Apa itu streaming peristiwa?

Streaming peristiwa berkisar pada aliran catatan data yang tidak terbatas, berurutan, dan real-time, yang disebut "peristiwa”, struktur data dasar yang merekam kejadian apa pun di sistem atau lingkungan. Ini adalah istilah yang pada dasarnya mengacu pada setiap titik data dalam sistem. Oleh karena itu, “aliran” (juga disebut aliran data atau data streaming) adalah pengiriman berkelanjutan dari peristiwa tersebut.

Setiap peristiwa biasanya terdiri atas kunci yang mengidentifikasi peristiwa atau entitas yang terkait, nilai yang menyimpan data aktual peristiwa, stempel waktu yang menunjukkan kapan peristiwa terjadi atau direkam, dan terkadang metadata tentang sumber data, versi skema, atau atribut lainnya.

Dengan bantuan mesin pengolah stream khusus, peristiwa dapat mengalami beberapa proses berbeda dalam stream. “Agregasi” melakukan perhitungan data, seperti rata-rata, jumlah, dan standar deviasi. “Ingestion” menambahkan data streaming ke database. Pemrosesan analisis menggunakan pola dalam streaming data untuk memprediksi kejadian di masa depan, dan pemrosesan pengayaan menggabungkan titik data dengan sumber data lain untuk memberikan konteks dan menciptakan makna.

Peristiwa sering kali terkait dengan operasi bisnis atau proses navigasi pengguna dan biasanya memicu tindakan, proses, atau rangkaian peristiwa lain. Ambil perbankan online, sebagai salah satu contoh.

Ketika pengguna mengklik "transfer" untuk mengirim uang dari satu rekening bank ke rekening bank lain, dana ditarik dari rekening pengirim dan ditambahkan ke rekening bank penerima, pemberitahuan email atau SMS dikirim ke salah satu (atau kedua) pihak, dan jika perlu, protokol keamanan dan pencegahan penipuan diterapkan.