스트림 처리란 무엇인가요?

환자의 활력 징후를 모니터링하면서도 몇 시간마다 한 번씩만 데이터를 확인한다고 생각해 보세요. 의료 서비스 제공자는 즉각적인 조치가 필요한 중요한 변화를 놓치게 될 것입니다.

여러 산업의 조직도 지연되거나 배치 기반인 데이터 처리에만 의존할 경우 이와 유사한 위험에 직면합니다. 신속하고 정확하게 대응하기 위해서는 정보가 발생하는 즉시 액세스할 수 있어야 합니다. 스트림 처리 시스템은 데이터를 지속적으로 실시간 수집 및 분석함으로써 이러한 요구를 충족하며, 예약된 배치 추출, 변환, 로드(ETL) 워크로드에 내재된 지연 시간을 줄입니다.

스트림 처리는 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반의 분산 시스템에서 생성되는 데이터를 실시간으로 처리함으로써 조직이 운영 데이터를 거의 실시간에 가까운 통합된 형태로 파악할 수 있도록 지원합니다. 여기에는 관계형 데이터베이스, 데이터 레이크, 메시지 큐, IoT 장치 및 기업 애플리케이션이 포함됩니다. 이는 이상 탐지, 사기 방지, 동적 가격 책정 및 실시간 개인화와 같은 사용 사례를 지원합니다.



스트림 처리는 지속적으로 업데이트되는 데이터에 의존하는 AI 이니셔티브를 확장하는 데에도 점점 더 중요해지고 있습니다. 데이터 규모와 모델 복잡성이 증가함에 따라 기업 데이터 인프라는 높은 처리량을 지원하고 분산 환경 전반에서 빠르게 확장될 수 있어야 합니다.

IBM 기업가치연구소(IBV)의 연구에 따르면 설문에 참여한 조직의 약 절반은 최신 워크로드를 지원하기 위해 네트워크 최적화, 더 빠른 데이터 처리 및 분산 컴퓨팅을 우선순위로 두고 있습니다. 실시간 대용량 데이터를 처리하고 제공할 수 있는 역량이 없으면 조직은 분석 정보 도출 지연, 모델 정확도 저하 및 경쟁 우위 확보 기회 상실의 위험에 직면하게 됩니다.