Apa itu Platform Integrasi? Apakah Saya Membutuhkannya?

Ilustrasi CLOUD Biru 3 Gen AI

Melihat lebih dekat pada platform integrasi, nilai yang diberikannya dan bagaimana perbedaannya dari iPaaS.

Bayangkan platform integrasi seperti sebuah menu. Tapi bukan sembarang menu; melainkan menu Netflix Anda — hub yang fitur konten yang ingin Anda konsumsi. Tentu, Anda dapat menemukan banyak, jika tidak semua, pemrograman pilihan Anda melakukan pencarian online Anda sendiri. Dan pengalaman menonton tidak akan berbeda. Tetapi proses menemukan konten itu membutuhkan waktu dan banyak kesabaran. Menu menawarkan efisiensi, kenyamanan, dan organisasi.

Dalam pengertian bisnis, platform integrasi memberikan nilai yang sama. Dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik penggunanya, dan menyatukan berbagai jenis integrasi di satu tempat. Tim TI mendapatkan kebebasan dan fleksibilitas untuk mengadopsi sumber daya yang memungkinkan mereka memberikan nilai bisnis dengan cara yang memenuhi (dan mudah-mudahan melebihi) harapan pelanggan.

Itulah kekuatan dari platform Integrasi — memungkinkan keseluruhan menjadi lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya.

 

Apa itu platform integrasi?

 Platform integrasi adalah seperangkat produk perangkat lunak integrasi (middleware) yang kohesif yang memungkinkan pengguna melakukan hal berikut:

  • Mengembangkan, mengamankan, dan mengatur aliran integrasi yang menghubungkan beragam aplikasi, sistem, layanan, dan penyimpanan data.
  • Aktifkan pembuatan API yang cepat dan manajemen siklus hidup untuk memastikan Anda memenuhi berbagai persyaratan integrasi hibrida.

Dengan kata lain, platform integrasi menyediakan organisasi dengan alat integrasi yang mereka butuhkan untuk menghubungkan sistem, aplikasi, dan data mereka di seluruh lingkungan mereka.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang platform integrasi hybrid , lihat “Apa itu Platform Integrasi Hybrid (HIP)?”

WebMethods Hybrid Integration

Transformasikan integrasi untuk era AI

IBM WebMethods Hybrid Integration menampilkan bagaimana bisnis dapat menghubungkan aplikasi cloud dan aplikasi on premises dengan lancar, memungkinkan transformasi digital yang tangkas dan dapat diskalakan. 
Jelajahi WebMethods IBM

Mengapa platform integrasi itu penting

Setiap industri saat ini berbicara tentang platform integrasi — dan dengan alasan yang bagus. Pasar yang sangat kompetitif menuntut solusi yang lebih cepat dan hemat biaya yang mempercepat pertukaran informasi, meningkatkan produktivitas, dan merampingkan operasi.

Namun, permintaan untuk integrasi baru jauh melampaui kapasitas organisasi untuk menciptakan integrasi tersebut. Menurut Gartner, “70% proyek transformasi digital gagal karena kurangnya kualitas integrasi.” [1]

Menghubungkan aplikasi dan sistem lokal dengan  aplikasi cloud native ke dalam arsitektur kohesif perangkat keras dan perangkat lunak yang selaras dan sangat teroptimasi dapat memberikan berbagai manfaat, termasuk hal-hal berikut:

  • Merampingkan operasi bisnis
  • Meningkatkan efisiensi manajemen data
  • Mengurangi biaya
  • Meningkatkan interaksi pelanggan

Komponen platform integrasi

Tim integrasi saat ini membutuhkan akses ke campuran komponen yang memungkinkan mereka menyeimbangkan gaya integrasi tradisional dan modern. Saat mengevaluasi platform integrasi, berikut adalah komponen yang paling penting untuk dipertimbangkan:

