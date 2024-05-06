Apa itu risiko iklim?

Risiko iklim mengacu pada potensi dampak negatif dari perubahan iklim terhadap berbagai aspek lingkungan, bisnis, dan masyarakat.
Meningkatnya suhu global, yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia, dapat mengakibatkan perubahan dalam sistem iklim global. Hal ini, pada gilirannya, berdampak pada cuaca bumi dan ekosistem alami, dan cara manusia hidup dan bekerja. Seiring dengan upaya dunia untuk lebih memahami dampak perubahan iklim, para pakar dan pembuat kebijakan mengambil langkah-langkah untuk memahami dan mengukur risiko iklim—dan menemukan cara untuk memitigasinya.
Memahami risiko iklim penting karena berbagai alasan. Konsekuensi dari perubahan iklim dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan membahayakan kesehatan masyarakat. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa antara tahun 2030 dan 2050, perubahan iklim dapat menyebabkan sekitar 250.000 kematian tambahan per tahun akibat malnutrisi, penyakit, dan stres akibat panas.1 Selain itu, peristiwa cuaca ekstrem dapat menyebabkan hilangnya nyawa, perpindahan penduduk, dan meningkatnya kemiskinan.
Menurut Satuan Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim (TCFD), kondisi iklim yang berubah-ubah ini juga memiliki potensi implikasi keuangan bagi organisasi dan sistem keuangan global secara luas. Implikasi tersebut termasuk kerusakan properti dan infrastruktur, gangguan operasional dan peningkatan klaim asuransi. Para investor semakin mempertimbangkan risiko iklim dalam keputusan investasi mereka. Sementara itu, pemerintah dan entitas lain di seluruh dunia sedang mengembangkan peraturan dan standar baru yang mengharuskan bisnis untuk menilai dan mengungkapkan risiko terkait iklim mereka.
Risiko iklim paling sering berdampak pada kelompok rentan, termasuk mereka yang tinggal di negara miskin atau daerah dengan infrastruktur terbatas. Negara-negara kepulauan maupun kawasan pesisir berada dalam risiko signifikan akibat kenaikan muka laut serta peningkatan frekuensi dan intensitas badai tropis.
Di Afrika Sub-Sahara, variabilitas iklim dan perubahan pola curah hujan dapat sangat memengaruhi ketahanan pangan dan ketersediaan air. Di Asia Selatan, negara-negara seperti India, Bangladesh, dan Pakistan berisiko mengalami dampak dari panas ekstrem dan perubahan pola monsun.
Kepadatan penduduk yang tinggi di kawasan ini dapat meningkatkan dampak potensial dari peristiwa semacam itu. Arktik memanas hampir dua kali lebih cepat dari rata-rata dunia, yang membuat es dan permafrost mencair. Kondisi ini mengancam ekosistem dan komunitas Pribumi di kawasan tersebut serta turut berkontribusi pada kenaikan permukaan laut global.
Risiko iklim dapat dipertimbangkan secara luas dalam tiga kategori:
Ini adalah ancaman langsung yang muncul akibat perubahan kondisi iklim. Risiko ini termasuk ancaman langsung dari cuaca ekstrem seperti badai, banjir, gelombang panas, dan kekeringan. Risiko ini juga meliputi dampak dari perubahan iklim jangka panjang, termasuk naiknya permukaan laut dan suhu yang terus meningkat.
Risiko-risiko ini muncul dari proses penyesuaian terhadap ekonomi rendah karbon. Ketika industri, bisnis, dan masyarakat melakukan transisi menjauh dari bahan bakar fosil, mereka yang sangat bergantung pada sumber daya ini dapat menghadapi kerugian finansial yang signifikan dan gangguan sosial ekonomi. Ini termasuk perubahan kebijakan dan peraturan, kemajuan teknologi dan pergeseran preferensi konsumen yang dapat menyebabkan berkurangnya permintaan untuk produk atau layanan tertentu.
Risiko-risiko ini muncul ketika orang atau perusahaan yang dirugikan oleh perubahan iklim menuntut kompensasi dari pihak yang mereka nilai bertanggung jawab. Situasi tersebut dapat melibatkan proses hukum terhadap entitas perusahaan maupun pemerintah yang dinilai tidak melakukan upaya mitigasi atas kontribusinya terhadap perubahan iklim atau tidak menyesuaikan diri dengan konsekuensinya.
