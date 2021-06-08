Bayangkan platform integrasi seperti sebuah menu. Tapi bukan sembarang menu; melainkan menu Netflix Anda — hub yang fitur konten yang ingin Anda konsumsi. Tentu, Anda dapat menemukan banyak, jika tidak semua, pemrograman pilihan Anda melakukan pencarian online Anda sendiri. Dan pengalaman menonton tidak akan berbeda. Tetapi proses menemukan konten itu membutuhkan waktu dan banyak kesabaran. Menu menawarkan efisiensi, kenyamanan, dan organisasi.
Dalam pengertian bisnis, platform integrasi memberikan nilai yang sama. Dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik penggunanya, dan menyatukan berbagai jenis integrasi di satu tempat. Tim TI mendapatkan kebebasan dan fleksibilitas untuk mengadopsi sumber daya yang memungkinkan mereka memberikan nilai bisnis dengan cara yang memenuhi (dan mudah-mudahan melebihi) harapan pelanggan.
Itulah kekuatan dari platform Integrasi — memungkinkan keseluruhan menjadi lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya.
Buletin industri
Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM® kami untuk informasi lebih lanjut.
Platform integrasi adalah seperangkat produk perangkat lunak integrasi (middleware) yang kohesif yang memungkinkan pengguna melakukan hal berikut:
Dengan kata lain, platform integrasi menyediakan organisasi dengan alat integrasi yang mereka butuhkan untuk menghubungkan sistem, aplikasi, dan data mereka di seluruh lingkungan mereka.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang platform integrasi hybrid , lihat “Apa itu Platform Integrasi Hybrid (HIP)?”
Setiap industri saat ini berbicara tentang platform integrasi — dan dengan alasan yang bagus. Pasar yang sangat kompetitif menuntut solusi yang lebih cepat dan hemat biaya yang mempercepat pertukaran informasi, meningkatkan produktivitas, dan merampingkan operasi.
Namun, permintaan untuk integrasi baru jauh melampaui kapasitas organisasi untuk menciptakan integrasi tersebut. Menurut Gartner, “70% proyek transformasi digital gagal karena kurangnya kualitas integrasi.” [1]
Menghubungkan aplikasi dan sistem lokal dengan aplikasi cloud native ke dalam arsitektur kohesif perangkat keras dan perangkat lunak yang selaras dan sangat teroptimasi dapat memberikan berbagai manfaat, termasuk hal-hal berikut:
Tim integrasi saat ini membutuhkan akses ke campuran komponen yang memungkinkan mereka menyeimbangkan gaya integrasi tradisional dan modern. Saat mengevaluasi platform integrasi, berikut adalah komponen yang paling penting untuk dipertimbangkan:
Secara tradisional, platform integrasi dibangun dengan menghubungkan kemampuan utama di seluruh organisasi. Ini biasanya perangkat lunak API management , kemampuan pesan, dan solusi Enterprise Service Bus (ESB) dari berbagai vendor.
Namun, pendekatan ini bisa jadi mahal dan rumit untuk dilakukan secara internal, dan mungkin tidak dapat memenuhi semua kebutuhan Anda. Fitur atau kemampuan dapat diduplikasi di seluruh solusi dari beberapa vendor, sementara kemampuan lain mungkin ditinggalkan sepenuhnya dari persamaan.
Platform integrasi yang lengkap menggabungkan semua kemampuan yang Anda butuhkan ke dalam sebuah platform terpadu dan terkontainerisasi . Mereka juga dapat membuatnya lebih mudah untuk menjembatani kesenjangan antara berbagai gaya integrasi.
iPaaS, atau Integrasi Platform sebagai Layanan, adalah rangkaian penawaran berbasis cloud yang dirancang untuk menghubungkan aplikasi. Sama seperti platform integrasi tradisional, ini dapat membantu organisasi mengeksekusi dan mengelola integrasi sistem mereka. iPaaS biasanya menggunakan berbagai kombinasi solusi lokal dan berbasis cloud yang dapat memungkinkan perusahaan untuk pindah dari struktur SOA dan ESB mereka ke dalam arsitektur layanan mikro .
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Platform sebagai Layanan (PaaS), baca “Apa itu Pa aS? ”
Jika perusahaan Anda sedang mempertimbangkan platform Integrasi, kami merekomendasikan IBM Cloud Pak for Integration. Dengan itu, Anda akan mendapatkan semua kemampuan yang Anda perlukan untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas aplikasi Anda: API management, Integrasi aplikasi, streaming acara, dan banyak lagi.
Namun, kita tahu bahwa integrasi tidak memiliki pendekatan satu ukuran yang cocok untuk semua. Karena itu, Anda akan dapat menggunakan beberapa gaya integrasi dalam IBM Cloud Pak for Integration, dan semuanya akan diatur untuk bekerja bersama. Anda akan mendapatkan konektor pintar dibangun sebelumnya, dan Anda akan mendapatkan manfaat dari kemampuan otomatisasi seperti Integrasi data yang didukung AI, pemrosesan bahasa alami (NLP) dan perkakas low-code.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang solusi yang ditawarkan IBM® untuk memenuhi kebutuhan Integrasi Anda, kami mendorong Anda untuk mengunjungi halaman solusi integrasi cloud kami.
Atau, jika Anda ingin melakukan perubahan total pada strategi integrasi Anda, ikuti Penilaian Kematangan Integrasi kami untuk mendapatkan rekomendasi langkah selanjutnya.
[1] 10 Tren Teratas Forbes-McKinsey Gartner dalam PaaS dan Inovasi Platform, 2020
Lihat apa yang dapat dilakukan oleh iPaaS yang dirancang ulang untuk era AI. Dengan solusi hybrid terpadu untuk semua skenario integrasi dan AI agen untuk mendorong produktivitas, IBM menjadi pemimpin di sektor integrasi.
Lingkungan iPaaS sedang bergeser. Cari tahu tren pasar terbaru di The Forrester Wave(TM): Integration Platform as a Service, Q3 2025
Temukan bagaimana TCS merancang solusi integrasi yang siap untuk masa depan dengan IBM WebMethods yang dapat memodernisasi integrasi B2B dan mempercepat orientasi mitra.
Integrasi Enterprise tersebar di berbagai cloud dan sistem on premises, menciptakan kesenjangan visibilitas dan kerumitan operasional. Demonstrasi langsung ini mengungkapkan bagaimana pesawat kontrol hybrid menghilangkan silo integrasi, mempercepat waktu penerapan, dan memberikan pengawasan terpadu di seluruh ekosistem integrasi Anda.
Lihat bagaimana menerapkan IBM WebMethods dapat memberikan ROI yang terukur untuk bisnis Anda, menurut studi Forrester TEI.
Dapatkan insight dari pakar IBM X-Force tentang tren serangan yang muncul dan pelajari cara memperkuat ketahanan siber di seluruh siklus hidup keamanan.
Otomatisasi yang didukung AI meningkatkan ketangkasan di seluruh API, aplikasi, acara, file, dan B2B/EDI.
Buka potensi bisnis dengan solusi integrasi IBM, yang menghubungkan aplikasi dan sistem untuk mengakses data penting dengan cepat dan aman.
Buka kemampuan baru dan pendorong ketangkasan bisnis dengan layanan konsultasi IBM cloud. Temukan cara menciptakan solusi berkreasi bersama, mempercepat transformasi digital, dan mengoptimalkan kinerja melalui strategi hybrid cloud dan kemitraan pakar.