Apa itu risiko iklim?

Menilai risiko iklim melibatkan identifikasi dan pengukuran dampak potensial perubahan iklim terhadap sebuah organisasi atau wilayah. Proses ini meliputi identifikasi potensi bahaya fisik terkait iklim, misalnya kejadian cuaca ekstrem dan perubahan pola iklim beserta risiko transisi yang timbul dari peralihan menuju ekonomi beremisi rendah karbon.

Organisasi harus menilai kerentanan mereka terhadap bahaya ini berdasarkan berbagai faktor dan mengukur kemungkinan dampaknya di masa depan. Misalnya, perusahaan mungkin mengevaluasi berapa banyak fasilitas yang terletak di daerah rawan banjir. Untuk mengukur dampak tersebut, organisasi harus memperkirakan kerusakan dalam hal keuangan. Ini mungkin melibatkan penghitungan biaya perbaikan potensial dari kerusakan fisik, kehilangan pendapatan dari gangguan operasional atau biaya kepatuhan dari peraturan baru.

Analisis skenario juga merupakan bagian integral dari penilaian risiko iklim. Metode ini menggunakan ilmu iklim untuk memproyeksikan skenario iklim masa depan dan dampak potensialnya. Data yang digunakan dalam penilaian risiko iklim dapat berasal dari sejumlah sumber. Ini termasuk model iklim, data iklim historis, proyeksi sosial-ekonomi, dan metrik khusus perusahaan. Metodologi yang digunakan dapat sangat bervariasi bergantung pada ruang lingkup penilaian dan kebutuhan spesifik organisasi.

Seiring dengan semakin banyaknya negara dan organisasi yang berupaya menetapkan tujuan lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) yang efektif, penilaian risiko iklim dapat menjadi panduan. Misalnya, Badan Lingkungan Eropa menerbitkan Penilaian Risiko Iklim Eropa (EUCRA) pertama pada tahun 2024 untuk membantu mengidentifikasi prioritas kebijakan untuk adaptasi perubahan iklim dan untuk membantu pengambilan keputusan ESG.3