智能体式数据管理与传统数据管理的区别在于，它是自适应的，能够根据上下文不断演进。它会持续从信号中学习，并根据条件变化进行调整，而不是将工作流程视为一成不变的产物。

例如，一位供应链经理可能给出指令：“监控传入的数据源，并在出现重复记录时解决它们”。随着新订单的到来，这个由人工智能驱动的系统会解读这一意图，并实时调整其计划，在条件变化时合并记录、标记不一致之处并将任务委派给智能体。

虽然这仍然是一种新兴的方法，但一些组织已经开始使用 ADM，通过以下方式提高数据可靠性和运营效率：

自动化数据质量与验证：在数据跨组织移动时，捕获数据漂移、不一致性和意外变化。