Apa itu manajemen kinerja bisnis?

Manajemen kinerja bisnis (BPM) mengacu pada pendekatan sistematis yang digunakan organisasi untuk memantau, mengukur, dan mengelola kinerja terhadap tujuan strategis.
Ini mencakup proses dan sistem yang memungkinkan perusahaan untuk merencanakan, menganggarkan, memperkirakan dan menganalisis operasi bisnis mereka, dengan tujuan meningkatkan pengambilan keputusan dan mencapai hasil yang diharapkan.
Kadang-kadang disebut sebagai manajemen kinerja perusahaan (CPM) atau manajemen kinerja perusahaan (EPM), BPM menilai beberapa titik data dan dimensi untuk menentukan tingkat kinerja organisasi bisnis dan kesehatan secara keseluruhan. Dengan terus memantau titik data dan menyelaraskannya dengan tujuan jangka panjang, para pemimpin bisnis dapat merampingkan operasi dan menjaga agar setiap unit perusahaan tetap selaras menuju kesuksesan.
Secara historis, perencanaan bisnis dan manajemen kinerja bisnis merupakan proses reaktif dalam sistem yang terpisah-pisah—misalnya, perusahaan mungkin memasukkan data secara manual untuk melacak dan menganalisis poin-poin penting. Hari ini, perusahaan makin menggunakan kerangka kerja teknologi berbasis data untuk secara proaktif melacak berbagai tujuan bisnis dan membandingkannya dengan hasil dalam waktu nyata. Sebagai contoh, CFO dapat menggunakan solusi BPM dalam perencanaan keuangan, sementara HR, penjualan atau pemasaran dapat menerapkan proses BPM untuk perencanaan operasional, penganggaran dan pelaporan. Memantau kinerja perusahaan di berbagai departemen memfasilitasi persatuan dan memastikan konsensus multidimensi pada tujuan bisnis.
BPM melibatkan penetapan tujuan strategis yang jelas, masing-masing selaras dengan misi organisasi dan tujuan perusahaan. Dalam proses perencanaan strategis, para pemimpin menentukan tujuan yang spesifik dan terukur di berbagai departemen dan jadwal, menyelaraskannya dengan tujuan bisnis yang lebih luas.
BPM yang efektif bergantung pada identifikasi dan pelacakan indikator kinerja utama (KPI) yang memberikan insight yang berarti tentang kesuksesan bisnis. KPI umum termasuk metrik keuangan seperti pertumbuhan pendapatan dan pengembalian investasi (ROI), serta indikator non-keuangan seperti kepuasan pelanggan, keterlibatan karyawan, kinerja karyawan atau pangsa pasar. Dengan memilih metrik yang selaras dengan tujuan strategis mereka, organisasi memastikan konsistensi dan fokus.
Perencanaan keuangan, komponen kunci dari manajemen kinerja bisnis, melibatkan pembuatan anggaran terperinci dan perkiraan untuk memandu alokasi sumber daya. Strategi ini mencakup siklus penganggaran tahunan dan perencanaan skenario, di antara model perencanaan keuangan lainnya.
Banyak sistem BPM yang menghasilkan laporan dan dasbor reguler untuk memberikan visibilitas kepada para pemangku kepentingan terhadap tren kinerja saat ini. Sistem BPM paling canggih mencakup kemampuan pemantauan data waktu nyata, serta alat analisis. Berbagi laporan kinerja perusahaan di seluruh departemen mengurangi silo dan mendukung dasar komprehensif untuk pengambilan keputusan yang lebih terinformasi.
BPM dapat memainkan peran penting dalam inisiatif transformasi organisasi, berfungsi sebagai katalis untuk perubahan dan kerangka kerja untuk mengelola hasil transformasi. Mengintegrasikan BPM dengan upaya transformasi memungkinkan perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan perubahan organisasi yang sistematis sambil mempertahankan visibilitas kinerja secara keseluruhan.
