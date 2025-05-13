O que é aprendizado contínuo?

O mundo está em um estado de fluxo constante. Seres humanos e outros animais desenvolveram a capacidade de aprender para ajudá-los a prosperar na adversidade. Por exemplo, se um suprimento de alimento se esgotar, descobrir como comer outra coisa pode garantir a sobrevivência.
Mas nem todos os animais são tão capazes. Os coalas não conseguem nem mesmo reconhecer sua principal fonte de alimento (as folhas de eucalipto) se as folhas forem removidas de uma árvore e colocadas em uma pilha em um prato. Embora os coalas às vezes comam outras folhas de outras árvores, eles podem conceber os alimentos apenas como “folhas de árvores”. Seus cérebros suaves não podem se desviar dessa expectativa.
Considere um modelo de computer vision destinado ao uso em carros autônomos. O modelo deve saber reconhecer outros veículos na estrada, mas também pedestres, ciclismo, motocicletas, animais e perigos. Ele deve perceber e se adaptar perfeitamente às mudanças no clima e nos padrões de tráfego, como uma chuva repentina ou se um veículo de emergência estiver se aproximando com suas luzes e sirene ligadas.
Os idiomas mudam com o tempo. Um modelo de processamento de linguagem natural (NLP) deve ser capaz de processar mudanças no que as palavras significam e em como elas são usadas. Da mesma forma, um modelo projetado para robótica deve ser capaz de se adaptar se o ambiente do robô mudar.