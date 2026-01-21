2026년 데이터 관리 가이드 

데이터 관리 분야에서는 인공 지능(AI) 모델 학습에 필요한 고품질, 접근성, 신뢰성을 갖춘 AI 지원 데이터를 구축하는 데 점점 더 집중하고 있습니다. 업계 분석 기관인 Gartner의 최근 설문조사에 따르면 조직의 63%가 AI 도입을 위한 적절한 데이터 관리 관행을 갖추지 못했거나, 혹은 갖추고 있는지 확신하지 못하는 것으로 나타났습니다.1

이 종합 가이드는 데이터 관리의 기초부터 데이터 플랫폼, 데이터 아키텍처, 데이터 엔지니어링, 데이터 거버넌스 등에 대한 모든 것을 다룹니다.