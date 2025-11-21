Manajemen Aset

Apa itu perkiraan keuangan?

diterbitkan 21 November 2025
Dua wanita duduk di depan komputer
By Gregg Lindemulder and Ian Smalley

Definisi perkiraan keuangan

Perkiraan keuangan adalah proses memprediksi kinerja masa depan bisnis dengan memperkirakan berbagai faktor seperti pendapatan, arus kas, dan pengeluaran.

Ini membantu bisnis mengambil keputusan berdasarkan informasi mengenai perekrutan, investasi, operasi, anggaran, dan aspek perencanaan keuangan lainnya.

Dalam praktiknya, perkiraan keuangan biasanya didasarkan pada kombinasi data historis, tren pasar, dan pakar. Analis keuangan menggunakan wawasan ini untuk membuat laporan keuangan pro forma (perkiraan) yang memprediksi penjualan masa depan, profitabilitas, pengeluaran kas, dan posisi keuangan bisnis secara keseluruhan.

Mengapa perkiraan keuangan itu penting?

Perkiraan keuangan adalah alat mendasar untuk perencanaan strategis. Pendekatan ini membantu bisnis menghadapi tantangan baru, memanfaatkan peluang, mengelola risiko dan meningkatkan pengambilan keputusan. Solusi ini juga menyediakan data keuangan penting untuk pemangku kepentingan bisnis, seperti pemberi pinjaman, investor dan mitra bisnis.

Bisnis biasanya menggunakan perkiraan keuangan untuk mencapai tujuan berikut:

  • Mengambil keputusan yang tepat: Proyeksi keuangan membantu bisnis memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber daya di berbagai bidang seperti penggajian, kepegawaian, inventaris, dan produksi.
  • Menetapkan tujuan: Perkiraan yang akurat untuk kinerja keuangan masa depan membantu bisnis menetapkan tujuan yang realistis, seperti target tingkat pertumbuhan berdasarkan ketersediaan modal kerja.
  • Rencanakan anggaran: Tim keuangan mengandalkan Forecasting perusahaan mereka untuk pendapatan, pengeluaran, dan arus kas untuk menetapkan batas pengeluaran di seluruh departemen dan proyek.
  • Kelola risiko: Bisnis menggunakan forecasting untuk merencanakan berbagai skenario yang mungkin menimbulkan risiko keuangan, seperti penurunan pasar, kenaikan biaya operasi atau gangguan rantai pasokan.
  • Menarik investor: Dengan memproyeksikan pendapatan dan keuntungan masa depan, perkiraan membantu menentukan penilaian bisnis. Investor sering kali menggunakan informasi ini sebagai dasar untuk berinvestasi di perusahaan.
  • Memantau kinerja bisnis: Bisnis sering kali membandingkan metrik keuangan aktual mereka dengan perkiraan untuk melacak kemajuan atau mengidentifikasi masalah dan menyesuaikan strategi mereka.
Empat pilar utama perkiraan keuangan

Ada empat elemen kunci untuk membuat perkiraan keuangan terintegrasi:

  1. Peramalan penjualan
  2. Perkiraan pendapatan
  3. Perkiraan arus kas
  4. Perkiraan neraca

Masing-masing elemen ini bertindak sebagai blok bangunan yang terhubung dengan yang lain untuk membentuk proyeksi bagaimana kinerja bisnis di masa depan.

1. Perkiraan penjualan

Perkiraan penjualan adalah dasar untuk semua komponen lain dari perkiraan keuangan. Ini adalah proses memprediksi apa yang mungkin dijual perusahaan selama jangka waktu di masa depan, biasanya diukur dalam minggu, bulan, atau kuartal.

Ini memperkirakan pendapatan penjualan dari transaksi yang sudah berlangsung atau diharapkan memasuki jalur penjualan.

2. Perkiraan pendapatan

Saat ada proyeksi penjualan, perkiraan pendapatan dapat dimulai. Proses ini mengukur semua pendapatan yang diharapkan bersama dengan biaya seperti biaya operasi, biaya barang yang dijual, pajak, dan pembayaran bunga.

Informasi ini kemudian digunakan untuk membuat laporan laba rugi pro forma, yang menunjukkan proyeksi laba bersih atau laba perusahaan di masa depan.

3. Perkiraan arus kas
.

Perkiraan penjualan masa depan dan laba bersih kemudian digunakan untuk memprediksi bagaimana dan kapan uang tunai akan masuk dan keluar dari perusahaan.

Dua contoh umum arus kas adalah ketika pelanggan melakukan pembayaran (arus masuk) dan ketika bisnis membayar karyawan (arus keluar). Laporan arus kas pro forma memproyeksikan penerimaan dan pembayaran ini di seluruh bisnis untuk periode waktu tertentu.

4. Perkiraan neraca

Prediksi dari perkiraan penjualan, pendapatan, dan arus kas digabungkan untuk membuat neraca pro forma. Dokumen ini adalah ikhtisar umum dari aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan di masa depan.

Misalnya, mungkin termasuk inventaris produk (aset), uang yang terutang kepada vendor (kewajiban), dan saham biasa (ekuitas). Ini menawarkan pandangan terperinci tentang posisi keuangan perusahaan yang diproyeksikan.

Metode perkiraan keuangan
.

Dua jenis utama perkiraan keuangan adalah kuantitatif dan kualitatif. Bisnis biasanya menggunakan kombinasi dari kedua metode perkiraan ini.

Perkiraan kuantitatif
.

Perkiraan kuantitatif menggunakan data historis untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Misalnya, angka penjualan dari kuartal terakhir dapat digunakan untuk memperkirakan pendapatan untuk kuartal berikutnya. Angka ini sangat bergantung pada statistik dan model matematika untuk memproyeksikan bagaimana tren dan pola akan mempengaruhi kinerja bisnis di masa depan.

