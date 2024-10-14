AI dan masa depan data tidak terstruktur

Data adalah bahan bakar yang membuat mesin AI berjalan mulus. Dan banyak perusahaan yang tidak memanfaatkan sepenuhnya harta karun berupa data tak terstruktur yang ada di ujung jari mereka karena mereka tidak tahu bagaimana cara mengisi tangki tersebut.

Itulah sebabnya bisnis yang memiliki alat untuk memproses data tidak terstruktur menarik perhatian investor. Baru bulan lalu, Salesforce melakukan akuisisi besar untuk memperkuat platform Agentforce-nya—salah satu dari sekian banyak investasi terbaru mereka dalam penyedia pengelolaan data tidak terstruktur.

“Gen AI telah meningkatkan pentingnya data tidak terstruktur, yaitu dokumen, untuk RAG serta penyetelan LLM dan analitik tradisional untuk machine learning, intelijen bisnis, dan rekayasa data,” kata Edward Calvesbert, Wakil Presiden Manajemen Produk di IBM® watsonx dan salah satu pakar data residen IBM®. “Sebagian besar data yang dihasilkan setiap hari tidak terstruktur dan menghadirkan peluang baru terbesar.”

Kami ingin mempelajari lebih lanjut tentang apa yang dimiliki data tidak terstruktur untuk AI. Jadi kami duduk bersama Calvesbert dan Dave Donahue, Kepala Strategi untuk perusahaan ilmu data Unstructured, yang menutup putaran investasi senilai 40 juta USD dengan IBM®, Nvidia dan Databricks pada bulan Maret, untuk mendapatkan pandangan mereka tentang pentingnya data tidak terstruktur, dan ke mana arahnya selanjutnya.