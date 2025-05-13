Qu’est-ce que l’apprentissage continu ?

Les systèmes de machine learning traditionnels entraînent des modèles sur de grands jeux de données statiques. Chaque jeu de données passe par l’algorithme du modèle, par lots, à mesure que celui-ci met à jour ses poids ou ses paramètres. Le modèle traite le jeu de données plusieurs fois, chaque cycle étant appelé une « époque ».

Les développeurs identifient à l’avance l’objectif du modèle d’ apprentissage profond, puis ils constituent un jeu de données d’entraînement adapté à l’objectif d’apprentissage et entraînent le modèle sur ces données. Ensuite, le modèle est testé, validé et déployé. En affinant le modèle machine learning avec plus de données, on peut adapter sa performance à de nouvelles tâches.

Les méthodes d’apprentissage traditionnelles ne reflètent pas pleinement le dynamisme du monde réel. L’ apprentissage supervisé utilise des jeux de données statiques dont les résultats sont connus. L’ apprentissage non supervisé permet à un modèle de trier les données par lui-même, mais les données d’entraînement restent finies et immuables. L’ apprentissage par renforcement est tout aussi sûr et limité.

Contrairement aux méthodes d’apprentissage traditionnelles, l’apprentissage continu tente d’appliquer la plasticité du cerveau humain aux réseaux de neurones artificiels. La neuroplasticité est la qualité du cerveau qui lui permet de s’adapter, d’apprendre sans oublier les connaissances antérieures lorsqu’il est confronté à des circonstances changeantes.

Certains types d’apprentissage continu commencent encore par un entraînement par lots hors ligne à plusieurs moments donnés, tout comme l’entraînement hors ligne traditionnel. L’apprentissage continu en ligne n’entraîne que des modèles avec un flux de données à passage unique.