Menciptakan sistem manajemen kinerja yang tangguh di era digital memungkinkan para pemimpin bisnis menganalisis kinerja secara akurat di seluruh saluran, dari retensi karyawan hingga arus kas. Menerapkan sistem ini tidak hanya memungkinkan perusahaan mempertahankan pandangan 360 derajat yang akurat terhadap perubahan, tetapi juga mendukung perbaikan arah yang cepat jika kinerja menurun.
Beberapa kerangka kerja manajemen kinerja bisnis tradisional telah muncul selama tiga dekade terakhir, masing-masing mewakili pedoman untuk mengembangkan sistem manajemen kinerja. Selama bertahun-tahun, variasi hibrida juga telah berkembang; beberapa bisnis mungkin memilih untuk menggabungkan aspek-aspek dari beberapa proses. Metodologi BPM umum meliputi:
Dikembangkan pada tahun 1992 oleh Robert Kaplan dan David Norton, kerangka kerja kartu skor seimbang mengatur kinerja di empat perspektif: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal dan pembelajaran dan pertumbuhan. Ini membantu organisasi menyeimbangkan hasil jangka pendek dan pertumbuhan jangka panjang.
OKR menyediakan kerangka kerja untuk mendefinisikan dan melacak tujuan dan hasilnya yang terukur. Biasanya, setiap tujuan didukung oleh 2—5 hasil kunci—metrik spesifik, terikat waktu, dan dapat diukur.
TQM adalah pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip peningkatan kualitas di seluruh fungsi dan tingkatan organisasi. Ini menekankan fokus pelanggan, peningkatan berkelanjutan, keterlibatan karyawan, dan pengambilan keputusan berbasis fakta. Kerangka kerja TQM biasanya mencakup perencanaan kualitas, kontrol kualitas, dan proses peningkatan kualitas.
Six Sigma adalah metodologi berbasis data yang berfokus pada menghilangkan cacat dan mengurangi variasi dalam proses bisnis. Metodologi menggunakan analisis statistik dan pendekatan terstruktur berbasis data untuk meningkatkan sistem yang ada. Awalnya digunakan di dunia manufaktur, Six Sigma telah makin diterapkan pada proses bisnis yang lebih luas.
Pendekatan yang lebih baru, di luar penganggaran mendukung proses perencanaan adaptif yang lebih fleksibel yang menggantikan penganggaran tahunan tradisional dengan perkiraan bergulir, target relatif, dan pengambilan keputusan terdesentralisasi. Misalnya, satu bank Swedia bertujuan untuk memberikan pengembalian hanya atas ekuitas yang lebih tinggi dari pesaing rata-rata, tanpa menetapkan target tahunan tetap.
Sementara metodologi memandu pendekatan manajemen kinerja, platform teknologi memungkinkan organisasi untuk melaksanakan strategi ini secara efektif. Lanskap teknologi untuk manajemen perencanaan bisnis mencakup beragam lingkungan platform khusus, rangkaian terintegrasi, dan teknologi yang muncul. Bersama-sama, mereka memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan kinerja mereka di berbagai dimensi.
Rangkaian EPM makin menjadi tulang punggung sistem manajemen kinerja bisnis suatu organisasi. Perangkat lunak terkemuka menyediakan kemampuan komprehensif untuk perencanaan keuangan, penganggaran, forecasting dan konsolidasi. Platform biasanya menawarkan modul terintegrasi—misalnya, untuk perencanaan strategis dan operasional serta pelaporan keuangan. Sistem EPM modern menekankan antarmuka yang mudah digunakan, beserta dukungan untuk alur kerja perencanaan kolaboratif.
Beberapa alat analitik di pasar memungkinkan pengguna menganalisis data bisnis dengan mudah. Platform ini membuat dasbor khusus dan menghasilkan insight tanpa dukungan teknis yang luas. Biasanya, mereka unggul dalam visualisasi data dan analisis eksplorasi, membuat data kinerja dapat diakses oleh pemangku kepentingan organisasi yang lebih luas.
