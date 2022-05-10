فمع النقلة التي يحدثها الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل عالميًا، سيزداد الطلب على مهارات معرفة البيانات. في الواقع، تشير 79% من المؤسسات إلى أنه بالنظر إلى الاثني عشر شهرًا المقبلة، ستكون البيانات أكثر أهمية في عملية اتخاذ القرارات في مؤسساتهم.¹ ولكن ما المقصود بالمعرفة بالبيانات على وجه التحديد؟
تعرّف مؤسسة Gartner® المعرفة بالبيانات على أنها القدرة على قراءة البيانات وكتابتها وتوصيلها في سياقها، بما في ذلك فهم مصادر البيانات وبنياتها والأساليب التحليلية والتقنيات المطبقة والقدرة على وصف التطبيق العملي والقيمة الناتجة.²
ما أهمية هذه المهارات؟ إن قيادة مؤسسة تعمل بدعم من الذكاء الاصطناعي، وقرارات تستند إلى البيانات، تجعل من المعرفة بالبيانات مهارة يحتاجها الجميع، وليس فقط محلل البيانات. فسواءً كان الشخص في بداية حياته المهنية أو في الإدارة العليا، فإن قدرته على فهم البيانات وتفسيرها والتواصل باستخدامها تعد مهارة حاسمة لجميع الموظفين.
وفي بيئة يتوفر فيها التدريب لمساعدة الفرق على فهم قيمة البيانات في ضوء مهامها اليومية، يمكن للفرق الحصول على الرؤى والأفكار المفيدة من البيانات وتطبيقها بسهولة أكبر، وتبدأ في التطلع إلى العمل في بيئة مدمج فيها البيانات. وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الثقة والاستعداد لتفويض القرارات إلى الذكاء الاصطناعي لأنهم يفهمون البيانات الأساسية التي تشكل توصياته.
من كبير مسؤولي البيانات يقولون إنهم يطبقون الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي للاستفادة من البيانات.³
من المؤسسات تقول إن مهارات اتخاذ القرار لترجمة تحليلات البيانات إلى أفعال هي أقل المهارات نضجًا مقارنة بالمهارات الأخرى المرتبطة بالبيانات.⁴
ما الذي يتطلبه الأمر لتحقيق المعرفة الصحيحة بالبيانات؟
1. إتاحة البيانات عبر مؤسستك
يعتبر الكثيرون أن برامج التدريب على علم البيانات هي الخطوة أولى لتحويل مؤسساتهم إلى مؤسسات مدعومة بالبيانات، لكن الأمر كله يبدأ بإتاحة البيانات بسهولة أكبر. لنأخذ نظام مركز الاتصالات مثالًا. في معظم الأحيان يتم قصر هذه البيانات على التطبيق ولا يتم إتاحتها لبقية المؤسسة. ولكن إذا تمت مشاركتها بموافقة العميل، فإن تحليل بيانات مركز الاتصالات يمكن أن يساعد في التدريب والتعليم، وتعزيز الكفاءة العامة وتحسين الاتصالات لهذا الجزء من المؤسسة.
يقول Tim Humphrey، رئيس قسم التحليلات في IBM: "تحتاج في بعض الأحيان إلى مساعدة الأشخاص على تقدير القيمة التي يمكن أن تجلبها الرؤى المختلفة، خاصةً عند التطبيق على نطاق واسع وخارج المجالات والمجالات الوظيفية الفردية. فمن خلال إنشاء مستودع مركزي، مثل نسيج البيانات، يمكن للأشخاص عبر المؤسسة تخزين البيانات والوصول إليها بسهولة، وبالتالي تبسيط الوصول إلى البيانات وفتح الباب أمام تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لتبسيط سير العمل."
