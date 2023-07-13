Setelah mengidentifikasi risiko yang dihadapi perusahaan mereka, menentukan kemungkinan dan tingkat keparahan setiap risiko dan melakukan BIA, para pemimpin bisnis dapat mengikuti proses tiga langkah sederhana untuk membangun rencana cadangan mereka.

Identifikasi pemicu yang akan membuat rencana mereka menjadi tindakan: Misalnya, jika badai mendekat, pada titik mana saat badai yang mendekat memicu rencana kontingensi mereka? Ketika jaraknya 50 mil atau 100? Mereka harus membuat keputusan yang jelas sehingga tim yang mereka tugaskan eksekusi akan tahu kapan harus memulai pekerjaan mereka.

Rancang tanggapan yang sesuai: Ancaman yang telah dipersiapkan oleh bisnis telah tiba. Tim harus tahu persis apa yang diharapkan dari mereka agar perusahaan dapat pulih dengan cepat. Susun instruksi yang jelas dan mudah diakses, protokol yang mudah diikuti, dan cara bagi semua orang untuk berkomunikasi satu sama lain.

Delegasikan tanggung jawab dengan jelas dan adil: Seperti halnya inisiatif lainnya, perencanaan kontingensi membutuhkan manajemen proyek yang efektif agar berhasil. Dalam kasus ancaman eksistensial seperti bencana alam, setiap orang yang terlibat dalam membantu pemulihan perusahaan harus mengetahui peran mereka dan telah menerima pelatihan yang tepat untuk melaksanakannya.

Misalnya, dalam kasus kebakaran, tidak adil mengharapkan karyawan yang tidak terlatih dalam pemadaman kebakaran untuk mengambil selang. Namun, dengan pelatihan yang tepat, mereka dapat melakukan penghitungan kepala atau pergi dari lantai ke lantai untuk memastikan karyawan lain telah dievakuasi.

Salah satu cara untuk meningkatkan alur kerja di antara tim saat merancang rencana adalah dengan membuat bagan RACI. RACI adalah singkatan dari responsible, accountable, consulted and informed dan merupakan proses yang digunakan secara luas untuk membantu tim dan individu mendelegasikan tanggung jawab dan bereaksi terhadap krisis secara real time.