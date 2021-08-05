Seringkali ada dorongan untuk menganggap pemeliharaan preventif dan pemeliharaan prediktif sebagai entitas yang sama sekali berbeda. Sayangnya, upaya untuk membingkai hubungan dalam istilah sederhana pemeliharaan preventif vs pemeliharaan prediktif ini melewatkan satu poin penting.



Pada kenyataannya, pemeliharaan prediktif adalah bentuk pemeliharaan preventif yang lebih berkembang. Kedua jenis mencoba untuk secara proaktif mengantisipasi dan mencegah kegagalan mekanis. Tetapi pemeliharaan prediktif membawa konsep ini lebih jauh.



Pertimbangkan satu peralatan industri. Jika kita mempraktikkan pemeliharaan preventif pada peralatan tersebut, kita dapat menggunakan informasi umum tentang merek dan model mesin tersebut untuk merumuskan perkiraan waktu kasar tentang kapan pemeliharaan rutin harus dilakukan. Kita akan tahu kira-kira kapan pemeliharaan harus terjadi.



Pemeliharaan prediktif, di sisi lain, jauh lebih tepat, dan karena itu, membutuhkan lebih banyak data. Informasi tentang siklus hidup yang diharapkan dari model peralatan tersebut digabungkan dengan data historis tentang kinerja unit tertentu. Setelah dipersenjatai dengan data tambahan tersebut, model pemeliharaan prediktif dapat menghasilkan prediksi yang kuat yang memungkinkan operator mengetahui dengan pasti kapan kegagalan sistem akan terjadi.



Dan karena perbaikan yang dijadwalkan melalui pemeliharaan prediktif terjadi tepat sebelum dibutuhkan (dan tidak sesuai dengan jadwal umum), tidak ada perbaikan yang tidak perlu dilakukan, yang membuat anggaran pemeliharaan menjadi lebih ramping.



Pemeliharaan prediktif berkembang bersama dengan IoT. Dengan mesin yang terus menerus memberikan informasi terbaru mengenai aktivitas dan kondisinya, model pemeliharaan prediktif kini mendapatkan banyak data yang dibutuhkan untuk menghasilkan prediksi pemeliharaan yang sangat dibutuhkan.