ولإتاحة البيانات للجميع، قام المكتب العالمي للبيانات في IBM بإنشاء منصة بيانات موحدة توفر مصدرًا مركزيًا للتحكم في البيانات وتسمح للمستخدمين بتحميل البيانات وتحويلها وتحليلها. وقد ساعدت المنصة منذ إطلاقها على تحسين نتائج الأعمال التجارية للمكتب العالمي للبيانات في وقت قصير. ففي غضون 18 شهرًا تقريبًا، حقق المكتب 1,3 مليار دولار أمريكي من مكاسب الأعمال التجارية و10 أضعاف العائد من مبادرات التحول القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
تمكّن المكتب العالمي للبيانات في شركة IBM من مضاعفة العائد على الاستثمار 10 أضعاف من مبادرات التحول القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
طبّق بنية بيانات تسمح بالوصول السريع والبسيط إلى البيانات وسط مجموعات بيانات متفرقة.
احرص في عملية تنظيف البيانات الموجودة والحفاظ على خصوصية البيانات وتدابير الأمان والامتثال أثناء دمج مجموعات البيانات على أن تكون البيانات ذات مغزى.
قم بتقييم الحقوق ذات الصلة للوصول إلى البيانات والترخيص وأذونات المشاركة في أثناء قيامك بدمج البيانات عبر المصادر والمنظومات والصوامع المنعزلة، بحيث لا يتم حصرها في مستوى وظيفي ويمكن توسيع نطاقها عبر المؤسسة.
2. تنظيم المعلومات بطريقة واضحة وشفافة.
بمجرد إنشاء منصة للوصول إلى البيانات المحوكمة، فمن المهم مساعدة صانعي القرار على فهم كيفية حركة البيانات في جميع مراحل المنظومة. لذا، احرص على عرض قيمة البيانات ومنشأها وجودتها بوضوح واحترام لكل مستوى من مستويات الخبرة. هذه هي أسرع طريقة لتمكين البيانات للمستخدمين التقنيين وغير التقنيين على حد سواء، ولتعزيز الثقة في مبادرات الذكاء الاصطناعي (ففي النهاية، رهاب التكنولوجيا ظاهرة حقيقية). فعندما يتم تنظيم البيانات بطريقة شفافة وقابلة للتفسير، يمكن للأشخاص فهم البيانات بسهولة أكبر قبل تطبيق الذكاء الاصطناعي وبعده.
في حين لا يحتاج الجميع إلى امتلاك مستوى المعرفة الذي يمتلكه عالم البيانات، إلا أنه يجب أن يكون لدى الجميع فهم عام للبيانات وتسلسلها وكيفية تدفقها ضمن العمليات بين نقطتين —وليس مجرد جزء واحد من تلك العملية. ويتطلب تحقيق هذا الفهم طرح بعض الأسئلة الرئيسية.
يجب أن تكون فرقك قادرة على البحث عن البيانات، والوصول إلى جميع البيانات التي من المفترض أن تتاح لهم، ومن ثم استخدامها في تطبيقات الأعمال.
استخدم البيانات الوصفية وقم بتوحيد التعريفات والمصطلحات المرتبطة بالبيانات في جميع وظائف الأعمال.
ابحث عن مؤشرات الأداء الرئيسية التي توضح كيفية مساهمة المعرفة بالبيانات في تحقيق أهداف العمل. اعرض الأفكار والرؤى المفيدة وتتبع استخدام البيانات واختبر مجموعة من المبادرات وطورها بشكل متزامن.
ساعد فرق العمل على تتبع وفهم مسار تدفق البيانات والتأكد من اتساقها عبر المؤسسة.
3. تدريب أفراد منظومة البيانات على استخدام البيانات وتحليلها بمسؤولية وتحويل البيانات إلى أفعال باستخدام الذكاء الاصطناعي
يساعد التدريب على المعرفة بالبيانات على تمكين مؤسستك من قراءة البيانات وفك رموزها واستخدامها (خاصةً عندما تكون ناشئة من نموذج ذكاء اصطناعي) وذلك لاتخاذ القرارات بشكل أفضل. كما يُمكِّن الفرق من استخدام البيانات باعتبارها ميزة تنافسية. ولتطبيق ما تدربوا عليه وربط البيانات بنتائج الأعمال، تحتاج فرق العمل لديك إلى فهم جيد لأدوات البيانات التي لديهم وكيفية استخدامها لتحقيق أهدافهم. وتحتاج في نهاية المطاف إلى خبراء يمكنهم إضفاء الطابع الإنساني على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال جعل البيانات ذات مغزى أكبر للأشخاص. فبرنامج التعريف بالبيانات ينجح عندما تتمكن فرقك من ترجمة البيانات إلى قصص مرئية مقنعة تلقى رواجًا بين الناس وتحول البيانات إلى معرفة قابلة للتنفيذ ونتائج ملموسة.