Solusi BPM Software-as-a-Service (SaaS) telah mengubah pasar dengan menawarkan penerapan cepat dan pembaruan otomatis. Platform ini juga memungkinkan kolaborasi yang lebih baik untuk tim yang terdistribusi dan kemampuan penskalaan yang fleksibel—serta pemantauan kinerja secara real-time. Pergeseran ke solusi berbasis cloud atau hibrida telah mendemokratisasikan akses ke alat perencanaan yang canggih. Pergeseran ini memungkinkan perusahaan kecil untuk menerapkan solusi kelas enterprise yang sebelumnya hanya dapat diakses oleh organisasi besar dengan sumber daya TI yang besar.
Sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) modern mencakup perencanaan tertanam dan kemampuan manajemen kinerja. Pendekatan terintegrasi ini memberikan aliran data yang mulus antara proses operasional dan pelaporan kinerja, memastikan konsistensi dalam pelaksanaan operasional.
Platform manajemen hubungan pelanggan (CRM) menyumbangkan data kinerja penjualan pelanggan penting yang dimasukkan ke dalam proses perencanaan bisnis yang lebih luas. Advanced CRM dengan kemampuan analitik memungkinkan organisasi menyelaraskan perencanaan penjualan dengan tujuan bisnis secara keseluruhan.
Kemampuan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) makin terintegrasi ke dalam platform BPM. Biasanya, mereka memberikan insight otomatis dan forecasting prediktif. Teknologi bahasa alami (NLP) memungkinkan antarmuka analitik percakapan yang memungkinkan pengguna mengajukan pertanyaan tentang data kinerja dengan menggunakan bahasa sehari-hari.
Demikian pula, alat otomatisasi proses robot (RPA) mengotomatiskan tugas manajemen kinerja rutin seperti pengumpulan data dan pembuatan laporan. Alat-alat ini membebaskan sumber daya manusia untuk aktivitas bernilai lebih tinggi.
Organisasi yang menerapkan BPM yang efektif biasanya melihat alokasi sumber daya yang lebih efektif, bersama dengan pengambilan keputusan yang lebih berbasis data. Pendekatan sistematis memungkinkan perusahaan mengoptimalkan modal dan mengidentifikasi area di mana peningkatan efisiensi dapat memengaruhi profitabilitas.
BPM memberikan visibilitas yang komprehensif ke dalam operasi bisnis, memungkinkan identifikasi dan penyelesaian masalah kinerja yang lebih cepat. Dasbor waktu nyata memungkinkan tim manajemen untuk menemukan masalah lebih awal dan mengambil tindakan korektif sebelum masalah kecil meningkat.
Sistem manajemen kinerja meningkatkan keselarasan strategis, memastikan aktivitas organisasi terkait erat dengan tujuan yang telah ditetapkan. Metrik kinerja yang jelas dan proses ulasan membantu tim tetap fokus pada prioritas yang mendorong nilai bisnis secara keseluruhan.
BPM mendukung manajemen risiko proaktif dengan menyediakan indikator peringatan dini terhadap potensi masalah dan memungkinkan perencanaan skenario untuk kondisi pasar yang berbeda.
Akses ke informasi kinerja yang tepat waktu dan akurat secara signifikan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di semua tingkat organisasi. Manajer dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang alokasi sumber daya dan inisiatif lainnya ketika mereka memiliki data kinerja yang komprehensif dan tolok ukur akurat yang mereka miliki
BPM menciptakan struktur akuntabilitas yang jelas di mana setiap karyawan dan tim memiliki ekspektasi kinerja tertentu dan menerima masukan berkala mengenai kemajuan.
Disiplin ulasan reguler dan analisis yang dipupuk oleh BPM menciptakan budaya di mana organisasi secara sistematis mengidentifikasi peluang untuk optimasi dan inovasi.
Organisasi dengan kemampuan BPM yang matang sering mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan melalui kemampuan mereka untuk merespons perubahan pasar dengan cepat, mengoptimalkan operasi secara terus menerus, dan membuat keputusan strategis berdasarkan insight kinerja.
