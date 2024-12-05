Apa itu penyimpanan hybrid cloud?

Penyimpanan hybrid cloud memadukan penyimpanan cloud publik dengan penyimpanan on premises dan memfasilitasi transfer aset data antara dua jenis lingkungan. Solusi ini memberi organisasi fleksibilitas, memungkinkan mereka untuk menggunakan layanan on premises mereka dalam orkestrasi yang erat dengan komputasi cloud.
Penyimpanan hybrid cloud sifatnya unik karena memungkinkan pengguna memutuskan di mana aset data harus disimpan untuk membantu memastikan keberlangsungan bisnis yang berkelanjutan dan perlindungan data yang berkelanjutan. Jenis infrastruktur penyimpanan yang dipilih untuk digunakan dalam arsitektur hybrid cloud sangat bergantung pada sifat data yang akan dikandung.
Untuk data perusahaan yang paling sensitif, ada penyimpanan di tempat untuk aset yang membutuhkan keamanan maksimal. Untuk data yang kurang penting, sebagian besar beban kerja dapat ditangani dengan baik sebagai sumber daya cloud publik.
Jenis model hybrid ini cocok untuk mencampur dan mencocokkan elemen yang berbeda. Solusi hybrid cloud tidak hanya berisi cloud publik dan cloud pribadi, tetapi juga pusat data terletak secara lokal atau diposisikan di lokasi “edge”.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Seperti kebanyakan bentuk penyimpanan data, penyimpanan hybrid cloud sebagai sebuah konsep tidak terlalu sulit untuk dipahami. Hybrid cloud pada dasarnya adalah penyimpanan tipe konversi yang memungkinkan data dikelola dan ditempatkan di tempat yang paling masuk akal, baik secara lokal atau di cloud publik yang luas.
Karena terdapat dua lingkungan yang digunakan, dibutuhkan perangkat yang memastikan keduanya tetap konsisten, terutama setelah perubahan yang memengaruhi salah satunya. Ada mekanisme sinkronisasi data yang dijalankan untuk memastikan kedua lingkungan tersebut saling mencerminkan. Metode sinkronisasi data termasuk program perangkat lunak sinkronisasi data khusus yang memungkinkan sinkronisasi data antara berbagai jenis sistem. Layanan penyimpanan cloud yang melakukan pembaruan data di banyak perangkat pengguna menggambarkan jenis perangkat yang dirancang khusus untuk sinkronisasi data.
Demikian pula, perlu ada jenis portal di mana penyimpanan data dipertukarkan secara bebas antara jenis sistem kembar. Gateway data melayani tujuan ini, memungkinkan transfer data yang dilindungi.
File dalam keadaan transfer seperti itu dapat dikatakan “on-prep”, yang menunjukkan bahwa file atau sistem berada dalam keadaan persiapan sebelum diaktifkan sepenuhnya. Frasa ini sering mengacu pada kumpulan data tertentu yang sedang dipersiapkan untuk analisis selanjutnya melalui proses manajemen data.
Banyak organisasi mendefinisikan sistem kebijakan dan aturan tentang pengelolaan data mereka, mengartikulasikan peraturan kepatuhan, izin akses, dan pertimbangan anggaran penting.
Lima proses penyimpanan data utama mengatur penyimpanan hybrid cloud dan berbagai lingkungan penyimpanannya.
Manajemen data dapat mencakup beberapa aktivitas terkait, seperti memeriksa penggunaan, mengatur kontrol akses, dan menjalankan kebijakan siklus hidup data. Ini sering menggunakan konsol manajemen terpadu untuk mempertahankan kontrol data, baik ditemukan on premises atau di penyimpanan cloud.
Penyimpanan hybrid cloud menawarkan kemampuan untuk menempatkan data pada tingkatan penyimpanan unik, yang dapat ditetapkan sesuai dengan berbagai atribut. Pelapisan data dapat dilakukan untuk data yang diakses lebih jarang (dan biasanya toko di cloud) atau untuk data yang segera dibutuhkan dan toko di situs.
