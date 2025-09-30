Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan terencana?

Jika setiap peralatan, mesin, atau fasilitas manufaktur beroperasi dalam kondisi optimal sepanjang waktu, pemeliharaan tidak perlu dilakukan. Namun di dunia nyata, tentu saja, produk yang dibuat dengan sangat baik sekalipun dapat mengalami keausan, sehingga memerlukan pengondisian, penggantian suku cadang, dan perbaikan agar tetap dapat digunakan.

Selama Revolusi Industri pertama pada tahun 1700-an, bentuk pemeliharaan yang dominan adalah "pemeliharaan kerusakan", juga dikenal sebagai pemeliharaan korektif atau pemeliharaan reaktif, yaitu perbaikan hanya dilakukan setelah mesin rusak. Karena mesin pada era ini relatif sederhana dan tidak memerlukan perbaikan oleh spesialis, maka ini adalah "cara perawatan yang paling mudah dan alami" pada saat itu, menurut salah satu laporan dari para ahli teknik industri.1

Namun, ketika mesin menjadi lebih kompleks selama Revolusi Industri kedua, yang dimulai pada akhir tahun 1800-an, pemeliharaan kerusakan memberi jalan bagi pemeliharaan terencana di beberapa sudut dunia industri. Dalam sebuah buku panduan tahun 1919 dari Ford Motor Company, para pembaca diinstruksikan untuk "membiasakan diri untuk melakukan setiap perbaikan atau penyesuaian segera setelah diketahui perlunya" karena "perhatian ini hanya membutuhkan sedikit waktu dan dapat menghindari penundaan atau kemungkinan kecelakaan di kemudian hari".1

Saat ini, ketika organisasi tidak terlibat dalam pemeliharaan terencana, yaitu mereka tidak mengantisipasi dan secara proaktif mengatasi degradasi aset atau malfungsi untuk menjaga peralatan dan pabrik tetap berfungsi dengan baik, konsekuensi serius dapat mengikuti. Mereka dapat dipaksa untuk melakukan pemeliharaan yang tidak direncanakan, yang bisa lebih menegangkan, menguras tenaga, dan mahal daripada pemeliharaan yang direncanakan. Misalnya, tim pemeliharaan mungkin terburu-buru untuk mendapatkan suku cadang yang diperlukan, membayar lebih mahal daripada yang seharusnya untuk menghindari waktu tunggu yang lama. Sementara itu, waktu henti tak terencana terkait dengan pemeliharaan tak terencana atau terjadwal dapat semakin merugikan laba perusahaan karena hilangnya produktivitas dan pendapatan: survei terhadap 100 perusahaan besar oleh Forrester dan IBM(PDF) menemukan bahwa waktu henti tak terencana menghabiskan biaya 35% lebih banyak per menit daripada waktu henti terencana.

Kurangnya program pemeliharaan terencana di perusahaan juga dapat berdampak pada keselamatan di tempat kerja. Kegagalan peralatan telah disebut ribuan kali dalam laporan kecelakaan di tempat kerja yang disusun oleh Occupational Health and Safety Administration.2 Pemeliharaan terencana dapat mencegah kegagalan peralatan yang menyebabkan kecelakaan di tempat kerja dan mencederai karyawan.