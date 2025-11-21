Apa itu perkiraan keuangan?

Perkiraan keuangan adalah proses memprediksi kinerja masa depan bisnis dengan memperkirakan berbagai faktor seperti pendapatan, arus kas, dan pengeluaran.
Ini membantu bisnis mengambil keputusan berdasarkan informasi mengenai perekrutan, investasi, operasi, anggaran, dan aspek perencanaan keuangan lainnya.
Dalam praktiknya, perkiraan keuangan biasanya didasarkan pada kombinasi data historis, tren pasar, dan pakar. Analis keuangan menggunakan wawasan ini untuk membuat laporan keuangan pro forma (perkiraan) yang memprediksi penjualan masa depan, profitabilitas, pengeluaran kas, dan posisi keuangan bisnis secara keseluruhan.
Buletin industri
Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM® kami untuk informasi lebih lanjut.
Perkiraan keuangan adalah alat mendasar untuk perencanaan strategis. Pendekatan ini membantu bisnis menghadapi tantangan baru, memanfaatkan peluang, mengelola risiko dan meningkatkan pengambilan keputusan. Solusi ini juga menyediakan data keuangan penting untuk pemangku kepentingan bisnis, seperti pemberi pinjaman, investor dan mitra bisnis.
Bisnis biasanya menggunakan perkiraan keuangan untuk mencapai tujuan berikut:
Ada empat elemen kunci untuk membuat perkiraan keuangan terintegrasi:
Masing-masing elemen ini bertindak sebagai blok bangunan yang terhubung dengan yang lain untuk membentuk proyeksi bagaimana kinerja bisnis di masa depan.
Perkiraan penjualan adalah dasar untuk semua komponen lain dari perkiraan keuangan. Ini adalah proses memprediksi apa yang mungkin dijual perusahaan selama jangka waktu di masa depan, biasanya diukur dalam minggu, bulan, atau kuartal.
Ini memperkirakan pendapatan penjualan dari transaksi yang sudah berlangsung atau diharapkan memasuki jalur penjualan.
Saat ada proyeksi penjualan, perkiraan pendapatan dapat dimulai. Proses ini mengukur semua pendapatan yang diharapkan bersama dengan biaya seperti biaya operasi, biaya barang yang dijual, pajak, dan pembayaran bunga.
Informasi ini kemudian digunakan untuk membuat laporan laba rugi pro forma, yang menunjukkan proyeksi laba bersih atau laba perusahaan di masa depan.
Perkiraan penjualan masa depan dan laba bersih kemudian digunakan untuk memprediksi bagaimana dan kapan uang tunai akan masuk dan keluar dari perusahaan.
Dua contoh umum arus kas adalah ketika pelanggan melakukan pembayaran (arus masuk) dan ketika bisnis membayar karyawan (arus keluar). Laporan arus kas pro forma memproyeksikan penerimaan dan pembayaran ini di seluruh bisnis untuk periode waktu tertentu.
Prediksi dari perkiraan penjualan, pendapatan, dan arus kas digabungkan untuk membuat neraca pro forma. Dokumen ini adalah ikhtisar umum dari aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan di masa depan.
Misalnya, mungkin termasuk inventaris produk (aset), uang yang terutang kepada vendor (kewajiban), dan saham biasa (ekuitas). Ini menawarkan pandangan terperinci tentang posisi keuangan perusahaan yang diproyeksikan.
Dua jenis utama perkiraan keuangan adalah kuantitatif dan kualitatif. Bisnis biasanya menggunakan kombinasi dari kedua metode perkiraan ini.
Perkiraan kuantitatif menggunakan data historis untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Misalnya, angka penjualan dari kuartal terakhir dapat digunakan untuk memperkirakan pendapatan untuk kuartal berikutnya. Angka ini sangat bergantung pada statistik dan model matematika untuk memproyeksikan bagaimana tren dan pola akan mempengaruhi kinerja bisnis di masa depan.
Berikut ini adalah teknik kuantitatif umum:
Berbeda dengan metode kuantitatif, yang bergantung pada statistik, perkiraan kualitatif menggunakan penilaian dan pendapat manusia sebagai dasar prediksi. Ini sangat membantu dalam situasi ketika tidak ada data historis yang tersedia, seperti peluncuran produk baru atau pembuatan perusahaan startup.
Teknik kualitatif umum termasuk teknik yang diuraikan di sini:
Perkiraan keuangan memprediksi hasil keuangan di masa depan. Pemodelan keuangan membantu bisnis memandu strategi berdasarkan prediksi tersebut.
Dengan kata lain, prakiraan memberikan dasar untuk model matematika (sering di Excel) yang menganalisis dan memprediksi hasil skenario yang berbeda. Misalnya, jika perkiraan keuangan memprediksi pendapatan bulan depan, model keuangan dapat memproyeksikan bagaimana kenaikan harga akan mempengaruhi angka itu.
Perkiraan keuangan dan penyusunan anggaran terkait erat, tetapi prosesnya berbeda. Anggaran biasanya memberikan peta jalan statis tentang bagaimana bisnis mengalokasikan pendapatan dan sumber daya yang diharapkan selama tahun fiskal.
Proses perkiraan keuangan lebih dinamis, memprediksi hasil masa depan baik dalam kerangka waktu jangka pendek maupun jangka panjang. Prakiraan keuangan untuk pendapatan, arus kas dan pengeluaran sangat penting untuk membangun anggaran yang realistis dan andal.
Banyak bisnis sekarang menggunakan alat perkiraan keuangan yang didukung AI untuk menganalisis kinerja masa lalu dan memprediksi hasil di masa depan.
Menurut survei IBM Institute of Business Value dari 300 CFO, 58% mengatakan bahwa mereka sekarang menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk perkiraan dan pemodelan. Sementara itu, 42% melaporkan bahwa mereka berencana untuk menggunakan AI generatif untuk perkiraan dan pemodelan di masa depan.
Manfaat menggunakan AI untuk forecasting meliputi manfaat utama berikut:
Pelajari bagaimana forecasting berbasis AI, analisis varians otomatis, dan insight kinerja membantu tim keuangan.
Jelajahi bagaimana CFO dan pemimpin keuangan bisa mendapatkan hasil maksimal dari AI generatif — termasuk cara mempersiapkan, di mana menerapkannya, dan apa yang diperlukan untuk menjadikan AI tambahan yang berharga.
Periksa bagaimana solusi berbasis AI membentuk kembali peran CFO saat ini dan meningkatkan perencanaan keuangan.
Dapatkan perencanaan bisnis terintegrasi yang ditanamkan AI dengan kebebasan untuk diterapkan di lingkungan yang paling mendukung tujuan Anda.
Transformasikan keuangan dengan IBM® AI for Finance — didukung oleh otomatisasi cerdas dan insight prediktif untuk mendorong operasi keuangan yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih tangguh.
Bayangkan kembali keuangan dengan IBM® Consulting — menggabungkan keahlian dan solusi berbasis AI untuk fungsi keuangan strategis yang lebih efisien.
Satukan perencanaan keuangan dan operasi dengan AI untuk meningkatkan forecasting, merampingkan proses, dan meningkatkan kinerja.