Data replication dilakukan sebagai tindakan perlindungan untuk mempertahankan redundansi aktif dan berkelanjutan. Ini juga membantu menjaga lindung nilai aktif terhadap kehilangan data melalui kesiapan pemulihan bencana.
Migrasi data melibatkan pemindahan beban kerja data antara penyimpanan lokal, penyimpanan di lokasi, dan cloud publik. Alasan yang mendorong pindah tersebut mungkin termasuk langkah-langkah pemotongan biaya dan masalah akses atau kebijakan mengenai siklus hidup data.
Seperti menjaga agar sekelompok alat musik tetap ter-tuning, sinkronisasi data berfungsi untuk menjaga konsistensi data terlepas dari lokasi penyimpanan yang digunakan. Sinkronisasi data membantu memastikan bahwa perubahan data dijalankan di seluruh sistem.
Organisasi yang menggunakan penyimpanan hybrid cloud sering bergumul dengan pertanyaan tentang bagaimana dan di mana menyimpan berbagai jenis data, terutama ketika mencari cara yang paling aman untuk melindungi data sensitif. Ada beberapa pedoman yang perlu diingat.
Ini dapat mencakup data operasional real-time yang memerlukan akses segera dan latensi rendah (seperti yang mungkin Anda temukan dalam sistem kontrol industri) atau data yang harus disimpan di bawah kontrol ketat karena tuntutan kepatuhan peraturan yang ketat (seperti catatan kesehatan karyawan yang memerlukan perlindungan HIPAA).
Ini mungkin juga mencakup kumpulan data besar dan kinerja tinggi atau bahkan informasi sangat penting yang penting untuk kelanjutan perusahaan selama operasi darurat.
Di mana untuk menyimpan: Setiap informasi dari jenis ini mungkin harus disimpan on premises, baik di server fisik atau di jaringan pribadi.
Kita berbicara tentang data yang bebas dari informasi identifikasi pribadi (PII) dan informasi yang tidak mengungkapkan kerahasiaan bisnis yang sensitif. Ini umumnya berarti data yang telah dianggap “aman” untuk distribusi publik dan konsumsi umum, seperti materi pemasaran.
Perlu dicatat bahwa meskipun bahan tersebut dianggap cocok untuk pergudangan di cloud publik, perusahaan masih perlu melindungi data ini melalui langkah-langkah enkripsi dan kontrol akses.
Tempat menyimpan: Data perusahaan yang “aman” biasanya dapat dipelihara dengan aman melalui cloud publik, termasuk data cadangan yang disimpan untuk membuat redundansi.
Berkat sifat mix-and-match penyimpanan hybrid cloud, ada banyak keuntungan untuk memilih model hybrid cloud:
Meskipun menawarkan banyak manfaat, penyimpanan hybrid cloud memang memiliki bagian dari masalah potensial, yang sebagian besar merupakan produk sampingan dari sifat rumit penyimpanan hybrid cloud:
Ada banyak cara agar organisasi dapat menuai utilitas besar melalui penerapan penyimpanan hybrid cloud. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan yang paling umum:
Banyak penyedia cloud mendukung dan melayani pasar yang sedang berkembang ini. Berikut adalah beberapa solusi penyimpanan hybrid cloud terkemuka.
AWS menawarkan empat produk yang dikhususkan untuk layanan penyimpanan hybrid cloud. Program ini menawarkan pencadangan data otomatis dan aplikasi yang mempercepat transfer data dari sistem on premises ke AWS. Program mereka yang lain menyediakan gateway penyimpanan dan mengoptimalkan transfer file bisnis-ke-bisnis untuk memberikan akses data latensi rendah.