Risiko fisik, transisi dan kewajiban yang membentuk risiko iklim secara keseluruhan dapat memiliki berbagai dampak. Di sini, melihat lebih dekat bagaimana mereka dapat mempengaruhi bisnis, komunitas, dan lingkungan:
Perubahan iklim terkait dengan peningkatan frekuensi dan intensitas peristiwa cuaca ekstrem seperti gelombang panas, kekeringan, banjir dan badai. Kejadian-kejadian ini dapat merusak infrastruktur, mengganggu operasi dan rantai pasokan , serta menyebabkan hilangnya nyawa. Naiknya permukaan air laut menyebabkan hilangnya daratan dan perpindahan penduduk. Dan perubahan pola curah hujan dapat menyebabkan kelangkaan air di beberapa daerah dan banjir di daerah lain.
Hal ini dapat berdampak pada pertanian, memengaruhi pasokan air dan meningkatkan risiko kebakaran hutan di daerah kering. Perubahan ini juga berdampak signifikan terhadap ekosistem, yang mengarah pada pergeseran distribusi spesies dan mengancam keanekaragaman hayati. Terumbu karang, misalnya, sangat sensitif terhadap suhu air dan sangat dipengaruhi oleh pemanasan dan pengasaman laut.
Perubahan iklim membawa konsekuensi sosial yang signifikan, memengaruhi beragam dimensi kehidupan manusia, termasuk kesehatan, tingkat kesejahteraan, budaya, dan struktur sosial. Ini dapat memperburuk masalah medis, dari penyakit yang berhubungan dengan panas hingga mendorong penyebaran penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Perubahan pola cuaca dapat mempersulit akses ke air bersih dan aman—yang penting untuk kesehatan manusia, pertanian, dan produksi energi.
Risiko iklim seringkali secara tidak proporsional memengaruhi populasi yang paling rentan, termasuk di negara-negara berpenghasilan rendah, masyarakat adat, orang tua, dan anak-anak. Hal ini dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial yang ada dan menyebabkan peningkatan kemiskinan dan marginalisasi, serta perpindahan, ketidakstabilan, dan konflik. Bank Dunia menyatakan bahwa jika tidak ada langkah-langkah mitigasi iklim, jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan dapat meningkat lebih dari 100 juta orang pada tahun 2030.2
Bagi bisnis, risiko iklim dapat bermanifestasi dalam berbagai cara. Risiko fisik yang berasal dari kejadian cuaca ekstrem maupun perubahan pola cuaca berpotensi menimbulkan kerusakan pada berbagai aset, termasuk bangunan, peralatan, serta infrastruktur pendukung. Perubahan tersebut juga berpotensi mengganggu rantai pasok maupun proses produksi, serta menambah tantangan dalam memperoleh tenaga kerja dan memastikan standar keselamatan kerja.
Risiko iklim dapat menyebabkan pengeluaran yang lebih tinggi untuk bisnis, termasuk peningkatan premi asuransi atau biaya kepatuhan yang tinggi untuk memenuhi standar peraturan baru. Secara finansial, risiko transisi dapat mengakibatkan aset kehilangan nilai atau berubah menjadi kewajiban sebelum akhir masa manfaatnya. Perusahaan dan wilayah yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil, misalnya, dapat menghadapi risiko keuangan yang signifikan ketika dunia pindah menuju sumber energi terbarukan.
Pada tingkat ekonomi makro, risiko iklim dapat menimbulkan ancaman sistemik terhadap stabilitas keuangan. Misalnya, revaluasi aset yang tiba-tiba karena risiko iklim dapat memicu krisis keuangan yang lebih luas. Seiring meningkatnya kepedulian para pemangku kepentingan terhadap risiko iklim, menilai dan menguranginya bisa menjadi elemen utama dalam pengambilan keputusan bisnis.
Menilai risiko iklim melibatkan identifikasi dan pengukuran dampak potensial perubahan iklim terhadap sebuah organisasi atau wilayah. Proses ini meliputi identifikasi potensi bahaya fisik terkait iklim, misalnya kejadian cuaca ekstrem dan perubahan pola iklim beserta risiko transisi yang timbul dari peralihan menuju ekonomi beremisi rendah karbon.
