Fakta bahwa data buruk merugikan perusahaan jutaan dolar setiap tahun sudah cukup buruk—dan bahwa banyak perusahaan bahkan tidak menyadari hal ini karena mereka tidak mengukur dampaknya berpotensi lebih buruk. Lagi pula, bagaimana Anda bisa memperbaiki sesuatu yang tidak Anda sadari sepenuhnya?

Untuk mengatasi masalah data buruk membutuhkan observabilitas data, yang mencakup kemampuan untuk memahami kesehatan data dalam sistem Anda. Observabilitas data adalah satu-satunya cara agar organisasi dapat benar-benar memahami tidak hanya dampak dari data buruk tetapi juga penyebabnya — keduanya sangat penting untuk memperbaiki situasi dan membendung dampaknya.

Penting juga untuk menyematkan observabilitas data di setiap titik yang memungkinkan dengan tujuan menemukan masalah lebih cepat daripada nanti karena semakin jauh masalah tersebut berkembang, semakin sulit (dan lebih mahal) untuk diperbaiki.

Secara kritis, pengamatan ini harus menjadi keharusan bagi para pemimpin C-suite, karena data buruk dapat berdampak serius pada pendapatan perusahaan (tanyakan saja Unity dan X). Membuat observabilitas data sebagai prioritas untuk c-suite akan membantu seluruh organisasi, bukan hanya tim data, berkumpul di sekitar inisiatif yang sangat penting ini dan memastikannya menjadi tanggung jawab semua orang.

Fokus pada observabilitas data menyeluruh ini pada akhirnya dapat membantu:

Mengidentifikasi masalah data lebih awal dalam pipeline data untuk membendung dampaknya pada area lain dari platform dan/atau bisnis





dalam pipeline data untuk membendung dampaknya pada area lain dari platform dan/atau bisnis Tentukan masalah data dengan lebih cepat setelah pop-up untuk membantu mendapatkan solusi lebih cepat





setelah pop-up untuk membantu mendapatkan solusi lebih cepat Memahami sejauh mana masalah data yang ada untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang dampak bisnis

Pada gilirannya, visibilitas ini dapat membantu perusahaan memulihkan lebih banyak pendapatan lebih cepat dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi data buruk. Mudah-mudahan, hasil akhirnya adalah perbaikan sebelum masalah berakhir dengan biaya jutaan dolar. Dan satu-satunya cara untuk mewujudkannya adalah jika semua orang, dimulai dengan c-suite, memprioritaskan observabilitas data.

Pelajari lebih lanjut tentang platform observabilitas data berkelanjutan IBM® Databand dan bagaimana platform ini membantu mendeteksi insiden data lebih awal, menyelesaikannya lebih cepat, dan memberikan data yang lebih dapat dipercaya kepada bisnis. Jika Anda siap untuk melihat lebih dalam, pesan demo hari ini.