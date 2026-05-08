パスワードレス認証とは

パスワードベースの認証は、長い間、ユーザーの身元を確認するためのデフォルトの方法でした。残念ながら、安全性が最も低いものでもあります。パスワードレス方式では、最新のネットワークの最も弱いリンクの1つを削除でき、企業の攻撃対象領域で広く悪用されているギャップを埋めることができます。

パスワードは、フィッシングなどのソーシャル・エンジニアリング攻撃や、スパイウェアやインフォスティーラーなどのマルウェアによって簡単に盗まれます。パスワードは、ヘルプデスク攻撃にも特に脆弱です。ヘルプデスク攻撃とは、悪意のある攻撃者がパスワードのリセットを必要とするユーザーや従業員になりすましてヘルプデスクに電話をかけるソーシャル・エンジニアリング詐欺です。これらの攻撃は非常に高い効果を上げるため、ますます一般的になっています。IBM X-Force の元Chief People Hackerである Stephanie Carruthers がかつて述べたように：

私たちはクライアント向けにソーシャルエンジニアリング・キャンペーンを行っています。その目的は、ヘルプデスクに電話して、従業員になりすましてパスワードをリセットできるのかどうか検証することです。これまでのところ、私たちは毎回成功を収めてきました。

人々は多くの場合、攻撃者がブルートフォース攻撃や辞書攻撃（つまり、機能するまで一般的なパスワードを試す）によって解読できる弱いパスワードを使用しています。人々はまた、複数のサービスでパスワードを再利用しており、クレデンシャル・スタッフィングを可能にしています。攻撃者が1つのサービスのパスワードを取得すると、他のサービスのパスワードも試すことができます。

サービスごとに推測されにくい異なるパスワードを使用するなど、パスワード管理のベスト・プラクティスに従っていても、問題は発生します。人々が所有するアカウントの数を考えると、これらのパスワードを忘れがちです。APIキーなどのNHI認証情報は、アプリにハードコードされたままになったり、共有ドライブにプレーンテキストのまま保護されずに保存されたりする可能性があります。

パスワード管理ツールは、こうしたパスワード・ハイジーンの課題を解決するために生まれましたが、それぞれに独自の脆弱性があります。その理由は、ほとんどのパスワード・マネージャーがマスター・パスワードによって保護されており、そのマスター・パスワード自体が盗まれる可能性があるためです。つまり、ハッカーは保存されたパスワードを適切な手段で盗むことができます。

NHIの普及も、パスワードレス認証の優先事項となる一因となっています。

アプリケーション、システム・プロセス、その他の非人間ユーザーは従来のパスワードを持っていませんが、OAuthトークン、APIキー、証明書、その他のシークレットを使用して認証を行います。AIエージェントは、従来の人間と非人間の機能の境界線にまたがり、自動化されたタスクを実行するために人間のユーザーの認証情報を「借用」する場合もあります。これらすべてのシークレットは、パスワードと同じように盗まれたり悪用されたりする可能性があります。

従来のIAMシステムはNHIのシークレット管理を目的として設計されておらず、アイデンティティー・セキュリティーのギャップを生み出していました。

IDおよびセキュリティーの専門家は、かなり前からこれらのプレッシャーを認識していました。しかし、テクノロジーがようやく追いついてきたことで、パスワードレスのアプローチが勢いを増しています。スマートフォンを使用すると、日常のユーザーは生体認証や時間ベースのワンタイム・パスワードを採用することが容易になります。FIDO標準と基盤となるWebAuthnおよびCTAP2プロトコルの開発により、パスキーベースの認証がWebサイトやWebアプリで広く利用できるようになりました。また、新しいセキュリティー・ライフサイクル管理ツールにより、組織はNHIの認証情報の作成、ローテーション、保管、およびアクセス管理を自動化できます。