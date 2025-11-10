AI dalam FP & A mengacu pada penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk mengubah praktik perencanaan dan analisis keuangan (FP & A) dan memungkinkan tim keuangan untuk berkembang menjadi mitra bisnis strategis.
Metode tradisional FP & A tidak lagi memadai. Lingkungan keuangan yang berkembang sekarang mengalihkan fokusnya untuk menanamkan AI di seluruh disiplin FP & A untuk mengotomatiskan data, meningkatkan akurasi perkiraan, dan memberdayakan pengambilan keputusan strategis secara real-time.
Di sisi lain, tim FP&A yang memanfaatkan AI untuk berbagai tugas harian yang rutin dapat mengalihkan fokus mereka pada pekerjaan yang lebih bermakna. Pendekatan ini sangat penting karena tuntutan profesional keuangan beralih ke lebih banyak kolaborasi dan mitra bisnis.
Sementara secara historis, para profesional FP&A bertanggung jawab untuk membuat prakiraan dan menganalisis data historis, lingkungan volatilitas saat ini menuntut pemikir maju dan mereka yang memanfaatkan transformasi. Organisasi keuangan telah melihat dampak dari adopsi AI terhadap perusahaan.
Misalnya, survei terbaru dari IBM Institute for Business Value (IBV) menemukan bahwa organisasi yang menerapkan AI end-to-end mencapai “hasil investasi (ROI) kuartil teratas” jika dibandingkan dengan organisasi lain. Prosesnya termasuk strategi TI yang mengintegrasikan AI, komputasi cloud, dan modernisasi aplikasi.
Tim FP&A sudah banyak menggunakan alat AI seperti machine learning (ML) hingga saat ini, tetapi adopsinya tertinggal karena masalah kualitas data dan kurangnya literasi AI. Namun, lonjakan aplikasi AI generatif (gen AI) (misalnya, ChatGPT dari OpenAI, Copilot dari Microsoft) membangkitkan kembali minat dalam adopsi AI.
Alat-alat AI gen ini menggunakan model bahasa besar (LLM) dan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan pemohon dalam bahasa alami. Solusi ini juga dapat menganalisis laporan dan memberikan insight tentang perkiraan keuangan tanpa perlu pengodean atau gelar ilmu data. Alat ini dapat mengurangi kebutuhan untuk menganalisis tren historis yang memakan waktu dan mengelola spreadsheet Excel manual.
Melalui ML, pemrosesan bahasa alami (NLP), dan analitik prediktif, algoritma canggih ini dapat menganalisis volume besar kumpulan data keuangan dan operasional dengan cepat. Proses ini membekali para pemimpin keuangan, seperti Chief Financial Officer (CFO), dengan insight yang lebih cerdas dan mendalam yang mendorong pengambilan keputusan.
Saat ini, banyak organisasi menerapkan AI dan bereksperimen dengan alat tersebut. Namun, tanpa rencana yang tepat untuk transformasi berbasis AI, tim FP&A akan mengalami keterbatasan dalam penerapannya. Sangat penting bagi para pemimpin keuangan untuk terlibat secara aktif dalam proses analisis dan sejak awal mengurangi silo antar unit bisnis agar dapat membangun kemitraan yang bermakna.
Penggunaan AI menggeser seluruh proses FP & A dan memungkinkan pembuatan dasbor dan visual real-time yang memungkinkan tim bekerja secara lintas fungsi dan mendapat manfaat dari teknologi baru ini. Contoh penggunaan utama lain untuk AI dalam FP & A dapat ditemukan di beberapa fungsi keuangan.
Kemampuan AI membantu FP&A mengubah model perkiraan dan fungsi perencanaan yang tersilo menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti. Perkiraan prediktif yanng didukung AI menganalisis data keuangan pada tingkat terperinci, menemukan insight yang tidak dapat diungkap oleh model FP & A tradisional.
Algoritma ML adalah tulang punggung aplikasi ini dan harus dilatih menggunakan sinyal internal dan eksternal untuk membantu memastikan akurasi perkiraan. Tidak seperti model statis, AI belajar dari setiap titik data baru.
