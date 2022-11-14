Menjembatani kesenjangan keterampilan literasi data dengan penjabaran data

Menjadi organisasi berbasis data jauh melampaui membangun arsitektur data modern. Dengan jumlah data yang sangat besar mengalir di seluruh perusahaan, tantangannya adalah bagaimana memaknai informasi yang kompleks tersebut agar semua pihak, bukan hanya ilmuwan data atau insinyur machine learning dapat memahaminya untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
Bagi CDO dan pemimpin lainnya di berbagai lini bisnis, hal ini berarti mengembangkan budaya yang memprioritaskan literasi data: kemampuan untuk membaca, memahami, membuat, dan mengomunikasikan data. Terlalu sering, data disajikan dalam angka misterius yang sulit dipahami oleh pemangku kepentingan utama. Faktanya, literasi data yang buruk adalah hambatan internal terbesar kedua bagi keberhasilan kantor CDO, menurut survei Chief Data Officer Tahunan Gartner 2021 (tautan berada di luar ibm.com).
Untuk mendapatkan literasi data yang benar, organisasi harus membuat data lebih mudah didekati oleh para pakar nonteknis. Ini berarti menjauh dari bagan yang membingungkan, dasbor, grafik, dan visual yang rumit. Sebaliknya, organisasi perlu memanusiakan data dan AI dengan menghadirkan cerita visual yang menarik dan relevan, sehingga data dapat diubah menjadi pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti dan mendorong hasil bisnis.
Masukkan data storytelling, kemampuan untuk menyampaikan data tidak hanya dengan angka tetapi dengan narasi dan visual yang menarik. Menciptakan konteks naratif itu penting, karena membawa data ke kehidupan dan memastikan bahwa pesan yang disampaikannya bermakna dan relevan. Menambahkan elemen visualisasi data meningkatkan cerita dan membuat data dalam jumlah besar lebih mudah dicerna. Ketika dilakukan dengan benar, mendongeng data dapat menjadi alat yang ampuh untuk berkomunikasi dan mendemistifikasi ilmu data.
Sementara organisasi paling sering mengandalkan kombinasi desainer UX/UI dan spesialis BI, ketika pemangku kepentingan bisnis non-teknis mulai mengembangkan keterampilan penjabaran data, hal itu dapat memicu reaksi berantai di tim, LOB, dan organisasi secara keseluruhan. Pada saat itu, satu orang dengan keterampilan penjabaran data akan memimpin sekelompok individu untuk membuat keputusan yang lebih baik dan berbasis data, tetapi orang-orang yang paham data itu juga dapat memberikan pengetahuan mereka kepada rekan kerja lain dan menginspirasi rekan tim mereka untuk mengasah keterampilan penjabaran data mereka dan membentuk alur kerja mereka sendiri.
Hal ini membantu menumbuhkan budaya berbasis data kolaboratif dari dalam, sehingga tim bisnis dapat menggunakan kekuatan dan keterampilan semua orang untuk memecahkan masalah dengan lebih baik dan berinovasi lebih cepat.
Terlalu sering, pemangku kepentingan bisnis secara membabi buta mengikuti data yang dibuat oleh algoritma. Untuk memastikan hal ini tidak terjadi, organisasi membutuhkan para pakar yang mampu menantang algoritme dengan mengajukan pertanyaan pentin terhadap data serta menafsirkannya secara tepat. Memahami dan menyampaikan cerita melalui data merupakan bagian penting untuk memastikan karyawan tetap berpikir kritis terhadap data, mempertanyakannya, dan menafsirkannya dengan benar, karena pendekatan ini melibatkan lebih banyak orang dalam proses diskusi.
Budaya berbasis data terpadu yang dihasilkan menyatukan spesialis visualisasi data, ilmuwan data dan pengembang perangkat lunak, manajemen eksekutif, dan pemangku kepentingan lainnya dengan tujuan setiap orang berbicara bahasa yang sama yang terbuat dari data.
Untuk menciptakan budaya literasi data ini, organisasi dapat memulai dengan mengembangkan strategi bisnis di tingkat pemangku kepentingan eksekutif. Setelah strategi bisnis ditetapkan dengan jelas, para pemimpin data seperti CDO dapat merancang strategi data yang mendukung pencapaian tujuan bisnis tersebut, termasuk inisiatif literasi data untuk memastikan adopsi dan keberhasilannya.
Peluncuran inisiatif literasi data dan program data storytelling akan membantu semua pihak mulai dari jajaran C-suite hingga pemangku kepentingan utama lainnya mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menemukan insight, tren, dan pola data yang relevan dalam memecahkan permasalahan bisnis. Pelatihan juga memberdayakan tim untuk menggunakan data sebagai pembeda kompetitif.
Untuk berkembang, perusahaan harus menggunakan data untuk membangun loyalitas pelanggan, mengotomatiskan proses bisnis, dan berinovasi dengan solusi yang didorong oleh AI.
