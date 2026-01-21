2026년 데이터 관리 가이드 

데이터와 데이터베이스의 기초부터 데이터 아키텍처, 데이터 거버넌스 등 데이터 관리 전반에 걸친 다양하고 상세한 정보를 확인해 보세요.
데이터 관리는 비즈니스 분석 및 의사 결정에 사용할 수 있도록 데이터를 안전하고 효과적으로 수집, 구성, 설계, 관리, 처리, 유지하는 조직적 관행입니다.
데이터 관리 분야에서는 인공 지능(AI) 모델 학습에 필요한 고품질, 접근성, 신뢰성을 갖춘 AI 지원 데이터를 구축하는 데 점점 더 집중하고 있습니다. 업계 분석 기관인 Gartner의 최근 설문조사에 따르면 조직의 63%가 AI 도입을 위한 적절한 데이터 관리 관행을 갖추지 못했거나, 혹은 갖추고 있는지 확신하지 못하는 것으로 나타났습니다.1
이 종합 가이드는 데이터 관리의 기초부터 데이터 플랫폼, 데이터 아키텍처, 데이터 엔지니어링, 데이터 거버넌스 등에 대한 모든 것을 다룹니다.
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데이터 관리 전략은 조직이 데이터를 항상 사용할 수 있고, 통합하고, 관리하고, 안전하고, 정확하게 유지하도록 지원합니다. 이는 디지털 혁신, AI 이니셔티브, 더 뛰어난 비즈니스 성과를 위한 기반을 형성합니다.
본질적으로 데이터는 사실, 숫자, 단어, 관찰 결과 또는 기타 유용한 정보의 집합입니다. 하지만 데이터는 다양한 형태로 제공되며, 각 형태는 고유한 특성, 소스 및 형식에 의해 정의됩니다.
거의 모든 데이터 관리 또는 데이터 처리 애플리케이션을 위한 데이터베이스가 존재합니다. 여기에서 관계형 데이터베이스, 벡터 데이터베이스, 분산 데이터베이스, 쿼리 엔진 등 모든 유형을 살펴보세요.
데이터 웨어하우스, 데이터 레이크, 데이터 레이크하우스를 포함하는 데이터 플랫폼은 특정 업무를 수행하는 데 필요한 데이터의 수집, 변환, 분석 및 거버넌스를 가능하게 합니다.
데이터 아키텍처는 수집부터 소비에 이르기까지 데이터가 관리되는 방식을 규정하며, 데이터가 조직 내에서 흐르는 경로에 대한 청사진을 제시합니다. 또한 이는 데이터 처리 작업과 인공 지능(AI) 애플리케이션의 기초가 됩니다.
데이터 엔지니어는 대규모 데이터 집계, 저장, 분석을 위한 시스템을 설계하고 조직이 대규모 데이터 세트에서 실시간으로 인사이트를 얻을 수 있도록 지원합니다.
파일 전송, 데이터 스트리밍 및 데이터 마이그레이션을 포함하여 시스템, 디바이스 및 위치 간에 디지털 정보를 이동시키는 방법을 살펴봅니다.
데이터 통합은 서로 다른 소스의 데이터를 하나로 모아 일관된 구조로 변환하여, 데이터의 처리와 분석, 의사 결정에 사용할 수 있도록 합니다.
데이터 처리는 데이터 수집, 준비, 분석, 저장과 같은 구조화된 단계를 통해 원시 데이터를 사용 가능한 정보로 변환하는 작업입니다.오늘날 머신 러닝(ML), AI 및 병렬 처리 또는 병렬 컴퓨팅은 대규모 데이터 처리를 가능하게 합니다.
빅데이터는 정형, 반정형, 비정형 데이터를 비롯한 다양한 형식의 방대하고 복잡한 데이터 세트를 포괄하므로 의미 있는 인사이트를 추출하기 위해서는 고도화된 분석 접근 방식이 필요합니다.
엔터프라이즈 데이터 관리(EDM)는 생성과 수집부터 저장, 통합, 사용, 최종 보관 또는 폐기에 이르기까지 전체 라이프사이클에 걸쳐 엔터프라이즈 데이터를 조직하고 관리하며 최적화하는 대규모 데이터 관리입니다.
데이터 품질은 데이터 세트가 정확성, 완전성, 유효성, 일관성, 고유성, 적시성 및 목적 적합성에 대한 기준을 얼마나 잘 충족하는지 측정합니다. 이는 조직 내 모든 데이터 거버넌스 이니셔티브에 매우 중요합니다.
데이터 거버넌스는 데이터 수집, 소유권, 저장, 처리, 사용에 대한 정책, 표준 및 절차를 정의하고 구현함으로써 데이터 가용성, 보안, 무결성을 보장합니다.
데이터는 곧 경쟁력입니다. 이 간략한 웨비나에서 AI를 안전하게 활용하고 측정 가능한 ROI를 창출하는 방법을 알아보세요.
IBM Techsplainers는 핵심 개념부터 실제 사용 사례까지 AI를 위한 데이터의 필수 요소를 쉽게 설명합니다. 명확하고 간결한 에피소드를 통해 핵심 개념을 빠르게 학습할 수 있습니다.
AI 준비된 데이터로 가는 길이 정형 데이터와 비정형 데이터 모두에 대한 효과적인 액세스에서 시작되는 이유와 데이터 리더를 가로막는 과제를 알아보세요.
이 에피소드에서 Cathy Reese는 오늘날 조직이 고도화된 AI에 대비된 데이터 전략이 필요하며, 이를 위해 최고 품질의 데이터 자산을 활용해야 한다고 설명합니다.
데이터 접근을 간소화하고 데이터 거버넌스를 자동화하세요. 어디서나 모든 데이터를 사용해 워크로드 비용을 최적화하고, AI와 분석을 확장하는 등 데이터 레이크하우스 전략을 데이터 아키텍처에 통합했을 때 누릴 수 있는 이점을 살펴보세요.
데이터 리더가 데이터 과제를 극복하고 신뢰할 수 있는 데이터 기반을 구축하며 조직의 데이터를 AI에 대비시키기 위해 취할 수 있는 실행 가능한 단계를 이해하세요.
직관적인 그래픽 인터페이스를 통해 스트리밍 데이터 파이프라인을 생성하여 하이브리드 및 멀티클라우드 환경 전반에서 완벽한 데이터 통합을 촉진합니다.
watsonx.data를 사용하면 오픈, 하이브리드 및 관리형 데이터 저장소를 통해 데이터의 위치와 관계없이 모든 데이터로 분석과 AI를 확장할 수 있습니다.
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