Jika peristiwa global atau pergeseran pasar mengubah hasil yang dapat diprediksi, perkiraan akan beradaptasi secara otomatis. Ini adalah contoh analitik prediktif di dunia nyata. Alih-alih hanya mengandalkan penjualan masa lalu untuk memperkirakan kinerja di masa depan, model AI dapat memperhitungkan hal-hal seperti tren ekonomi makro, musim, dan sentimen pelanggan.
Langkah melampaui perkiraan adalah simulasi skenario. AI digunakan untuk menghasilkan skenario multi-variabel yang mencerminkan hasil bisnis yang berbeda. Dengan mensimulasikan situasi “bagaimana jika”, solusi AI membantu organisasi mengevaluasi hasil potensial.
Berbagai model ini digunakan untuk menyimulasikan skenario seperti pergeseran permintaan, perubahan suku bunga atau gangguan rantai pasokan. Setelah menghasilkan berbagai skenario, solusi AI tersebut juga memberikan rekomendasi mengenai langkah terbaik yang perlu diambil serta mengevaluasi kemungkinan dampaknya. Jika sebelumnya hanya digunakan sebagai alat pendukung, kini AI telah menjadi penggerak perubahan, perencanaan strategis, dan pengelolaan risiko yang lebih baik.
Dengan sistem AI, tim FP&A dapat melakukan transaksi yang tidak biasa melalui deteksi anomali dan analisis varians. Algoritma dilatih untuk mempelajari pola normal perilaku keuangan dan menandai penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Hal ini memungkinkan tim FP&A untuk menyelidiki masalah lebih cepat dan menjaga integritas keuangan.
Secara terpisah, NLP dapat membantu dengan mengubah kumpulan data besar menjadi narasi yang jelas, membantu profesional keuangan menyampaikan insight dengan jelas kepada eksekutif dan pemangku kepentingan. Pendekatan ini memudahkan pelaporan dan memberikan laporan mendalam yang dapat berdampak pada keputusan keuangan penting.
AI mengubah alur kerja untuk tim FP&A dengan mengurangi tugas yang berulang-ulang dan beban kerja manual. Beberapa peningkatan produktivitas yang paling umum terbagi dalam empat area, menurut makalah riset tentang FP&Tren oleh Ernst & Young:
Alat-alat AI digunakan di keempat area ini untuk meningkatkan output dan memberi lebih banyak waktu bagi pekerja manusia. Alih-alih harus menyusun anggaran secara rinci baris demi baris yang melelahkan, kini tim mulai memanfaatkan AI. Teknologi ini membantu para profesional dalam menetapkan nilai anggaran, serta memanfaatkan asisten AI untuk menjalankan tugas seperti menjadwalkan rapat dan menyusun agenda.
Peran AI dalam FP&A tidak hanya berdampak pada alur kerja. Ini membentuk kembali seluruh proses dan cara kerjanya. Peran di tim FP & A bergeser—bahkan pada tingkat tertinggi—dan kemampuan yang secara historis tidak dipertimbangkan menjadi sangat dihargai.
Lingkungan bisnis FP&A yang berbasis AI kini ikut berubah, begitu pula dengan peran-peran dalam tim. Model yang sebelumnya berfokus pada peran analis kini telah berubah menjadi pendekatan yang lebih multifungsi. Tim kini menghargai baik keterampilan teknis maupun soft skill, kemampuan untuk mengelola teknologi baru sekaligus melihat gambaran besar tentang bagaimana alat AI selaras dengan tujuan organisasi.
Hal ini terutama berlaku untuk peran CFO. CFO secara tradisional diharapkan untuk melaporkan aktivitas masa lalu dan menjelaskan strategi pada tingkat tinggi. Sekarang CFO diharapkan untuk lebih detail dan berorientasi pada detail sekaligus mendorong inovasi. Di sinilah alat gen AI dapat berperan dan menawarkan alat baru untuk alamat situasi yang kompleks ini kepada tim keuangan dan CFO.