تدعم Johnson & Johnson موظفيها من خلال تثقيفهم حول أفضل السبل للاستفادة من التقنيات المتقدمة والناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. يقول Jim Swanson، المدير التنفيذي للمعلومات في شركة Johnson & Johnson: " لقد أنشأنا بالشراكة مع IBM نموذجًا استنتاجيًا مستندًا إلى الذكاء الاصطناعي لقسم التكنولوجيا بالشركة جمع بين البيانات الخارجية غير محددة الهوية وبيانات المهارات المستمدة من مجموعات بياناتنا الداخلية".
"وقد تمكنا من أخذ البيانات المتعلقة بمهارات الموظفين الموجودة في الأدوات التي تستخدمها إدارة تكنولوجيا المعلومات لدي وتغذيتها للنموذج. "بعد ذلك تمكن الذكاء الاصطناعي من تحديد مستوى نضج كل شخص في كل مهارة من المهارات التي أردنا تسليط الضوء عليها مما أدى إلى تكوين رؤية شاملة لنقاط القوة والضعف الفردية".
وعلى غرار Johnson and Johnson، يمكن للمؤسسات الأخرى بناء معرفة البيانات من خلال البدء بوضع استراتيجية أعمال شديدة الترابط على مستوى الأطراف المعنية وربطها عبر نطاقات عمل تلك الأطراف".
تقول Jennifer Kirkwood الشريك والمدير العالمي لبيانات مواهب العاملين بشركة IBM® Consulting: "عندما يشتكي أحد الأطراف المعنية من "فشل" جهود الاستفادة من البيانات أو عدم تحقيق ما كانوا يتوقعونه، فعادة ما يكون السبب في ذلك هو عدم تحديد استراتيجية العمل التنفيذية بشكل واضح، وعدم مواءمة المعرفة بالبيانات في جميع المجالات والفريق."
46% من المؤسسات التي تتخذ خطوات نحو الاعتماد على البيانات استثمرت في تحسين المعرفة بالبيانات ومهاراتها.⁵
تأكد من أن المهنيين على جميع مستويات المؤسسة يمكنهم استخدام أساليب وأدوات العرض المصور للبيانات ورواية القصص التي تناسب أهداف أعمالهم الاستراتيجية، واعمل على دمج تأصيل هذا التدريب في منهج تدريبي حول فاعلية التواصل.
تأكد من أن البرامج التعليمية لديك تعكس الاحتياجات الواقعية للوظائف المختلفة وتربط البيانات بالقيمة اليومية للأطراف المعنية.
قم بتعيين موظفين حاصلين على شهادات تقنية أو شهادات برنامج P-TECH لسد الفجوة في المهارات. استخدم لوحات المعلومات التي تحدد المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع مسار تطور مؤسستك لتكون أكثر اعتمادًا على البيانات.
4. القيادة بتعاطف لخلق المتميزين في البيانات
يعد الفضول جوهر عملية صنع القرار القائم على البيانات وبناء ثقافة المعرفة بالبيانات. يتساءل الموظفون والقادة من الملمين بالبيانات دائمًا "لماذا" ولا يقبلون أي معلومة بظاهرها؛ وهو سلوك من المهم تبنيه لضمان أن تخدم التوصيات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي احتياجات مؤسستك بدقة.
تتمثل مهمتك في أن تكون مستمعًا جيدًا وتحدد مع فرقك، بناءً على أدوارهم المختلفة، مهارات المعرفة بالبيانات التي يمكن أن تأتي بنتائج في الأعمال وتضع خطة للتدريب عليها.