Organisasi harus menilai kerentanan mereka terhadap bahaya ini berdasarkan berbagai faktor dan mengukur kemungkinan dampaknya di masa depan. Misalnya, perusahaan mungkin mengevaluasi berapa banyak fasilitas yang terletak di daerah rawan banjir. Untuk mengukur dampak tersebut, organisasi harus memperkirakan kerusakan dalam hal keuangan. Ini mungkin melibatkan penghitungan biaya perbaikan potensial dari kerusakan fisik, kehilangan pendapatan dari gangguan operasional atau biaya kepatuhan dari peraturan baru.
Analisis skenario juga merupakan bagian integral dari penilaian risiko iklim. Metode ini menggunakan ilmu iklim untuk memproyeksikan skenario iklim masa depan dan dampak potensialnya. Data yang digunakan dalam penilaian risiko iklim dapat berasal dari sejumlah sumber. Ini termasuk model iklim, data iklim historis, proyeksi sosial-ekonomi, dan metrik khusus perusahaan. Metodologi yang digunakan dapat sangat bervariasi bergantung pada ruang lingkup penilaian dan kebutuhan spesifik organisasi.
Seiring dengan semakin banyaknya negara dan organisasi yang berupaya menetapkan tujuan lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) yang efektif, penilaian risiko iklim dapat menjadi panduan. Misalnya, Badan Lingkungan Eropa menerbitkan Penilaian Risiko Iklim Eropa (EUCRA) pertama pada tahun 2024 untuk membantu mengidentifikasi prioritas kebijakan untuk adaptasi perubahan iklim dan untuk membantu pengambilan keputusan ESG.3
Membangun ketahanan iklim membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup mitigasi (seperti pengurangan emisi gas rumah kaca) serta adaptasi perubahan iklim—yaitu, membuat perubahan keberlanjutan sehingga wilayah dan organisasi dapat terus berjalan dalam jangka panjang.
Beralih dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan seperti angin, matahari, panas bumi dan tenaga air dapat secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca dan, pada gilirannya, memperlambat laju pemanasan global secara keseluruhan.
Melindungi dan memulihkan hutan, menggalakkan pertanian berkelanjutan dan melestarikan lahan basah dapat menyerap karbon, melindungi keanekaragaman hayati dan penyangga terhadap peristiwa cuaca ekstrem.
Penurunan kebutuhan energi secara menyeluruh, disertai penerapan infrastruktur yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim, dapat mengurangi jejak lingkungan dari proses produksi maupun penyaluran energi. Upaya ini dapat meliputi pembangunan bangunan hijau yang dilengkapi insulasi efisien serta pencahayaan alami, atau pengembangan sistem drainase perkotaan yang dirancang untuk menghadapi risiko banjir.
Beberapa instrumen keuangan dapat membantu mengimbangi potensi risiko perubahan iklim dan memobilisasi sumber daya untuk langkah-langkah mitigasi iklim. Misalnya, obligasi hijau diterbitkan guna mendukung pendanaan proyek-proyek yang memberikan manfaat bagi lingkungan, termasuk inisiatif energi terbarukan, pembangunan gedung berenergi efisien, serta pengembangan sistem transportasi publik. Asuransi terkait iklim dapat memberikan perlindungan finansial bagi bisnis maupun komunitas terhadap konsekuensi yang timbul dari kejadian cuaca ekstrem.
Pemerintah dan pembuat kebijakan dapat menerapkan berbagai langkah untuk membantu dalam membangun ketahanan. Sebagai contoh, penetapan harga karbon melibatkan pemberian harga pada emisi gas rumah kaca, baik melalui pajak karbon maupun sistem cap-and-trade, untuk memberikan insentif bagi bisnis agar mengambil langkah pengurangan emisi.
Langkah-langkah lain dapat mendorong investasi atau transisi ke energi terbarukan, mengimbangi biaya peningkatan efisiensi energi dan menetapkan aturan untuk pembangunan berkelanjutan dan mendanai riset dan pengembangan baru. Banyak pemerintah dan organisasi meningkatkan persyaratan pengungkapan iklim untuk membantu investor, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya membuat keputusan yang tepat.
Bekerja sama dengan bisnis lain, pemerintah, LSM, institusi riset, dan para pengambil keputusan lainnya dapat membantu negara dan perusahaan berbagi pengetahuan, membentuk kebijakan, serta mengembangkan solusi inovatif untuk mengelola risiko iklim. Meningkatkan kesadaran dan mendorong pendidikan tentang iklim dapat mendorong individu dan masyarakat untuk mengambil tindakan.
