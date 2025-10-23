Mengapa proyek AI gagal: Perangkap eksperimen sains dan cara menghindarinya

Sangat mudah untuk membayangkannya: Seorang ilmuwan yang mengurung diri di garasi selama berminggu-minggu dan kemudian muncul dengan penemuan yang mengubah dunia. Atau kelompok kecil rahasia perusahaan yang misterius dan hanya menunjukkan wajah mereka setiap beberapa bulan sekali untuk mempresentasikan penemuan terobosan terbaru mereka.

Inovasi dalam ruang hampa—orang jenius yang bekerja dalam kesendirian—memiliki momennya tersendiri dan ide ini tentu saja memiliki tempat dalam imajinasi publik

Tetapi saya akan memberi tahu Anda satu situasi di mana ini tidak berhasil dan pada kenyataannya dapat lebih merugikan daripada menguntungkan: adopsi AI perusahaan.

Mencoba menerapkan transformasi AI perusahaan dalam ruang hampa dijamin gagal. Mengecualikan pemangku kepentingan strategis Anda, pemimpin unit bisnis, dan kolaborator pada akhirnya berarti mengabaikan perspektif dan sumber daya yang Anda butuhkan untuk berhasil.

Pendekatan ini mungkin menjadi alasan mengapa, menurut Studi CEO 2025 dari IBM Institute for Business Value (IBV), hanya 16% dari inisiatif AI telah mencapai skala di tingkat perusahaan. Sebuah laporan baru-baru ini dari inisiatif NANDA dari MIT membagikan temuan yang bahkan lebih suram lagi—bahwa 95% uji coba AI generatif gagal.

Dalam banyak kasus, perusahaan terlibat dalam beberapa bukti konsep (POC) yang tidak lebih dari eksperimen sains yang tidak praktis. Mereka mungkin menginspirasi kekaguman pada awalnya (atau FOMO, seperti yang disebutkan IBV), tetapi pada akhirnya menghasilkan nilai yang dapat diabaikan. Sebagai seseorang dengan latar belakang keuangan yang mendalam, saya tahu bahwa organisasi dapat melakukan hal yang lebih baik—jauh lebih baik—daripada hanya pasrah dengan hasil investasi yang sangat kecil.