Qu’est-ce que l’apprentissage continu ?

Le monde est en constante évolution. Les êtres humains et certains animaux ont développé la capacité d’apprendre afin de s’adapter aux situations difficiles. Par exemple, si une source de nourriture vient à manquer, trouver comment se nourrir autrement peut assurer la survie.
Cependant, tous les animaux ne possèdent pas cette capacité. Les koalas sont incapables de reconnaître leur principale source de nourriture, les feuilles d’eucalyptus, si celles-ci sont retirées de l’arbre et empilées sur une assiette. Bien que les koalas mangent parfois d’autres feuilles provenant d’autres arbres, ils conçoivent leur nourriture uniquement comme des feuilles sur des arbres. Leur cerveau peu flexible les empêche de s’écarter de cette idée.
Prenons maintenant l’exemple d’un modèle de vision par ordinateur destiné à être utilisé dans des voitures autonomes. Il doit savoir reconnaître les autres véhicules sur la route, mais aussi les piétons, les deux roues, les animaux et les dangers. Il doit aussi percevoir et s’adapter parfaitement aux changements météorologiques et aux conditions de circulation, comme une averse soudaine ou l’approche d’un véhicule d’urgence avec ses gyrophares et sa sirène.
Les langues évoluent au fil du temps. Un modèle de traitement automatique du langage naturel (NLP) doit être capable de traiter les changements dans la signification et dans l’utilisation des mots. De même, un modèle conçu pour la robotique doit pouvoir s’adapter si l’environnement du robot change.