Penganggaran, pilar penting perencanaan keuangan untuk organisasi, sering menghadirkan dilema unik yang dikenal sebagai “Paradoks Penganggaran”. Idealnya, anggaran harus memberikan gagasan yang paling akurat dan tepat waktu tentang pendapatan dan pengeluaran yang diantisipasi. Namun, proses penganggaran tradisional, dalam mengejar ketepatan dan konsensus, dapat memakan waktu beberapa bulan. Pada saat anggaran diselesaikan dan disetujui, itu mungkin sudah usang.
Dalam laju perubahan yang cepat dan ketidakpastian saat ini, proses penganggaran konvensional mulai mendapat sorotan.
Ini bukan tentang mengabaikan penganggaran tradisional. Jauh dari itu. Ini tentang mengakui bahwa dunia berubah lebih cepat dari sebelumnya. Dan sementara presisi sangat penting, ketangkasan juga sama pentingnya, atau bahkan lebih penting. Ketika pasar berubah atau peluang baru muncul, bisnis membutuhkan fleksibilitas untuk menyesuaikan rencana keuangan mereka dengan cepat. Inilah yang disebut “Paradoks Penganggaran”.
Paradoks penganggaran tradisional adalah bahwa semakin banyak waktu dan upaya yang dihabiskan untuk membuat anggaran tahunan yang terperinci, semakin cepat anggaran tersebut kehilangan relevansinya. Sementara organisasi mengumpulkan data dan menjalankan peninjauan terperinci untuk menyusun anggaran, pasar tidak berhenti berjalan. Pasar terus berubah, dibentuk oleh kemajuan teknologi, perubahan preferensi konsumen, dan tantangan baru. Jadi, waktu yang didedikasikan untuk membuat anggaran yang akurat justru bisa menjadi kelemahannya.
Sama seperti pelatihan maraton membutuhkan persiapan berbulan-bulan, menyusun anggaran melibatkan banyak pengumpulan data, analisis metrik, alokasi sumber daya, dan kolaborasi. Berikut adalah beberapa faktor penganggaran di balik proses penganggaran yang panjang:
Dari laporan penjualan historis hingga grafik pendapatan yang diproyeksikan, mengumpulkan data keuangan masa lalu, masa kini, dan masa depan memakan waktu. Data ini membantu kita memahami tren sebelumnya dan sangat penting untuk membuat anggaran yang realistis.
Sementara format lain ada, banyak organisasi masih banyak menggunakan spreadsheet untuk penganggaran. Mereka fleksibel tetapi dapat menyebabkan kesalahan, terutama dengan kumpulan data besar atau banyak orang yang melakukan pengeditan. Upaya kolaboratif sering menyebabkan masalah kontrol versi, memperlambat proses.
Bekerja dengan berbagai departemen untuk menyelaraskan tujuan mereka dengan tujuan perusahaan membutuhkan kerja tim. Draf pertama anggaran kemudian melalui banyak tinjauan. Ini membutuhkan hierarki persetujuan dan penyesuaian berdasarkan masukan dari kepemimpinan tingkat atas. Ini menyebabkan siklus peninjauan yang sangat panjang.
Anggaran harus mempertimbangkan perubahan pasar yang tidak pasti dan memiliki rencana cadangan. Negosiasi dan model keuangan yang rumit menambah kedalaman dan waktu untuk proses penganggaran.
Dalam dunia perencanaan keuangan, waktu sangatlah penting. Penundaan, yang mungkin tampak seperti cegukan kecil, dapat mengguncang fondasi kesehatan keuangan dan daya saing organisasi. Ketika proses penganggaran memakan waktu terlalu lama, data yang didasarkannya mungkin menjadi kurang relevan. Bahkan jika ada alasan bagus untuk proses penganggaran yang panjang, konsekuensinya tidak dapat diabaikan.
Anggaran, pada intinya, adalah perkiraan keuangan. Jika didasarkan pada informasi lama, itu tidak akan akurat. Perubahan cepat dalam kondisi pasar, suku bunga, dan indikator pertumbuhan ekonomi dapat membuat anggaran dari sebulan yang lalu tampak tidak lagi tepat. Perubahan besar dapat terjadi dalam peraturan atau kondisi ekonomi saat anggaran masih tengah disiapkan.
Anggaran yang lambat dapat berarti peluang yang terlewatkan dan potensi ROI yang terlewatkan. Ini memperlambat kemampuan organisasi untuk memanfaatkan peluang investasi baru atau beradaptasi dengan pergeseran pasar.
Rencana penganggaran yang baik bersiap untuk risiko. Menggunakan anggaran lama dapat mengakibatkan strategi yang tidak memadai, keputusan keuangan yang buruk, eksposur terhadap fluktuasi mata uang yang tidak menguntungkan atau risiko kredit yang salah dinilai.
