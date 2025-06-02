데이터는 모든 AI 기능과 사용 사례를 지원하는 연료와 같습니다. 오늘날 대부분의 조직은 충분한 ‘연료’를 보유하고 있음에도, 비유하자면 ‘저급 연료’를 사용하고 있기 때문에 실질적인 비즈니스 가치를 창출하는 생성형 AI 모델을 만들어내는 데 어려움을 겪고 있습니다. 양질의 데이터가 없으면 양질의 AI도 없습니다. AI 아카데미의 이번 에피소드에서는 Cathy Reese가 오늘날 조직이 어떻게 고급 AI에 대비한 데이터 전략을 갖춰야 하는지, 그리고 이를 위해 왜 최고 품질의 데이터 자산을 활용해야 하는지를 설명합니다.
AI 지원 데이터에서 강조되는 점은 비즈니스 성공을 이끄는 AI가 AI 활용을 위해 특별히 준비된 데이터에서 시작된다는 점입니다. 이 자료에서는 엔터프라이즈 데이터가 AI를 효과적으로 활용할 수 있도록 데이터 책임자가 취할 수 있는 핵심 실행 방안 6가지를 살펴봅니다.
AI 아카데미에서 즐거운 시간을 보내셨기를 바랍니다. Think 뉴스레터를 구독하면 AI 아카데미의 최신 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.