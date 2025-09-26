Apa itu manajemen kinerja bisnis?

Ini mencakup proses dan sistem yang memungkinkan perusahaan untuk merencanakan, menganggarkan, memperkirakan dan menganalisis operasi bisnis mereka, dengan tujuan meningkatkan pengambilan keputusan dan mencapai hasil yang diharapkan.

Kadang-kadang disebut sebagai manajemen kinerja perusahaan (CPM) atau manajemen kinerja perusahaan (EPM), BPM menilai beberapa titik data dan dimensi untuk menentukan tingkat kinerja organisasi bisnis dan kesehatan secara keseluruhan. Dengan terus memantau titik data dan menyelaraskannya dengan tujuan jangka panjang, para pemimpin bisnis dapat merampingkan operasi dan menjaga agar setiap unit perusahaan tetap selaras menuju kesuksesan.

Secara historis, perencanaan bisnis dan manajemen kinerja bisnis merupakan proses reaktif dalam sistem yang terpisah-pisah—misalnya, perusahaan mungkin memasukkan data secara manual untuk melacak dan menganalisis poin-poin penting. Hari ini, perusahaan makin menggunakan kerangka kerja teknologi berbasis data untuk secara proaktif melacak berbagai tujuan bisnis dan membandingkannya dengan hasil dalam waktu nyata. Sebagai contoh, CFO dapat menggunakan solusi BPM dalam perencanaan keuangan, sementara HR, penjualan atau pemasaran dapat menerapkan proses BPM untuk perencanaan operasional, penganggaran dan pelaporan. Memantau kinerja perusahaan di berbagai departemen memfasilitasi persatuan dan memastikan konsensus multidimensi pada tujuan bisnis.