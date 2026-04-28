피처 스토어란 무엇인가요?

머신 러닝에서 피처는 원시 데이터로부터 파생되어 모델이 예측을 생성하기 위한 입력으로 사용하는 변수 또는 속성을 의미합니다. 피처는 구매 빈도 또는 지리적 위치와 같이 데이터 내 행동, 컨텍스트 또는 상태의 측정 가능한 측면을 나타냅니다.

예를 들어 사기 탐지에서는 모델이 원시 데이터가 아니라 선별된 신호에 의존합니다. 피처에는 지난주 거래 횟수 또는 최근 구매 위치와 같이 사기 행위를 나타낼 수 있는 패턴을 포착하도록 설계된 표현이 포함될 수 있습니다.

피처(일반적으로 ML 피처라고도 함)는 여러 데이터 소스로부터 생성되며 데이터 세트로 구성되어 데이터 과학 및 머신 러닝 워크플로를 모두 지원합니다. 이러한 피처는 이후 모델 학습, 지표 평가 및 모델의 프로덕션 시스템 배포에 사용됩니다.