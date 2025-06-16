Apa itu normalisasi basis data?

Bentuk normal pertama (first normal form), kriteria normalisasi basis data yang paling dasar, mensyaratkan bahwa skema tabel basis data harus mencakup kunci utama (primary key) sambil menghilangkan pengulangan kolom. Untuk lebih spesifik, tabel dalam bentuk normal pertama seharusnya tidak memiliki bidang dengan array nilai—misalnya, satu sel dengan tiga nama berbeda di dalamnya—juga tidak boleh menyertakan grup berulang, yang merupakan kolom berbeda yang menyimpan jenis data yang sama.

Untuk memahami bentuk normal pertama dengan lebih baik, mari kita gunakan kumpulan kolom berikut sebagai contoh:1

rec_num lname fname bdate anniv email child1 child2 child3

Kolom-kolom tersebut berada dalam tabel yang memuat data sekelompok orang tua, termasuk nama, tanggal lahir, hari pernikahan, alamat email, dan nama anak-anak mereka.

Tabel ini melanggar bentuk normal pertama karena memiliki tiga kolom terpisah yang menyimpan informasi yang sama, yaitu nama anak. Dalam kasus ini, struktur tabel dapat menimbulkan risiko kesalahan penyisipan. Misalnya, di dunia nyata banyak orang tua memiliki kurang dari tiga anak.

Dalam tabel contoh kami, tidak mungkin menambahkan catatan orang tua tersebut ke tabel. Selain itu, pencarian nama anak pada tabel ini menjadi tidak efisien karena harus memeriksa tiga kolom berbeda di setiap baris.

Mencapai bentuk normal pertama pada data dalam tabel memerlukan pemisahan tabel asli menjadi dua. Satu tabel akan memuat sebagian besar atribut dari tabel asli, sementara tabel lainnya akan berfokus pada data anak-anak.

TABEL 1

rec_num lname fname bdate anniv email

TABEL 2

rec_num child_name

Dalam contoh ini, tabel baru tetap terhubung melalui kolom "rec_num", yang menjadi kunci utama di Tabel 1 dan dirujuk sebagai kunci asing oleh kolom "rec_num" di Tabel 2.

Meskipun memenuhi bentuk normal pertama mungkin tidak menghilangkan data berulang (nilai "rec_num" akan muncul di beberapa baris Tabel 2 jika orang tua memiliki lebih dari satu anak), penghapusan kelompok berulang dapat menyederhanakan kueri.