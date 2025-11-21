재무 예측이란 무엇인가요?

재무 예측은 수익, 현금 흐름 및 비용과 같은 요소를 추정하여 사업 성과를 예측하는 프로세스입니다.
재무 예측은 전략적 계획을 위한 기본 도구입니다. 이를 통해 기업은 새로운 난관을 받아들이고, 기회를 포착하고, 위험을 관리하고, 의사결정을 개선할 수 있습니다. 또한 대출 기관, 투자자, 협력사 등의 비즈니스 이해관계자를 위한 중요한 재무 데이터를 제공합니다.
기업은 재무 예측을 사용하여 주로 다음과 같은 목표를 달성합니다.
통합 재무 예측을 생성하기 위한 4가지 핵심 요소:
이 요소들 각각은, 다른 요소와 연결하여 사업의 미래 성과를 예측하는 구성 요소로 작동합니다.
판매 예측은 다른 모든 재무 예측 요소의 기반입니다. 일반적으로 주, 월 또는 분기 단위로 측정되는 미래 기간 동안 회사가 판매할 것으로 예상되는 품목을 예측하는 프로세스입니다.
이미 진행 중이거나 판매 파이프라인에 진입할 것으로 예상되는 거래의 판매 수익을 추정합니다.
판매 예측이 완료되면 수입 예측을 시작할 수 있습니다. 여기에서는 운영 비용, 매출 원가, 세금 및이자 지불과 같은 비용과 함께 모든 예상 수익을 가늠합니다.
그런 다음 이 정보를 사용하여 회사의 예상 미래 순이익 또는 이익을 보여주는 견적 손익계산서를 작성합니다.
그런 다음 미래 매출과 순이익 추정치를 사용하여 현금이 언제, 어떻게 비즈니스에 유입되고 유출될지 예측합니다.
현금 흐름은 일반적으로 고객이 결제하는 경우(유입)와 기업이 직원에게 지불하는 경우(유출)로 나뉩니다. 견적 현금 흐름표는 사업체 전체의 특정 기간 영수증과 지급액을 예상합니다.
매출, 소득 및 현금 흐름 예측치를 종합하여 예상 재무상태표를 작성합니다. 회사의 미래 자산, 부채 및 자본을 개괄하는 문서입니다.
예를 들어 제품 재고(자산), 공급업체에 지불해야 할 금액(부채), 보통주(자본)가 포함될 수 있습니다. 회사의 재무 상태 예상치를 자세하게 보여줍니다.
재무 예측의 두 가지 주요 유형은 정량적 예측과 정성적 예측입니다. 기업은 보통 두 방식을 함께 사용합니다.
정량적 예측은 과거 데이터를 사용하여 미래에 발생할 가능성이 높은 일을 예측합니다. 예를 들어 지난 분기의 판매 수치를 사용하여 다음 분기의 매출을 예측합니다. 통계와 수학적 모델에 크게 의존해서, 추세와 패턴이 미래의 사업 성과에 미칠 영향을 예측합니다.
보편적인 정량적 기법을 알아봅시다.
통계에 기반한 정량적 기법과 달리, 인간의 판단과 의견에 기반하는 정성적 예측은 신제품 출시나 스타트업 창업처럼 과거 데이터를 사용할 수 없는 상황에서 유용합니다.
일반적인 정성적 기법은 다음과 같습니다.
재무 예측은 미래의 재무 성과를 예측합니다. 재무 모델링은 기업이 이러한 예측을 기반으로 전략을 안내하는 데 도움이 됩니다.
즉, 예측은 다양한 시나리오의 결과를 분석하고 예측하는 수학적 모델(Excel에서 자주 사용)의 기준선을 제공합니다. 예를 들어 재무 예측에서 다음 달 수익을 예측하는 경우 재무 모델은 가격 인상이 해당 수치에 어떤 영향을 미칠지 예측할 수 있습니다.
재무 예측과 예산 책정은 밀접하게 관련되어 있지만 프로세스는 서로 다릅니다. 예산은 일반적으로 회계연도 동안 비즈니스가 예상 수익과 리소스를 할당하는 방안에 대한 정적인 로드맵을 제공합니다.
재무 예측 프로세스는 보다 역동적인 방식으로 단기적 및 장기적 미래 결과를 예측합니다. 수익, 현금 흐름 및 비용에 대한 재무 예측은 현실적이고 신뢰할 수 있는 예산을 수립하는 데 필수적입니다.
이제 많은 기업이 AI 기반 재무 예측 도구를 사용하여 과거 성능을 분석하고 미래의 결과를 예측하고 있습니다.
IBM 기업가치연구소가 CFO 300명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 58%는 현재 예측 및 모델링에 전톷적 인공지능(AI)을 사용하고 있다고 답했습니다. 한편, 42%는 앞으로 예측과 모델링에 생성형 AI를 사용할 계획이라고 답했습니다.
재무 예측에 AI를 사용하면 다음과 같은 주요 이점을 얻을 수 있습니다.
