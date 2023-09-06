Sama seperti pelatihan maraton membutuhkan persiapan berbulan-bulan, menyusun anggaran melibatkan banyak pengumpulan data, analisis metrik, alokasi sumber daya, dan kolaborasi. Berikut adalah beberapa faktor penganggaran di balik proses penganggaran yang panjang:

Manajemen data

Dari laporan penjualan historis hingga grafik pendapatan yang diproyeksikan, mengumpulkan data keuangan masa lalu, masa kini, dan masa depan memakan waktu. Data ini membantu kita memahami tren sebelumnya dan sangat penting untuk membuat anggaran yang realistis.

Penggunaan spreadsheet

Sementara format lain ada, banyak organisasi masih banyak menggunakan spreadsheet untuk penganggaran. Mereka fleksibel tetapi dapat menyebabkan kesalahan, terutama dengan kumpulan data besar atau banyak orang yang melakukan pengeditan. Upaya kolaboratif sering menyebabkan masalah kontrol versi, memperlambat proses.

Kolaborasi dan tinjauan

Bekerja dengan berbagai departemen untuk menyelaraskan tujuan mereka dengan tujuan perusahaan membutuhkan kerja tim. Draf pertama anggaran kemudian melalui banyak tinjauan. Ini membutuhkan hierarki persetujuan dan penyesuaian berdasarkan masukan dari kepemimpinan tingkat atas. Ini menyebabkan siklus peninjauan yang sangat panjang.

Faktor eksternal dan dinamika kompleks

Anggaran harus mempertimbangkan perubahan pasar yang tidak pasti dan memiliki rencana cadangan. Negosiasi dan model keuangan yang rumit menambah kedalaman dan waktu untuk proses penganggaran.