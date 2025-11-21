Apa itu perkiraan keuangan?

Ini membantu bisnis mengambil keputusan berdasarkan informasi mengenai perekrutan, investasi, operasi, anggaran, dan aspek perencanaan keuangan lainnya.

Dalam praktiknya, perkiraan keuangan biasanya didasarkan pada kombinasi data historis, tren pasar, dan pakar. Analis keuangan menggunakan wawasan ini untuk membuat laporan keuangan pro forma (perkiraan) yang memprediksi penjualan masa depan, profitabilitas, pengeluaran kas, dan posisi keuangan bisnis secara keseluruhan.