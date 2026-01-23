セキュリティー・ライフサイクル管理は、重要なIAMとシークレット管理機能を一元化および自動化することで、セキュリティー・チームが人間のユーザーと非人間のIDの可視性と制御を強化できるようにします。一元化と自動化により、アクティビティーの監視、アクセス制御、ポリシー適用を合理化し、IDベースの攻撃やその他のセキュリティー・インシデント、サイバー脅威のリスクを軽減できます。

複雑なITシステムでは、人間および非人間のIDがオンプレミス、リモート、クラウドのインフラストラクチャー上に存在し、それらの間で移動する可能性があります。これらのネットワークは分散する性質があるため、セキュリティー・チームにとって、それぞれのIDの状況を追跡することは困難です。さらに、DevOpsパイプラインでは、リソースは多くの場合動的かつ一時的なものです。新規の非人間IDは、セキュリティー・チームがその存在に気づく前に、システムに導入され、安全な情報にアクセスし、消えてしまう可能性があります。その結果、ポリシーの適用が困難になり、セキュリティー・リスクが増大します。

安全な管理と一元的な監視がなければ、個々のユーザーはセキュリティー衛生のベスト・プラクティスに従わない可能性があります。弱いパスワードを設定し、それを再利用したり、MFAの有効化を怠る可能性があります。DevOpsパイプラインは、リポジトリー、コード、データベースなどを通じて管理されていない機密が拡散する「機密の無秩序な拡散」が発生しやすく、潜在的な脅威にさらされた状態になることで知られています。

アプリの無秩序な増加（集中管理のないエコシステムにアプリを導入すること）特に認証および承認機能が既存のIAMシステムと統合されていないアプリによっても問題が発生します。個別のアプリに個別のIDディレクトリー、権限設定、認証情報がある場合、特権監査やプロビジョニング解除などの重要なセキュリティー・アクティビティがすべて簡単に見逃されてしまいます。

セキュリティー・ライフサイクル管理は、管理を一元化しコア・プロセスを自動化することで、脆弱なID、アクセス、認証情報によってもたらされるセキュリティー脅威を最小限に抑えることができます。

人間と非人間のすべてのIDを1つのシステムで管理することで、セキュリティー・チームはより一貫性のあるアクセス・ポリシーを設定できるようになります。自動化されたプロビジョニングとプロビジョニング解除により、これらのポリシーがタイムリーかつ標準化された方法で確実に適用されるようになります。

自動化された認証情報管理は、強力な認証情報が適切に使用、保護、ローテーションされるようにする上で役立ちます。一方、認証情報検知ツールは、管理されていない機密情報や保護されていない機密情報を見つけて修復するために活用できます。

セッション録画により、セキュリティー・チームはユーザーの行動をすべて追跡でき、ポリシーの執行と インシデント対応の両方を効率化します。セキュリティー侵害が発生した場合、調査官はその録画を使ってハッカーが侵害されたアカウントで何をしたかを調べることができます。

最後に、サービス間の接続を保護することは、ソフトウェア・サプライチェーンにおける最も重大な脆弱性の1つである、システム内のコンポーネント間の接続に対処するのに役立ちます。

IBM Distinguished EngineerでMaster InventorのJeff Crumeは、Security Intelligenceポッドキャストで次のように述べています。

「最大の脆弱性のいくつかは、インターフェースがある2つの異なるものをつなぐ中継点で発生します。双方のコンポーネントは完璧でも、インターフェースはそうではありません。そしてもちろん、悪意のある攻撃者は弱点がある場所を狙うでしょう。」

つまり、セキュリティー・ライフサイクル管理に対する包括的なアプローチにより、エコシステム全体にわたる人間および非人間のID、認証情報、権限に関する単一のデータ管理システムを組織に提供し、ゼロトラストと最小権限の原則をサポートできます。

セキュリティー・ライフサイクル管理ツールとプラクティスは、DevOpsパイプラインの迅速かつ革新的な活動をサポートすることを目的としていることに注意することも重要です。実際、開発者の手から認証情報管理を完全に切り離すことで、これらのプロセスを最適化できます。セキュリティー・ライフサイクル管理は、シークレットを自動的に作成、保管、ローテーション、保護することで、妨げになることなくITエコシステムを保護できます。