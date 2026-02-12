確立されたプロセスは、正確な承認を保証するのに役立ちます。マネージャーまたはITチームは、確立されたポリシーに照らしてリクエストをレビューし、権限が職務と一致し、セキュリティー要件に準拠していることを確認します。

たとえば、本番環境のデータベースへのアクセスを要求する開発者には、追加のセキュリティー許可とマネージャーの承認が必要ですが、開発環境へのアクセスは役割に基づいて自動的に承認されていると考えられます。