forecasting, dan pengoptimalan.
Proses seperti penyeimbangan beban, ukuran yang tepat, dan penskalaan otomatis dapat digunakan untuk memanfaatkan sumber daya cloud dan pengeluaran yang lebih efisien:
Penyeimbangan beban adalah proses mendistribusikan lalu lintas masuk secara merata di seluruh sumber daya yang tersedia.
Penentuan ukuran yang tepat adalah proses penyesuaian jenis dan ukuran instans agar sesuai dengan kapasitas beban kerja dan persyaratan kinerja. Sementara penyediaan yang berlebihan menciptakan biaya yang tidak perlu dan penyediaan yang kurang memengaruhi fungsi aplikasi, ukuran yang tepat membantu bisnis menyeimbangkan prioritas yang bersaing, mengoptimalkan kinerja aplikasi dan pengeluaran cloud.
Penskalaan otomatis memungkinkan penskalaan sumber daya yang dinamis untuk memenuhi tuntutan beban kerja yang tidak dapat diprediksi atau terus berubah.
Strategi manajemen biaya cloud yang sukses harus menggabungkan proses dan personel FinOps. FinOps adalah disiplin manajemen keuangan cloud dinamis yang menggabungkan praktik keuangan dan DevOps untuk membantu perusahaan meningkatkan akuntabilitas keuangan di lingkungan hybrid dan multicloud.
Pendekatan FinOps untuk manajemen biaya cloud membantu memastikan bahwa para pemangku kepentingan bisnis membuat keputusan pengeluaran cloud yang cerdas dan berbasis data. Mengingat kompleksitas keuangan dari lingkungan cloud yang luas, FinOps membantu perusahaan mengembangkan budaya kolaboratif yang memprioritaskan manajemen biaya cloud dan pada akhirnya memaksimalkan nilai bisnis dari cloud.
Manajemen biaya cloud memberdayakan bisnis untuk membuat keputusan keuangan yang tepat tentang penggunaan sumber daya dan tata kelola cloud. Manfaat utama lainnya dari merangkul manajemen biaya cloud meliputi:
Manajemen biaya cloud memungkinkan bisnis memaksimalkan peluang penghematan cloud, membantu memastikan bahwa proses alokasi sumber daya efisien dan bisnis membayar hanya untuk apa yang mereka butuhkan.
Manajemen biaya cloud juga memungkinkan bisnis untuk menyelaraskan penggunaan cloud mereka dengan metrik organisasi dan tujuan keuangan yang lebih besar.
Sebagian besar alat manajemen biaya cloud menawarkan fitur pemantauan sumber daya yang komprehensif untuk membantu tim menghilangkan pemborosan, meningkatkan penghematan biaya, dan memastikan bahwa infrastruktur cloud mereka digunakan sepenuhnya (dan secara efisien).
Dengan menggunakan mekanisme penandaan sumber daya tingkat lanjut, tim dapat mengalokasikan biaya ke departemen, proyek, atau tim tertentu, memberikan visibilitas dan akuntabilitas yang lebih tinggi seputar penggunaan sumber daya.
Transparansi ini menumbuhkan budaya kesadaran biaya dan mendorong penggunaan cloud yang bertanggung jawab.
Menetapkan serangkaian kebijakan, prosedur, dan panduan seputar penggunaan dan pengeluaran layanan cloud membuat perusahaan—dan produk mereka—tetap mematuhi peraturan internal dan eksternal.
Jelajahi bagaimana solusi IBM Cloud meningkatkan kinerja, visibilitas, dan keamanan di seluruh infrastruktur hybrid multicloud Anda. Pastikan tata kelola, sederhanakan manajemen, dan amankan ekosistem cloud Anda hari ini.
Temukan potensi sistem IBM Power Anda dengan pemantauan real-time, kontrol hemat biaya, dan fleksibilitas berbasis cloud. Dapatkan insight penting tentang kinerja sistem, kurangi konsumsi sumber daya, dan pastikan efisiensi operasional—semuanya dari konsol cloud terpusat.
Manfaatkan otomatisasi mutakhir untuk mengoptimalkan manajemen aplikasi hybrid cloud Anda. Sederhanakan operasi, tingkatkan efisiensi, dan pastikan kinerja yang lancar dan dapat diskalakan dengan solusi khusus IBM yang dirancang untuk kebutuhan bisnis Anda.
Alihdayakan solusi cloud untuk visibilitas dan skalabilitas yang lebih besar melalui layanan cloud terkelola.
Pantau infrastruktur IBM Power Anda dengan solusi SaaS yang fleksibel ini.
Mengatur pengeluaran cloud sekaligus menjaga kinerja aplikasi dengan alat optimalisasi biaya cloud yang dapat diotomatisasi.
Kendalikan biaya dan kinerja cloud Anda dengan otomatisasi yang didukung AI. IBM Turbonomic menghadirkan optimalisasi yang berkelanjutan untuk memastikan aplikasi Anda selalu berkinerja terbaik, di mana pun aplikasi tersebut berjalan.
1 Exostellar mengumpulkan USD 15 juta untuk membantu perusahaan mengoptimalkan pengeluaran cloud mereka, TechCrunch+, 13 September 2023.
2 Inefisiensi layanan cloud menguras anggaran TI, Help Net Security, 27 September 2023.