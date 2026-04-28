데이터 계약이란 무엇인가요?

데이터 계약은 데이터의 품질, 구조, 의미 및 가용성을 정의하는 데이터 생산자와 데이터 소비자 간의 공식적인 계약입니다. 이러한 계약을 수립하고 시행하면 기업은 데이터 기반 의사결정 역량을 강화할 수 있습니다.

기존의 비즈니스 계약과 마찬가지로 데이터 계약에도 한 당사자에서 다른 당사자로 전달되는 항목을 규정하는 조건과 조항이 포함됩니다. 데이터 계약에는 데이터 품질 규칙, 스키마 정의, 서비스 수준 계약(SLA), 데이터 생산자 정보 및 서버 정보와 같은 요소가 포함될 수 있습니다.

그러나 데이터 계약이 진정으로 차별화되는 점은 코드로 작성된다는 것입니다. 따라서 이러한 계약은 수작업 프로세스가 아니라 자동화를 통해 시행할 수 있습니다.

데이터 엔지니어링에 대한 데이터 계약의 영향력은 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)가 소프트웨어 개발에 미친 영향력에 비유됩니다. API는 소프트웨어 애플리케이션 간 통신을 가능하게 하는 규칙을 정의하는 반면, 데이터 계약은 데이터 소비자가 다양한 소스의 데이터를 성공적으로 통합하고 활용할 수 있도록 하는 규칙을 정의합니다.

또한 API가 소프트웨어 개발의 생산성을 높이고 혁신을 가속화한 것으로 평가받듯이, 데이터 계약을 성공적으로 구현하면 기업과 데이터 사용자에게 다양한 이점을 제공할 수 있습니다.

그중 가장 중요한 것은 데이터 파이프라인 장애를 예방하는 것입니다. 데이터 계약이 없으면 상류 단계의 데이터 생성 변경이 하류 단계 사용자에게 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 데이터 계약은 이러한 호환성 파괴 변경 사항이 데이터 소비자에게 영향을 미치기 전에 식별되고 해결되도록 보장할 수 있습니다.

데이터 계약의 다른 이점으로는 데이터 품질, 데이터 거버넌스 및 확장성 향상이 있습니다. 데이터 계약은 또한 비즈니스 사용자가 조직 전반의 데이터에서 가치를 발견하고 활용할 수 있도록 지원하는 데이터 제품 및 데이터 메시 아키텍처의 기반을 제공합니다.

데이터 품질 툴과 데이터 거버넌스 플랫폼을 포함하여, 기업이 데이터 계약을 정의하고 시행하도록 지원하는 다양한 툴과 플랫폼이 존재합니다.