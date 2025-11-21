자산 관리

재무 예측이란 무엇인가요?

게시일 2025년 11월 21일
컴퓨터 앞에 앉아 있는 두 여성
By Gregg Lindemulder and Ian Smalley

재무 예측 정의

재무 예측은 수익, 현금 흐름 및 비용과 같은 요소를 추정하여 사업 성과를 예측하는 프로세스입니다.

이는 기업이 채용, 투자, 운영, 예산, 기타 재무 계획 측면에서 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

실제로 재무 예측은 일반적으로 과거 데이터, 시장 동향 및 전문가 의견의 조합을 기반으로 합니다. 재무 분석가는 이러한 인사이트를 사용하여 향후 매출, 수익성, 현금 지출 및 비즈니스의 전반적인 재무 상태를 예측하는 추정(예상) 재무제표를 작성합니다.

재무 예측이 중요한 이유는 무엇인가요?

재무 예측은 전략적 계획을 위한 기본 도구입니다. 이를 통해 기업은 새로운 난관을 받아들이고, 기회를 포착하고, 위험을 관리하고, 의사결정을 개선할 수 있습니다. 또한 대출 기관, 투자자, 협력사 등의 비즈니스 이해관계자를 위한 중요한 재무 데이터를 제공합니다.

기업은 재무 예측을 사용하여 주로 다음과 같은 목표를 달성합니다.

  • 정보에 입각한 의사 결정: 재무 예측은 기업이 급여, 인력, 재고 및 생산과 같은 영역에 자원을 어떻게 배분할지 결정하는 데 도움이 됩니다.
  • 목표 설정: 미래 재무 성과에 대한 정확한 예측은 기업이 운전 자본의 가용성을 기반으로 한 목표 성장률과 같은 현실적인 목표를 설정하는 데 도움이 됩니다.
  • 예산 계획: 재무 팀은 수익, 비용 및 현금 흐름에 대한 회사의 재무 예측을 바탕으로 부서 및 프로젝트 전반의 지출 한도를 설정합니다.
  • 위험 관리: 기업은 재무 예측을 사용하여 시장 침체, 운영 비용 상승 또는 공급망 중단 등 재무 위험을 초래할 수 있는 다양한 시나리오를 계획합니다.
  • 투자자 유치: 재무 예측은 미래 수익과 이익을 예측해서 비즈니스 가치를 결정하는 데 도움이 됩니다. 투자자는 이 정보를 회사에 투자할 때 근거로 사용하기도 합니다.
  • 비즈니스 성과 모니터링: 기업은 실제 재무 지표를 예측과 비교하여 진행 상황을 추적하거나 문제를 파악하고 전략을 조정하는 경우가 많습니다.
재무 예측의 4가지 구성 요소

통합 재무 예측을 생성하기 위한 4가지 핵심 요소:

  1. 판매 예측
  2. 수입 예측
  3. 현금 흐름 예측
  4. 대차대조표 예측

이 요소들 각각은, 다른 요소와 연결하여 사업의 미래 성과를 예측하는 구성 요소로 작동합니다.

1. 판매 예측

판매 예측은 다른 모든 재무 예측 요소의 기반입니다. 일반적으로 주, 월 또는 분기 단위로 측정되는 미래 기간 동안 회사가 판매할 것으로 예상되는 품목을 예측하는 프로세스입니다.

이미 진행 중이거나 판매 파이프라인에 진입할 것으로 예상되는 거래의 판매 수익을 추정합니다.

2. 수입 예측

판매 예측이 완료되면 수입 예측을 시작할 수 있습니다. 여기에서는 운영 비용, 매출 원가, 세금 및이자 지불과 같은 비용과 함께 모든 예상 수익을 가늠합니다.

그런 다음 이 정보를 사용하여 회사의 예상 미래 순이익 또는 이익을 보여주는 견적 손익계산서를 작성합니다.

3.현금 흐름 예측
 

그런 다음 미래 매출과 순이익 추정치를 사용하여 현금이 언제, 어떻게 비즈니스에 유입되고 유출될지 예측합니다.

현금 흐름은 일반적으로 고객이 결제하는 경우(유입)와 기업이 직원에게 지불하는 경우(유출)로 나뉩니다. 견적 현금 흐름표는 사업체 전체의 특정 기간 영수증과 지급액을 예상합니다.

4. 대차 대조표 예측

매출, 소득 및 현금 흐름 예측치를 종합하여 예상 재무상태표를 작성합니다. 회사의 미래 자산, 부채 및 자본을 개괄하는 문서입니다.

예를 들어 제품 재고(자산), 공급업체에 지불해야 할 금액(부채), 보통주(자본)가 포함될 수 있습니다. 회사의 재무 상태 예상치를 자세하게 보여줍니다.

재무 예측 방법
 

재무 예측의 두 가지 주요 유형은 정량적 예측과 정성적 예측입니다. 기업은 보통 두 방식을 함께 사용합니다.

