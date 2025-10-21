데이터 리터러시란 무엇인가요?

오늘날 AI 기반의 데이터 중심 문화에서는 모든 직급의 직원에게 기본적인 데이터 리터러시 기술이 매우 중요합니다. 조직은 그 어느 때보다 더 많은 데이터를 생성하고 수집하고 있습니다. IDC에 따르면 전 세계 데이터 생성량은 2025년에 181제타바이트에 이를 것으로 예상됩니다. 더 이상 데이터 과학자나 머신 러닝 엔지니어만이 이러한 정보를 활용해 데이터 기반 의사결정을 수행하는 것은 현실적이거나 전략적이지 않습니다.

그러나 데이터 리터러시를 갖추기 위해 반드시 데이터 과학자가 될 필요는 없습니다. 오히려 이는 개인이 자신의 역할에서 데이터를 효과적으로 활용해 분석 정보를 도출하고 더 현명한 의사결정을 내릴 수 있는 자신감과 기술 역량을 갖추고 있음을 의미합니다. 또한 점점 더 많은 경우에 이는 AI 툴에 질의하고 AI가 생성한 분석 정보를 해석할 수 있는 능력을 의미하기도 합니다.

기술 발전은 조직 전반에서 데이터 접근의 대중화를 지원하고 있으며, 이는 데이터 리터러시 문화의 핵심 요소 중 하나입니다. 비즈니스 인텔리전스(BI) 대시보드, 자연어 쿼리 및 사용자 친화적인 인터페이스는 데이터를 이해하는 데 강력한 툴입니다. 그러나 이러한 툴 역시 탐색, 해석 및 효과적인 활용을 위해 기본적인 데이터 리터러시를 요구합니다.

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