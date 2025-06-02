AI 아카데미

에피소드 보기(8:21)
엔터프라이즈 AI를 위한 데이터 전략 구축

데이터는 모든 AI 기능과 사용 사례를 지원하는 연료와 같습니다. 오늘날 대부분의 조직은 충분한 ‘연료’를 보유하고 있음에도, 비유하자면 ‘저급 연료’를 사용하고 있기 때문에 실질적인 비즈니스 가치를 창출하는 생성형 AI 모델을 만들어내는 데 어려움을 겪고 있습니다. 양질의 데이터가 없으면 양질의 AI도 없습니다. AI 아카데미의 이번 에피소드에서는 Cathy Reese가 오늘날 조직이 어떻게 고급 AI에 대비한 데이터 전략을 갖춰야 하는지, 그리고 이를 위해 왜 최고 품질의 데이터 자산을 활용해야 하는지를 설명합니다.
시청하기(8:21)
학습 내용
  • AI 붐이 '품질 데이터'의 개념을 변화시킨 이유
  • 데이터 품질 장벽을 넘어서는 방법
  • 데이터 준비에 필요한 로드맵을 준비하는 데 필요한 것
프로세스, 기술, 인력을 적절히 조합하면 엔터프라이즈 데이터가 품질과 접근성을 확보할 수 있으며, 특히 AI를 포함한 모든 활용 사례의 요구사항을 충족할 수 있습니다.
Cathy Reese 선임 파트너, 퍼블릭 하이브리드 클라우드 및 데이터 부문 총괄 IBM Consulting

가이드북 보기

AI 지원 데이터 가이드

AI 지원 데이터에서 강조되는 점은 비즈니스 성공을 이끄는 AI가 AI 활용을 위해 특별히 준비된 데이터에서 시작된다는 점입니다. 이 자료에서는 엔터프라이즈 데이터가 AI를 효과적으로 활용할 수 있도록 데이터 책임자가 취할 수 있는 핵심 실행 방안 6가지를 살펴봅니다.

 가이드 다운로드
그룹화된 구성 요소의 추상적 표현

관련 리소스

팟캐스트 녹화 중에 앉아 이야기하는 두 남자
엔터프라이즈 AI를 위한 데이터 전략 구축

데이터는 모든 AI 기능과 사용 사례를 지원하는 연료와 같습니다. 조직이 어떻게 최고 품질의 데이터 자산을 활용하고 고급 AI에 대비한 데이터 전략을 개발해야 하는지 확인해 보세요.
카메라를 바라보는 Scott Brokaw
데이터의 중요성

Data Matters 허브는 데이터 및 AI 문제를 해결하는 방법을 설명합니다. 
파란색과 검은색 계열의 겹친 원통형 구조를 가진 Lockheed Martin 로켓 터빈의 클로즈업 이미지
새로운 AI 시대의 시작

Lockheed Martin은 사일로화된 46개의 데이터 시스템과 도구를 통합하고 AI 혁신을 시작합니다.
AI 아카데미 업데이트 소식 받기

AI 아카데미에서 즐거운 시간을 보내셨기를 바랍니다.  Think 뉴스레터를 구독하면 AI 아카데미의 최신 업데이트 소식을 받아보실 수 있습니다.

 Think 뉴스레터 구독하기
AI 여정의 다음 단계 시작하기
IBM Carbon Library Pictograms
AI 솔루션 watsonx 살펴보기
IBM Carbon Library Pictograms
하이브리드 클라우드 솔루션 제품 둘러보기
IBM Carbon Library Pictograms
AI 전략 브리핑 세션 등록하기