  • Integrasi API: API adalah salah satu gaya integrasi modern yang paling umum. Perusahaan harus dapat membuat, mengamankan, mengelola, dan berbagi API di seluruh lingkungan dengan cepat dan mudah.
  • Integrasi data dan aplikasi: Data tersilo adalah salah satu masalah paling penting yang dihadapi organisasi ketika mencoba melakukan transformasi digital. Kemampuan untuk menyalin dan menyinkronkan data di seluruh aplikasi akan membantu mengatasi berbagai masalah, termasuk format data dan standar. Selain itu, penggunaan otomatisasi dalam data integrasi aplikasi dapat lebih merampingkan proses.
  • Arsitektur berbasis pesan dan peristiwa: Sinkronisasi dan standardisasi data sangat penting, tetapi jika perusahaan ingin mampu membangun pengalaman pelanggan yang lebih menarik atau bereaksi terhadap berbagai hal secara real-time, mereka perlu menggunakan antrean pesan dan arsitektur berbasis peristiwa untuk bertukar data secara aman di seluruh ekosistem mereka dari aplikasi berbasis cloud atau aplikasi lokal mana pun.
  • Transfer data berkecepatan tinggi: Jumlah data yang dipertukarkan di lingkungan modern bisa mengejutkan. Bahkan, pada tahun 2025, IDC memprediksi pembuatan data di seluruh dunia akan mencapai 163 zettabyte per tahun. Itu sepuluh kali lebih banyak data dari yang dihasilkan dunia pada tahun 2017. Mampu mengirim, berbagi, melakukan streaming, dan menyinkronkan file besar dengan andal dan dengan kecepatan tinggi sangat penting untuk memberikan jenis respons real-time terhadap data yang dicari organisasi modern.

Apa yang disediakan oleh solusi integrasi lengkap

Secara tradisional, platform integrasi dibangun dengan menghubungkan kemampuan utama di seluruh organisasi. Ini biasanya perangkat lunak  API management , kemampuan pesan, dan solusi Enterprise Service Bus (ESB) dari berbagai vendor.

Namun, pendekatan ini bisa jadi mahal dan rumit untuk dilakukan secara internal, dan mungkin tidak dapat memenuhi semua kebutuhan Anda. Fitur atau kemampuan dapat diduplikasi di seluruh solusi dari beberapa vendor, sementara kemampuan lain mungkin ditinggalkan sepenuhnya dari persamaan.

 Platform integrasi yang lengkap menggabungkan semua kemampuan yang Anda butuhkan ke dalam sebuah platform terpadu dan terkontainerisasi . Mereka juga dapat membuatnya lebih mudah untuk menjembatani kesenjangan antara berbagai gaya integrasi.

Pilihan lain: Platform integrasi vs. iPaaS

iPaaS, atau Integrasi Platform sebagai Layanan, adalah rangkaian penawaran berbasis cloud yang dirancang untuk menghubungkan aplikasi. Sama seperti platform integrasi tradisional, ini dapat membantu organisasi mengeksekusi dan mengelola integrasi sistem mereka. iPaaS biasanya menggunakan berbagai kombinasi solusi lokal dan berbasis cloud yang dapat memungkinkan perusahaan untuk pindah dari struktur SOA dan ESB mereka ke dalam arsitektur layanan mikro .

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Platform sebagai Layanan (PaaS), baca “Apa itu Pa aS? ”

Platform integrasi IBM®

Jika perusahaan Anda sedang mempertimbangkan platform Integrasi, kami merekomendasikan IBM Cloud Pak for Integration. Dengan itu, Anda akan mendapatkan semua kemampuan yang Anda perlukan untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas aplikasi Anda: API managementIntegrasi aplikasi, streaming acara, dan banyak lagi.

Namun, kita tahu bahwa integrasi tidak memiliki pendekatan satu ukuran yang cocok untuk semua. Karena itu, Anda akan dapat menggunakan beberapa gaya integrasi dalam IBM Cloud Pak for Integration, dan semuanya akan diatur untuk bekerja bersama. Anda akan mendapatkan konektor pintar dibangun sebelumnya, dan Anda akan mendapatkan manfaat dari kemampuan otomatisasi seperti Integrasi data yang didukung AIpemrosesan bahasa alami (NLP) dan perkakas low-code.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang solusi yang ditawarkan IBM® untuk memenuhi kebutuhan Integrasi Anda, kami mendorong Anda untuk mengunjungi halaman solusi integrasi cloud kami.

Atau, jika Anda ingin melakukan perubahan total pada strategi integrasi Anda, ikuti Penilaian Kematangan Integrasi kami untuk mendapatkan rekomendasi langkah selanjutnya.

Catatan kaki

[1] 10 Tren Teratas Forbes-McKinsey Gartner dalam PaaS dan Inovasi Platform, 2020