Penerapan AI dalam FP&A secara mendasar mengubah kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan para profesional keuangan, karena mereka kini dituntut untuk menjadi anggota tim yang lebih lincah dan memiliki peran yang lebih tangkas.
Melihat ke belakang, peran FP & A secara tradisional memiliki penekanan yang lebih besar pada pengumpulan data manual, pemodelan spreadsheet untuk pelaporan keuangan, dan analisis tren historis. Penekanannya sekarang adalah pada anggota tim yang memahami teknologi yang mereka gunakan dan dapat berkolaborasi secara efektif dengan alat AI. Orang-orang ini harus bekerja bersama, tetap terbuka untuk mengadopsi solusi baru dan berfokus pada tujuan bersama untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan sambil menghasilkan insight terperinci.
Dengan AI, FP&A sekarang dapat menanamkan data keberlanjutan langsung ke dalam analisis dan perkiraan keuangan mereka. Secara tradisional, metrik keberlanjutan seperti emisi karbon atau penggunaan energi dilacak secara terpisah dari kinerja keuangan. Metode ini menyulitkan tim FP & A untuk menghubungkan tujuan lingkungan atau sosial dengan hasil bisnis.
Analisis berbasis AI dapat memproses sejumlah besar data lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) dari berbagai sumber. Jenis analisis data ini membantu tim FP & A mengidentifikasi pola dan korelasi antara praktik berkelanjutan dan hasil keuangan.
Menerapkan AI di FP&A membutuhkan pendekatan terstruktur yang menggabungkan arah kepemimpinan yang jelas, fondasi data yang kuat, dan peningkatan berkelanjutan. Untuk memastikan kesuksesan, tim FP & A harus mengikuti peta jalan strategis yang menyelaraskan teknologi dengan tujuan bisnis dan melengkapi tim untuk beradaptasi secara efektif. Lima langkah berikut menguraikan jalur praktis menuju integrasi AI yang sukses di FP&A:
Eksekutif dan tim FP & A tidak dapat lagi berfungsi dalam silo. Masa depan FP & A terletak pada kemampuan organisasi untuk memprioritaskan metode kerja holistik. Deepak Joshi, Finance and Supply Chain Transformation Leader, IBM Consulting, menyebut adanya pergeseran menuju pendekatan Perencanaan Bisnis Terpadu (IBP). Dalam proses ini, berbagai bagian organisasi bekerja sama untuk membuat rencana terpadu untuk kinerja bisnis.
“FP & A diposisikan secara unik untuk memimpin transformasi ini dengan mendorong kolaborasi lintas fungsi,” kata Joshi. “Dengan memecah silo data dan mendorong transparansi, FP & A memungkinkan departemen yang berbeda untuk bekerja sama menuju tujuan bisnis bersama.”
Agar organisasi FP & A dapat memenuhi kebutuhan masa depan, mereka harus memosisikan diri dari fungsi reaktif menjadi pendorong inovasi dan keingintahuan (masukkan catatan kaki). Mengintegrasikan teknologi ini bisa menjadi tugas yang sulit. Tetapi jika Landmark Retail, salah satu peritel omnichannel terbesar di Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), India, dan Asia Tenggara (SEA) dapat memaksimalkan efisiensinya, begitu pula tim FP&A lainnya.
Dengan kehadiran di berbagai negara dan wilayah dan kemampuan beroperasi dengan berbagai merek, Landmark Retail ingin mengonsolidasikan datanya dan membuat proses penyusunan anggaran jadi lebih efisien.
Peritel beralih ke IBM Planning Analytics, yang mampu menghasilkan bukti konsep yang sukses dalam 8-10 minggu dan membantu mereka mencapai proses penyusunan anggaran yang sangat efisien dan efisien. Landmark Retailer hanyalah salah satu contoh bagaimana tim FP & A dapat menerapkan solusi AI yang dapat menghasilkan data keuangan langsung dan perkiraan berbasis AI.