يتمتع داعمو البيانات بالتمكين الكامل داخل IBM بمعنى أنهم إذا وجدوا مجموعة مشابهة في التفكير في فريق الحسابات أو سلسلة التوريدات على سبيل المثال ويرغبون في الاعتماد على البيانات وقدرات الذكاء الاصطناعي، فيمكنهم تنفيذ ذلك دون الحاجة إلى العودة للحصول على إذن أو تمويل. فمن خلال التأكد من فهم الموظفين لكيفية عمل البيانات في جميع مستويات المؤسسة وما دور الذكاء الاصطناعي في هذه المنظومة، فإنك تبني ثقافة تهتم بالإشراف على البيانات. ويؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى ظهور شبكة من المتميزين في مجال البيانات عبر مؤسستك بحيث يصبح التعلم في مجال البيانات جزءًا من دورة تعلم حميدة.
اتبع نهجًا يعطي أولوية لحالات الاستخدام العملي ويعزز قيمة المعرفة بالبيانات بين القادة عبر المؤسسات ويحصل على تأييد كبار الأطراف المعنية.
شجّع إجراء محادثات مفتوحة على جميع المستويات تتضمن وجهات النظر المتنوعة لتحقيق نتائج أفضل. واحرص على مواصلة توضيح القيمة التي يمكن أن تضيفها البيانات للمؤسسة.
كن قدوة في السلوك المثالي، مثل عدم أخذ البيانات على ظاهرها وتحدي الفرق بشأن الرؤى المستمدة من البيانات التي تثير التساؤلات. وشجع الفرق على التواصل داخل المؤسسة وخارجها حتى يتم تمثيل وجهات النظر المتنوعة في جميع جوانب العمل.
نظرًا لأن البيانات والذكاء الاصطناعي أصبحا عنصرين أساسيين في جميع جوانب إدارة المؤسسة، فإن المعرفة بالبيانات أمر أساسي لبناء ثقافة قائمة على البيانات. وبصفتك قائدًا للبيانات في مجموعتك، فأنت تعمل على تعزيز التغيير ودعم أهداف العمل الكبرى من خلال وضع لغة مشتركة تستند إلى البيانات. قد تمثل جهودك تحديًا، لكن هذه الأفكار الطموحة تسد فجوة محورية جدًا، والنتيجة تستحق هذا العناء. في الواقع، يعتمد مستقبل مؤسستك على تلك الجهود.
لذا إياك أن تتوقف الآن. بل واصل العمل على تطوير مهارات المعرفة بالبيانات في ضوء أهداف عملك، وإثبات نفسك باعتبارك عضوًا في الإدارة العليا وبين جميع العاملين. يقول Humphrey: "لكي تكون مُلمًا بالبيانات حقًا، يجب أن تتجاوز طريقة تفكيرك جميع الوظائف، ولا تكتفي بأن تكون واضحة على أحد المستويات فقط". وبعبارة أخرى، فإن المعرفة بالبيانات هي رحلة متكررة لكل مستوى من مستويات المؤسسة.
وقبل كل شيء، تذكّر أنك أنت القدوة. وبصفتك قائداً للبيانات فإن القدوة التي تمثلها هي التي تحدد نبرة الحديث وتضمن أن تشعر فرقك بالراحة عند التحدث عن البيانات والسماح للبيانات بتحقيق نتائج أفضل للأعمال. وفي ضوء تأييدك إلى جانب تفعيل إطار عمل الإلمام بالبيانات، ستحول الأفكار والرؤى المستمدة من البيانات إلى أفعال—وترسي ثقافة المتميزين في البيانات وصنع القرار استنادًا للبيانات لسنوات قادمة.
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¹ Voice of the Enterprise: Data & Analytics, Data-Driven Practices, 451 Research, 2022
² How to Create a Balanced Data and Analytics Organizational Model, Gartner, 10 May 2022. GARTNER هي علامة تجارية وعلامة خدمة مسجلة تابعة لشركة Gartner Inc. و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وخارجها وتُذكر في هذه الوثيقة بموجب تصريح. جميع الحقوق محفوظة.
³ 2023 Chief Data Officer Study: Turning data into value, IBM Institute for Business Value, 2023
⁴ Voice of the Enterprise: Data & Analytics, Data-Driven Practices, 451 Research, 2022
⁵ Voice of the Enterprise: Data & Analytics, Data Management and Analytics, 451 Research, 2021