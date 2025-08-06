Apa itu Apache Pulsar?

Pesan adalah paket data yang dibuat aplikasi untuk digunakan aplikasi lain. Paket-paket ini digunakan dalam urutan transmisinya, sampai aplikasi yang mengonsumsinya memprosesnya.

Sistem pesan memfasilitasi pertukaran pesan-pesan tersebut. Sistem perpesanan tradisional adalah middleware (juga disebut middleware berorientasi pesan, atau MOM). Solusi ini biasanya mendukung dua pola distribusi pesan: pesan point-to-point dan pesan berlangganan.

Dalam pesan point-to-point, satu aplikasi (disebut pengirim) mengirimkan pesan ke apa yang dikenal sebagai antrean pesan, yang menyimpan pesan. Kemudian, aplikasi lain (disebut penerima atau konsumen) menerima pesan dari antrean dan memprosesnya. Setiap pesan harus dikonsumsi hanya sekali.

Dalam pesan publikasi/berlangganan, atau pesan pub/sub, aplikasi yang menghasilkan pesan disebut penerbit. Aplikasi yang menggunakannya disebut sebagai pelanggan. Setiap pesan diterbitkan ke kategori yang dikenal sebagai topik, dan setiap aplikasi yang berlangganan topik tersebut menerima salinan semua pesan yang diterbitkan ke sana.

Partisi dan topik yang dipartisi dapat mempercepat pemrosesan pesan. Pesan yang dipublikasikan ke topik yang dipartisi didistribusikan ke beberapa broker.

Pesan Pub/sub dirancang untuk komunikasi gaya siaran, “satu ke banyak”. Pesan point-to-point—seperti namanya—bertukar informasi antara satu pengirim dan satu penerima.

Di antara sistem pesan tradisional, RabbitMQ, platform sumber terbuka, sering disebut sebagai yang paling populer.