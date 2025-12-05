Apa itu perencanaan skenario?

Cara terbaik untuk memahami perencanaan skenario adalah melalui contoh perusahaan Royal Dutch Shell yang saat ini dikenal sebagai Shell. Perusahaan minyak dan gas ini mulai menggunakan perencanaan skenario pada tahun 1960-an ketika menghadapi tantangan produksi yang diperluas, dan akhirnya mengantisipasi krisis minyak 1973.

Pada tahun 1965, perusahaan memperkenalkan Unified Planning Machinery (UPM), yang merupakan alat perkiraan terkomputerisasi yang digunakan untuk memprediksi arus keuangan. Alat ini menimbulkan lebih banyak percakapan di dalam perusahaan tentang menciptakan skenario yang mungkin dan mengantisipasi peristiwa masa depan melalui proses pengembangan skenario.

Perusahaan merancang skenario alternatif berdasarkan berbagai variabel. Itu dilakukan untuk mencoba memahami seperti apa keadaan masa depan organisasi di dunia yang didasarkan pada perdagangan bebas atau ketegangan geopolitik yang berkembang.

Upaya ini memainkan peran penting bagi Shell dalam mencoba memahami dan mengantisipasi gangguan. Hingga saat ini, Shell masih mengajukan pertanyaan “bagaimana jika” dan menggunakan proses perencanaan skenario untuk memikirkan tantangan jangka panjang dan mengurangi risiko.

Tujuan dari perencanaan skenario bukan hanya untuk memprediksi hasil, tetapi untuk memahami apa kemungkinan penyebabnya. Sangat penting untuk melihat faktor lingkungan bisnis eksternal dan internal dan mengintegrasikan perencanaan skenario di seluruh proses organisasi.