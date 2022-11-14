Menjembatani kesenjangan keterampilan literasi data dengan penjabaran data

Menjadi organisasi berbasis data jauh melampaui membangun arsitektur data modern. Dengan jumlah data yang sangat besar mengalir di seluruh perusahaan, tantangannya adalah bagaimana memaknai informasi yang kompleks tersebut agar semua pihak, bukan hanya ilmuwan data atau insinyur machine learning dapat memahaminya untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Bagi CDO dan pemimpin lainnya di berbagai lini bisnis, hal ini berarti mengembangkan budaya yang memprioritaskan literasi data: kemampuan untuk membaca, memahami, membuat, dan mengomunikasikan data. Terlalu sering, data disajikan dalam angka misterius yang sulit dipahami oleh pemangku kepentingan utama. Faktanya, literasi data yang buruk adalah hambatan internal terbesar kedua bagi keberhasilan kantor CDO, menurut survei Chief Data Officer Tahunan Gartner 2021 (tautan berada di luar ibm.com).

Untuk mendapatkan literasi data yang benar, organisasi harus membuat data lebih mudah didekati oleh para pakar nonteknis. Ini berarti menjauh dari bagan yang membingungkan, dasbor, grafik, dan visual yang rumit. Sebaliknya, organisasi perlu memanusiakan data dan AI dengan menghadirkan cerita visual yang menarik dan relevan, sehingga data dapat diubah menjadi pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti dan mendorong hasil bisnis.