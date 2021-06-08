Bayangkan platform integrasi seperti sebuah menu. Tapi bukan sembarang menu; melainkan menu Netflix Anda — hub yang fitur konten yang ingin Anda konsumsi. Tentu, Anda dapat menemukan banyak, jika tidak semua, pemrograman pilihan Anda melakukan pencarian online Anda sendiri. Dan pengalaman menonton tidak akan berbeda. Tetapi proses menemukan konten itu membutuhkan waktu dan banyak kesabaran. Menu menawarkan efisiensi, kenyamanan, dan organisasi.

Dalam pengertian bisnis, platform integrasi memberikan nilai yang sama. Dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik penggunanya, dan menyatukan berbagai jenis integrasi di satu tempat. Tim TI mendapatkan kebebasan dan fleksibilitas untuk mengadopsi sumber daya yang memungkinkan mereka memberikan nilai bisnis dengan cara yang memenuhi (dan mudah-mudahan melebihi) harapan pelanggan.

Itulah kekuatan dari platform Integrasi — memungkinkan keseluruhan menjadi lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya.