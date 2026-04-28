AI 데이터 통합이란 무엇인가요?

기존 데이터 통합은 여러 소스의 데이터를 통합된 형식으로 결합하고 조화시키는 프로세스로, 데이터 엔지니어가 관리하는 고정 규칙 또는 반자동화된 프로세스에 의존합니다.1 그러나 이러한 접근 방식은 현대 데이터 환경의 규모와 복잡성을 처리하도록 설계되지 않았습니다.

오늘날의 AI 및 분석 워크로드에는 높은 수준의 속도, 유연성 및 가시성을 갖춘 데이터 기반이 필요합니다. 이러한 요구 사항은 툴 확산, 분절된 워크플로 및 데이터 사일로 문제를 이미 겪고 있는 데이터 팀에 빠르게 과도한 부담을 줄 수 있습니다.

AI는 효율적이면서도 미래의 데이터 요구 사항에 적응할 수 있는 지능적이고 간소화된 통합 접근 방식을 제공합니다. AI 데이터 통합은 수동 변환에 의존하는 대신 대규모 언어 모델(LLM), AI 에이전트 및 자동화를 활용하여 데이터를 스스로 학습하고 적응하며 의사결정을 수행함으로써, 반응형 프로세스를 선제적이고 지능적인 시스템으로 전환합니다.