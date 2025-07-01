AI 모델의 성능은 일반적으로 테스트 세트를 사용하여 측정되며, 모델의 아웃풋을 기준 테스트 세트의 예측과 비교합니다. 성능 평가를 통해 얻은 인사이트는 모델이 실제 배포에 적합한지 또는 조정이나 추가 학습이 필요한지 판단하는 데 도움이 됩니다.

머신 러닝 모델의 성능에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 요인은 다음과 같습니다.