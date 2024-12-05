Apa itu penyimpanan hybrid cloud?

Seperti kebanyakan bentuk penyimpanan data, penyimpanan hybrid cloud sebagai sebuah konsep tidak terlalu sulit untuk dipahami. Hybrid cloud pada dasarnya adalah penyimpanan tipe konversi yang memungkinkan data dikelola dan ditempatkan di tempat yang paling masuk akal, baik secara lokal atau di cloud publik yang luas.

Karena terdapat dua lingkungan yang digunakan, dibutuhkan perangkat yang memastikan keduanya tetap konsisten, terutama setelah perubahan yang memengaruhi salah satunya. Ada mekanisme sinkronisasi data yang dijalankan untuk memastikan kedua lingkungan tersebut saling mencerminkan. Metode sinkronisasi data termasuk program perangkat lunak sinkronisasi data khusus yang memungkinkan sinkronisasi data antara berbagai jenis sistem. Layanan penyimpanan cloud yang melakukan pembaruan data di banyak perangkat pengguna menggambarkan jenis perangkat yang dirancang khusus untuk sinkronisasi data.

Demikian pula, perlu ada jenis portal di mana penyimpanan data dipertukarkan secara bebas antara jenis sistem kembar. Gateway data melayani tujuan ini, memungkinkan transfer data yang dilindungi.

File dalam keadaan transfer seperti itu dapat dikatakan “on-prep”, yang menunjukkan bahwa file atau sistem berada dalam keadaan persiapan sebelum diaktifkan sepenuhnya. Frasa ini sering mengacu pada kumpulan data tertentu yang sedang dipersiapkan untuk analisis selanjutnya melalui proses manajemen data.

Banyak organisasi mendefinisikan sistem kebijakan dan aturan tentang pengelolaan data mereka, mengartikulasikan peraturan kepatuhan, izin akses, dan pertimbangan anggaran penting.