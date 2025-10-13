데이터 조정이란 무엇인가요?

최신 데이터 환경은 매우 방대한 양의 데이터를 생성하고 수집합니다. 전 세계 데이터 생성량만 해도 2024년 149제타바이트에서 2028년에는 394제타바이트 이상으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 164.4% 증가한 수치입니다.1



이러한 데이터는 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼, 금융 데이터베이스, 헬스케어 시스템 및 클라우드 애플리케이션 등 다양한 시스템에 존재하며, 각 시스템은 고유한 구조와 업데이트 주기를 갖고 있습니다.

이처럼 폭발적으로 증가하는 데이터에서 의미 있는 가치를 도출하기 위해 조직은 사일로를 해소하고 기업 전반의 정보를 활용해야 합니다. 데이터를 효과적으로 통합하고 분석하면 패턴을 발견하고 추세를 예측하며 더 현명한 의사결정을 지원할 수 있습니다. 이러한 분석 정보는 조직이 마케팅 캠페인을 최적화하고, 환자 치료 결과를 개선하며, 물류를 간소화하는 등 다양한 성과를 이루는 데 도움을 줍니다.



하지만 조직이 효과적인 데이터 조정 프로세스 없이 이러한 다양한 소스의 데이터를 결합하면 여러 가지 문제를 겪을 수 있습니다. 예를 들어 헬스케어 분야에서는 전자 건강 시스템 간 환자 기록 불일치로 인해 중복 검사와 잘못된 진단이 발생할 수 있으며, 이는 더 광범위한 데이터 부정확성으로 이어질 수 있습니다. 또한 금융 분야에서는 일관되지 않은 데이터로 인해 보고 및 감사 오류, 규제 준수 위험 및 잘못된 재무 예측이 발생할 수 있습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 등장한 것이 데이터 조정입니다. 이 데이터 관리 방식은 데이터 무결성 문제가 의사결정, 운영 효율성 또는 이해관계자의 신뢰에 영향을 미치기 전에 이를 방지하기 위해 등장했습니다. 데이터 조정은 정확한 예측, 신뢰할 수 있는 성과 추적, 보고 등을 지원합니다. 이는 데이터가 어떻게 수집, 변환 및 검증되는지를 명확하게 보여주는 계보를 구축함으로써 데이터 거버넌스를 강화합니다.



또한 점점 더 많은 조직이 인공지능(AI)의 힘을 인식하고 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV) 2025 CEO 연구에 따르면 CEO의 61%는 조직이 AI 에이전트를 적극적으로 도입하고 있으며 이를 대규모로 구현할 준비를 하고 있다고 답했습니다. 데이터 조정은 모델이 고품질의 일관된 데이터로 학습 및 테스트되도록 보장함으로써 AI 및 분석 투자 수익을 극대화하는 데 필수적입니다.