데이터는 모든 AI 기능과 사용 사례를 지원하는 연료와 같습니다. 오늘날 대부분의 조직은 충분한 ‘연료’를 보유하고 있음에도, 비유하자면 ‘저급 연료’를 사용하고 있기 때문에 실질적인 비즈니스 가치를 창출하는 생성형 AI 모델을 만들어내는 데 어려움을 겪고 있습니다. 양질의 데이터가 없으면 양질의 AI도 없습니다. AI 아카데미의 이번 에피소드에서는 Cathy Reese가 오늘날 조직이 어떻게 고급 AI에 대비한 데이터 전략을 갖춰야 하는지, 그리고 이를 위해 왜 최고 품질의 데이터 자산을 활용해야 하는지를 설명합니다.