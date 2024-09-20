데이터 자동화란 무엇인가요?

많은 조직이 데이터 관리 전략의 핵심 구성 요소로 데이터 자동화에 의존합니다.

IBM Data Differentiator에 따르면 조직 데이터의 68%가 분석되지 않고 있으며, 이는 기업이 해당 데이터의 이점을 최대한 실현하지 못한다는 것을 의미합니다.

자동화는 기업이 운영 효율성을 개선하고 증가하는 양의 데이터를 처리하여 귀중한 통찰력을 추출하고 더 빠르고 더 나은 정보에 입각한 비즈니스 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

특히 데이터 자동화는 기업에서 데이터를 사용하기 전에 종종 거쳐야 하는 ETL 프로세스를 자동화하여 간소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. ETL에는 소스에서 데이터를 추출하고, 사용 가능한 형식으로 변환하고, 대상 앱이나 데이터베이스에 로드하는 작업이 포함됩니다.

데이터 자동화 기술은 수동 개입이 필요했던 시간 소모적이고 반복적인 작업을 제거함으로써 데이터 엔지니어와 데이터 과학자가 데이터 분석 및 인공 지능(AI) 및 머신 러닝(ML) 프로젝트와 같은 더 높은 우선순위에 집중할 수 있도록 합니다.

데이터 자동화는 데이터 처리 중에 발생할 수 있는 인적 오류 가능성을 최소화하여 데이터 품질을 향상시킵니다.