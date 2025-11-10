Tim FP&A sudah banyak menggunakan alat AI seperti machine learning (ML) hingga saat ini, tetapi adopsinya tertinggal karena masalah kualitas data dan kurangnya literasi AI. Namun, lonjakan aplikasi AI generatif (gen AI) (misalnya, ChatGPT dari OpenAI, Copilot dari Microsoft) membangkitkan kembali minat dalam adopsi AI.

Alat-alat AI gen ini menggunakan model bahasa besar (LLM) dan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan pemohon dalam bahasa alami. Solusi ini juga dapat menganalisis laporan dan memberikan insight tentang perkiraan keuangan tanpa perlu pengodean atau gelar ilmu data. Alat ini dapat mengurangi kebutuhan untuk menganalisis tren historis yang memakan waktu dan mengelola spreadsheet Excel manual.

Melalui ML, pemrosesan bahasa alami (NLP), dan analitik prediktif, algoritma canggih ini dapat menganalisis volume besar kumpulan data keuangan dan operasional dengan cepat. Proses ini membekali para pemimpin keuangan, seperti Chief Financial Officer (CFO), dengan insight yang lebih cerdas dan mendalam yang mendorong pengambilan keputusan.

Saat ini, banyak organisasi menerapkan AI dan bereksperimen dengan alat tersebut. Namun, tanpa rencana yang tepat untuk transformasi berbasis AI, tim FP&A akan mengalami keterbatasan dalam penerapannya. Sangat penting bagi para pemimpin keuangan untuk terlibat secara aktif dalam proses analisis dan sejak awal mengurangi silo antar unit bisnis agar dapat membangun kemitraan yang bermakna.