Berikut ini adalah teknik kuantitatif umum:

  • Garis lurus: Teknik sederhana ini mengasumsikan bahwa tingkat pertumbuhan historis perusahaan akan berlanjut di jalur yang sama, seperti garis lurus. Misalnya, jika bisnis memiliki tingkat pertumbuhan 4% dalam 2 tahun terakhir, teknik garis lurus akan memprediksi pertumbuhan 4% lagi pada tahun berikutnya. Ini dianggap efektif untuk pasar yang stabil, tetapi kurang dapat diandalkan untuk pasar dengan tingkat perubahan atau volatilitas yang tinggi.
  • Rata-rata bergerak: Tidak seperti tren garis lurus, teknik rata-rata bergerak menghaluskan fluktuasi data bisnis dari waktu ke waktu. Ia melakukan proses ini dengan merata-ratakan hasil periode sebelumnya dan dengan menggunakan rata-rata itu untuk memproyeksikan hasil masa depan. Misalnya, mungkin memperkirakan harga saham bulan depan dengan menggunakan harga saham rata-rata yang dihitung dari lima bulan sebelumnya.
  • Regresi linier: Teknik ini menggunakan analisis regresi untuk memahami hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Misalnya, mungkin menunjukkan bagaimana pengeluaran iklan (variabel independen) berhubungan dengan penjualan bulanan (variabel dependen). Pendekatan ini dapat membantu bisnis memprediksi pendapatan penjualan di masa depan berdasarkan pengeluaran iklan yang diharapkan.

Perkiraan kualitatif

Berbeda dengan metode kuantitatif, yang bergantung pada statistik, perkiraan kualitatif menggunakan penilaian dan pendapat manusia sebagai dasar prediksi. Ini sangat membantu dalam situasi ketika tidak ada data historis yang tersedia, seperti peluncuran produk baru atau pembuatan perusahaan startup.

Teknik kualitatif umum termasuk teknik yang diuraikan di sini:

  • Riset pasar: Survei konsumen dan kelompok fokus bersama dengan penelitian kompetitif adalah taktik umum yang digunakan bisnis untuk melakukan riset pasar. Data yang mereka kumpulkan dapat membantu mereka mengantisipasi kondisi pasar di masa depan, seperti perilaku konsumen, permintaan, preferensi harga, dan strategi pesaing.
  • Pendapat pakar: Teknik ini bergantung pada pengetahuan para ahli baik di dalam maupun di luar bisnis, seperti eksekutif perusahaan, tim penjualan, analis keuangan, dan analis industri. Pendapat biasanya dikumpulkan melalui survei, wawancara, atau komite dan kemudian digabungkan untuk menyusun perkiraan.
  • Metode Delphi: Metode Delphi adalah sistem yang dirancang untuk meningkatkan akurasi perkiraan pendapat pakar. Ini dilakukan dengan mengulangi beberapa sesi pengumpulan, analisis, dan penyempurnaan pendapat dari para pakar untuk secara bertahap membangun konsensus. Karena membutuhkan masukan berulang, ini sering kali lebih mahal dan memakan waktu daripada metode kualitatif lainnya.

Perkiraan keuangan versus pemodelan keuangan

Perkiraan keuangan memprediksi hasil keuangan di masa depan. Pemodelan keuangan membantu bisnis memandu strategi berdasarkan prediksi tersebut.

Dengan kata lain, prakiraan memberikan dasar untuk model matematika (sering di Excel) yang menganalisis dan memprediksi hasil skenario yang berbeda. Misalnya, jika perkiraan keuangan memprediksi pendapatan bulan depan, model keuangan dapat memproyeksikan bagaimana kenaikan harga akan mempengaruhi angka itu.

Perkiraan keuangan versus penganggaran

Perkiraan keuangan dan penyusunan anggaran terkait erat, tetapi prosesnya berbeda. Anggaran biasanya memberikan peta jalan statis tentang bagaimana bisnis mengalokasikan pendapatan dan sumber daya yang diharapkan selama tahun fiskal.

Proses perkiraan keuangan lebih dinamis, memprediksi hasil masa depan baik dalam kerangka waktu jangka pendek maupun jangka panjang. Prakiraan keuangan untuk pendapatan, arus kas dan pengeluaran sangat penting untuk membangun anggaran yang realistis dan andal.

Kecerdasan buatan dalam perkiraan keuangan

Banyak bisnis sekarang menggunakan alat perkiraan keuangan yang didukung AI untuk menganalisis kinerja masa lalu dan memprediksi hasil di masa depan.

Menurut survei IBM Institute of Business Value dari 300 CFO, 58% mengatakan bahwa mereka sekarang menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk perkiraan dan pemodelan. Sementara itu, 42% melaporkan bahwa mereka berencana untuk menggunakan AI generatif untuk perkiraan dan pemodelan di masa depan.

Manfaat menggunakan AI untuk forecasting meliputi manfaat utama berikut:

  • Forecasting real-time: Model perkiraan AI dapat menganalisis sumber data internal dan eksternal untuk prediksi real-time berdasarkan perubahan pasar terbaru.
  • Pelaporan otomatis: AI dapat mengotomatiskan pelaporan prakiraan keuangan dengan prompt bahasa alami, mengurangi waktu pelaporan dari hari menjadi menit.
  • Prediksi yang akurat: AI dapat mengungkap pola, tren, dan outlier dalam data dengan volume besar yang akan sulit atau memakan waktu untuk ditemukan dengan metode tradisional.
  • Deteksi risiko: AI dapat memberikan peringatan dini tentang pola data yang mungkin menimbulkan risiko keuangan, seperti transaksi penipuan atau gangguan rantai pasokan.
