智能体式数据管理利用 AI 智能体来协调和优化完整的企业数据计划。1其中包括：
ADM 不依赖僵化的预定义工作流，而是使用专门的智能体为数据生命周期的每个阶段注入智能。系统可以解读意图，确定涉及哪些数据和策略，并根据条件变化自动调整操作。
其中许多功能由大语言模型 (LLM) 实现，这些模型在智能体内部提供了推理层。LLM 使用自然语言处理来解读意图，并将其转化为协调一致的数据策略——类似于 ChatGPT 或 Google Gemini 等工具解读提示的方式。它们利用元数据、数据血缘、机器学习和业务规则来确定哪些数据是相关的，应如何验证和治理，以及应如何为下游分析做好准备。
由此，智能体式系统会概述完成数据任务所需的步骤。这可能涉及访问数据源、执行策略、优化工作负载、管理存储行为，并最终生成可信的输出。
智能体式数据管理与传统数据管理的区别在于，它是自适应的，能够根据上下文不断演进。它会持续从信号中学习，并根据条件变化进行调整，而不是将工作流程视为一成不变的产物。
例如，一位供应链经理可能给出指令：“监控传入的数据源，并在出现重复记录时解决它们”。随着新订单的到来，这个由人工智能驱动的系统会解读这一意图，并实时调整其计划，在条件变化时合并记录、标记不一致之处并将任务委派给智能体。
虽然这仍然是一种新兴的方法，但一些组织已经开始使用 ADM，通过以下方式提高数据可靠性和运营效率：
随着数据需求激增，仍依赖于手动整合和交付的集中式数据团队正努力跟上步伐，这日益拖慢了整个组织的决策速度。
现代数据程序还面临着手动方法无法纠正的结构性数据挑战。超过 50% 的组织依赖三种或更多的数据整合工具，导致工作流程碎片化，团队间逻辑不一致。这种碎片化会引发更广泛的问题：质量检查为时已晚，治理规则在系统间发生偏离，数据血缘断裂未被检测到，语义定义失去同步。实际上，77% 的组织缺乏管理这种复杂性的专业人才。
这些压力直接影响着数据团队。工程师花费 10% 到 30% 的时间来发现数据问题，再花费 10% 到 30% 的时间来解决这些问题——相当于每位工程师每年超过 770 小时，或者说超过 4 万美元的劳动力浪费。与此同时，由于整合任务各自为政或停滞不前，分析师和业务用户平均需要等待一到四周才能获得他们所需的数据。
智能体式数据管理代表了企业大规模确保数据准确性、质量和完整性的一种转变。组织无需为每次转换编写脚本或维护僵化的规则，而是可以引入 AI 智能体来扩展管道创建、简化数据操作、减少瓶颈，并以更少的人工干预维持高质量数据。凭借更高效的运营和贯穿整个生命周期的可信数据，数据团队可以专注于战略，而不是返工。
智能体式数据管理整合了四个核心组件——每个组件都由 AI 模型、智能体和语义技术构成的协调层驱动：
这些组件在一个闭环工作流程中结合在一起，该流程融合了人类意图、基于 LLM 的规划、由 AI 协调的执行以及持续的验证。典型的交互过程可能如下：
MDM 通过受控流程和定期的管理周期更新定义。ADM 在变化（例如模式更新和重新定义的指标）发生时即检测到，并重新校准以使下游系统保持一致。
MDM 在受管理的领域内（如客户、供应商和产品）建立权威记录。ADM 将该责任扩展到整个数据生态系统，确保这些定义在运营系统、应用程序和分析环境中保持一致。
MDM 可管理静态数据，通过匹配、清洗和标准化来优化记录。ADM 可管理动态数据，在数据流经组织时应用防护措施、血缘检查和语义验证。
MDM 依赖于规则和人工监督：数据管理员编写映射、审查异常并更新流程。ADM 使用意图驱动的协调：智能体解读业务目标，生成计划，并自主执行和验证工作流程。
MDM 能够适应流程的速度，仅在治理工作流程完成后反映变化。ADM 能够适应变化的速度，随着定义、数据集和业务条件的演变，动态调整逻辑和管道行为。
在无摩擦、实时的商业时代，数据管理正从僵化的、基于规则的工作流程转向自适应的、意图驱动的行为。IBM 在 AI、数据就绪度和运营模式方面的研究指出了塑造这一新数据管理格局的三个重大变化。
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