Produk penyimpanan hybrid cloud IBM® dirancang khusus untuk beban kerja portabel yang memberi fleksibilitas bagi pengguna untuk membangun arsitektur cloud lokal dan memperluasnya dengan lancar ke cloud publik. Sistem modernisasi aplikasi IBM® bergantung pada kebijakan manajemen siklus hidup data untuk mencegah penumpukan data cadangan yang berlebihan di cloud.
Microsoft Azure mengatasi penyimpanan hybrid cloud dengan layanan ke pusat data lokalnya sendiri. Program Azure mendorong lingkungan yang stabil dan konsisten antara cloud publik dan infrastruktur lokal, mendukung alat manajemen dan antarmuka pemrograman aplikasi (API) yang sama. Azure juga menyediakan alat manajemen untuk aset on premises.
Dengan beroperasi dengan Microsoft Azure, pengguna Microsoft Windows dapat memanfaatkan fitur Microsoft Azure yang khusus untuk penyimpanan hybrid cloud. Program Windows ini memungkinkan pengguna mengakses data cloud melalui drive jaringan lokal, mengelola transfer data komputasi kinerja tinggi (HPC) dan menawarkan antarmuka pusat untuk mengelola penyimpanan on premises.
Seperti penyedia penyimpanan hybrid cloud lainnya, solusi penyimpanan NetApp bergantung pada memastikan bahwa platform yang memungkinkan pengguna dengan mudah memantau dan pindah aset data mereka dibuat. Salah satu produk mereka menggunakan desain “struktur data” untuk memungkinkan aliran data bebas antara situs lokal dan infrastruktur cloud. Produk lain menawarkan harga pay-as-you-go dan skalabilitas yang cukup.
VMware menggunakan arsitektur pusat data yang ditentukan perangkat lunak (SDDC) yang memungkinkan lingkungan penyimpanan terpadu eksis melalui platform cloud yang berbeda. Salah satu produknya berspesialisasi dalam virtualisasi jaringan, sementara produk lainnya memungkinkan penyimpanan terdistribusi di seluruh host. VMware memiliki asosiasi dengan penyedia cloud publik lainnya, sehingga pengguna dapat melepaskan bakat VMware mereka di cloud publik.
Dapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana hybrid cloud memadukan lingkungan cloud pribadi dan publik untuk meningkatkan kinerja bisnis Anda. Pelajari tentang komponen, manfaat, dan contoh penggunaannya, dan lihat bagaimana hal ini dapat mendorong transformasi dan inovasi dalam organisasi Anda.
Pelajari bagaimana kontainer merevolusi cara bisnis mengembangkan, menerapkan, dan mengelola aplikasi. Temukan mengapa teknologi ini dapat mengubah permainan dalam hal skalabilitas, keamanan, dan efisiensi di lingkungan TI saat ini.
Unduh laporan Validasi Ekonomi ESG untuk mengetahui bagaimana IBM Storage FlashSystem meningkatkan perlindungan data, mendukung keberlangsungan bisnis, dan menekan biaya. Pelajari bagaimana Anda bisa melindungi data organisasi dari ancaman siber dan memastikan pemulihan yang cepat selama kejadian penting.
IBM Storage Ceph adalah distribusi platform Ceph sumber terbuka yang didukung IBM yang menyediakan penyimpanan objek, blok, dan file yang dapat diskalakan secara besar-besaran dalam satu sistem.
Akses layanan penyimpanan cloud untuk solusi penyimpanan data yang dapat diskalakan, aman, dan hemat biaya.
Dapatkan kemampuan baru dan dorong ketangkasan bisnis dengan layanan konsultasi cloud IBM. Temukan cara berkolaborasi dalam menciptakan solusi, mempercepat transformasi digital, dan mengoptimalkan kinerja melalui strategi hybrid cloud dan kemitraan pakar.
Ubah cara Anda mengelola, menyimpan, dan mengoptimalkan nilai data Anda. Solusi penyimpanan cloud yang didukung AI dari IBM dirancang untuk memenuhi tuntutan beban kerja padat data dan mempercepat hasil bisnis Anda.