Rahasianya adalah menemukan keseimbangan. Bisnis membutuhkan anggaran yang direncanakan dengan cermat dan cukup fleksibel waktu untuk dengan mudah diubah sesuai kebutuhan. Ini berarti menggabungkan cara-cara lama penganggaran dengan beberapa strategi baru untuk memastikan tim siap untuk apa pun yang terjadi selanjutnya.
Untuk menavigasi Paradoks Penganggaran, organisasi condong ke model penganggaran yang lebih gesit seperti perkiraan bergulir dan penganggaran berbasis nol dengan strategi lain, seperti perencanaan bisnis terpadu. Dengan mengintegrasikan proses perencanaan keuangan dengan penjualan, tenaga kerja, dan seterusnya, organisasi memastikan bahwa anggaran mencerminkan visi strategis yang lebih besar dan kebutuhan operasional tingkat dasar. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas untuk beradaptasi, menyelaraskan anggaran lebih dekat dengan kondisi pasar real-time.
Ini adalah alternatif dinamis untuk anggaran tahunan statis tradisional. Perkiraan bergulir menawarkan tampilan kinerja masa depan yang terus diperbarui. Seiring perubahan pasar, bisnis dapat beradaptasi dengan cepat dan mengalihkan sumber daya ke tempat yang dibutuhkan. Untuk hasil terbaik, tim keuangan harus menggunakan solusi yang dirancang khusus untuk perkiraan rutin seperti ini.
Ini melibatkan pembuatan proaktif beberapa versi anggaran, masing-masing untuk kemungkinan situasi masa depan yang berbeda, baik itu optimis, pesimis, atau netral. Dengan menyiapkan berbagai rencana ini, bisnis dapat menavigasi perubahan yang tidak terduga, seperti perubahan peraturan mendadak atau fluktuasi ekonomi. Untuk memastikan skenario ini tetap dapat ditindaklanjuti, skenario tersebut harus diperbarui secara berkala berdasarkan data dan insight terbaru.
Penggunaan solusi canggih, mulai dari perangkat lunak perkiraan yang didukung AI hingga platform analisis data, dapat membuat penganggaran lebih cepat dan lebih cerdas. Mereka membantu mempercepat pekerjaan, memberikan insight cepat dari data, dan membuat kerja sama di berbagai departemen lebih mudah.
Pengembangan solusi perencanaan dan analisis keuangan telah mulai mendefinisikan kembali lingkungan penganggaran. Solusi analitik tingkat lanjut, didorong oleh kecerdasan buatan, menganalisis data historis dan menawarkan insight prediktif yang memprediksi tren pasar masa depan dengan tingkat presisi yang sebelumnya tidak dapat dicapai. Sekarang perusahaan bisa lebih proaktif daripada hanya reaktif.
Transisi dari alat yang sudah dikenal seperti Excel ke platform canggih bisa menakutkan bagi para profesional keuangan. Menyadari hal ini, IBM Planning Analytics terintegrasi secara native dengan Excel. Integrasi ini memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan kemampuan canggihnya sambil mempertahankan kenyamanan dan fleksibilitas spreadsheet. Ini adalah solusi terbaik dari kedua dunia yang memudahkan transisi dan memperkuat manfaat perencanaan keuangan modern.
Seperti yang terlihat pada platform seperti IBM Planning Analytics, integrasi data real-time memastikan bahwa anggaran selalu diperbarui. Karena data dari sumber yang berbeda secara instan digabungkan dan diproses, penundaan menjadi sesuatu dari masa lalu.
Fitur kolaboratif mempermudah kerja tim di berbagai departemen, memastikan semua orang tetap bertanggung jawab. Alih-alih email dan rapat tanpa akhir, tim dapat bekerja sama secara instan pada satu platform, memastikan keselarasan dan mempercepat penganggaran. Alur kerja menunjukkan panduan langkah demi langkah yang jelas untuk semua orang. Ketidakjelasan dihilangkan dengan menyoroti titik data mana yang harus difokuskan.
Kemampuan perencanaan skenario memungkinkan bisnis untuk menyusun berbagai kondisi pasar—optimis, pesimis atau netral— dan dengan cepat menyesuaikan strategi mereka jika perlu. Semua asumsi dan alasan untuk pilihan anggaran ini dapat disimpan dan dilihat dengan mudah dalam komentar, membuat keputusan jelas untuk semua orang yang terlibat.
Platform IBM Planning Analytics menggunakan kekuatan AI untuk membuat perkiraan. Lewatlah sudah hari-hari membuat keputusan secara buta atau hanya mengandalkan data historis. Dengan algoritma prediktif bawaan, perangkat lunak ini menawarkan insight terperinci, memungkinkan bisnis merencanakan dengan lebih akurat.
Intinya, solusi untuk Paradoks Penganggaran terletak pada merangkul kekuatan yang memperburuknya, yaitu perubahan. Dengan merangkul teknologi, bisnis dapat memastikan proses penganggaran mereka terperinci dan tangkas untuk jangka pendek dan jangka panjang, dilengkapi dengan sempurna untuk menavigasi dinamika dunia modern yang tidak terprediksi.
