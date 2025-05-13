O que é aprendizado contínuo?

Os sistemas tradicionais de aprendizado de máquina treinam modelos em grandes conjuntos de dados estáticos. O conjunto de dados passa pelo algoritmo do modelo em lotes à medida que o modelo atualiza seus pesos ou parâmetros. O modelo processa todo o conjunto de dados várias vezes, com cada ciclo conhecido como uma época.

Os desenvolvedores identificam o propósito do modelo de deep learning antecipadamente, montam um conjunto de dados de treinamento para atender ao objetivo de aprendizado e treinam o modelo com esses dados. Em seguida, o modelo é testado, validado e implementado. Fazer o ajuste fino do modelo de aprendizado de máquina com mais dados pode adaptar seu desempenho a novas tarefas.

Os métodos de aprendizado tradicionais não refletem totalmente o dinamismo do mundo real. O aprendizado supervisionado usa conjuntos de dados estáticos com resultados conhecidos. O aprendizado não supervisionado permite que um modelo classifique os dados por conta própria, mas os dados de treinamento ainda são finitos e imutáveis. O aprendizado por reforço é igualmente seguro e restrito.

Em contraste com os métodos de aprendizado tradicionais, o aprendizado contínuo tenta aplicar a plasticidade do cérebro humano a redes neurais . A neuroplasticidade é a qualidade do cérebro que permite que ele se adapte, aprendendo sem esquecer os conhecimentos anteriores à medida que enfrenta mudanças nas circunstâncias.

Alguns tipos de aprendizado contínuo ainda começam com o treinamento em lote offline em várias épocas, semelhante ao treinamento offline tradicional. Aprendizado contínuo online treina os modelos apenas com um fluxo de dados de passagem única.