정량적 예측
 

정량적 예측은 과거 데이터를 사용하여 미래에 발생할 가능성이 높은 일을 예측합니다. 예를 들어 지난 분기의 판매 수치를 사용하여 다음 분기의 매출을 예측합니다. 통계와 수학적 모델에 크게 의존해서, 추세와 패턴이 미래의 사업 성과에 미칠 영향을 예측합니다.

보편적인 정량적 기법을 알아봅시다.

  • 정액법: 회사의 과거 성장률이 직선과 같은 동일한 경로를 따라 계속될 것이라고 가정하는 단순한 기법입니다. 예를 들어 지난 2년간 성장률 4%를 기록한 경우, 정액법을 통해 다음 해에도 성장률 4%를 예측할 수 있습니다. 안정적인 시장에서는 효과적이라고 볼 수 있지만 변화나 변동성이 빈번한 시장에서는 신뢰성이 떨어집니다.
  • 이동 평균법: 정액법과 달리 이동 평균법은 시간의 흐름에 따른 비즈니스 데이터의 변동을 완화하는 방식입니다. 과거 기간의 결과를 평균화하고 해당 평균을 사용하여 미래 결과를 예측합니다. 예를 들면 이전 5개월 동안 계산된 평균 주가를 사용하여 다음 달의 주가를 추정할 수 있습니다.
  • 선형 회귀: 회귀분석을 사용하여 독립변수와 종속변수 간의 관계를 이해하는 기법입니다. 예를 들어, 광고 지출(독립 변수)이 월별 매출(종속 변수)과 어떤 관련이 있는지 보여줄 수 있습니다. 이 방식은 기업이 예상 광고 지출을 기반으로 향후 판매 수익을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.

정성적 예측

통계에 기반한 정량적 기법과 달리, 인간의 판단과 의견에 기반하는 정성적 예측은 신제품 출시나 스타트업 창업처럼 과거 데이터를 사용할 수 없는 상황에서 유용합니다.

일반적인 정성적 기법은 다음과 같습니다.

  • 시장 연구: 경쟁사 연구와 함께 진행하는 소비자 설문 조사와 포커스 그룹은 기업이 시장 연구를 수행하기 위해 사용하는 일반적인 전술입니다. 수집한 데이터는 소비자 행동, 수요, 가격 선호도 및 경쟁사의 전략과 같은 미래 시장 상황을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 전문가 의견: 설문조사, 인터뷰 또는 위원회 등을 통해 회사 경영진, 영업팀, 재무 분석가, 업계 분석가 등 비즈니스 내부 및 외부 전문가의 지식을 수집하고 취합해서 예측에 사용합니다.
  • 델파이 기법: 델파이 기법은 전문가 의견의 예측 정확도를 높이기 위해 설계된 시스템입니다. 전문가의 의견을 여러 차례 수집, 분석, 구체화하여 점진적으로 합의를 구축합니다. 반복적인 피드백이 필요하기 때문에 다른 정성적 방법보다 비용과 시간이 더 소요되는 경우가 많습니다.

재무 예측과 재무 모델링 비교

재무 예측은 미래의 재무 성과를 예측합니다. 재무 모델링은 기업이 이러한 예측을 기반으로 전략을 안내하는 데 도움이 됩니다.

즉, 예측은 다양한 시나리오의 결과를 분석하고 예측하는 수학적 모델(Excel에서 자주 사용)의 기준선을 제공합니다. 예를 들어 재무 예측에서 다음 달 수익을 예측하는 경우 재무 모델은 가격 인상이 해당 수치에 어떤 영향을 미칠지 예측할 수 있습니다.

재무 예측 vs. 예산 계획

재무 예측과 예산 책정은 밀접하게 관련되어 있지만 프로세스는 서로 다릅니다. 예산은 일반적으로 회계연도 동안 비즈니스가 예상 수익과 리소스를 할당하는 방안에 대한 정적인 로드맵을 제공합니다.

재무 예측 프로세스는 보다 역동적인 방식으로 단기적 및 장기적 미래 결과를 예측합니다. 수익, 현금 흐름 및 비용에 대한 재무 예측은 현실적이고 신뢰할 수 있는 예산을 수립하는 데 필수적입니다.

재무 예측에서의 인공 지능

이제 많은 기업이 AI 기반 재무 예측 도구를 사용하여 과거 성능을 분석하고 미래의 결과를 예측하고 있습니다.

IBM 기업가치연구소가 CFO 300명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 58%는 현재 예측 및 모델링에 전톷적 인공지능(AI)을 사용하고 있다고 답했습니다. 한편, 42%는 앞으로 예측과 모델링에 생성형 AI를 사용할 계획이라고 답했습니다.

재무 예측에 AI를 사용하면 다음과 같은 주요 이점을 얻을 수 있습니다.

  • 실시간 예측: AI 예측 모델은 내부 및 외부 데이터 소스를 분석하여 최신 시장 변화를 기반으로 실시간 예측을 할 수 있습니다.
  • 보고 자동화: AI는 자연어 프롬프트를 통해 재무 예측 보고를 자동화하여 보고 시간을 며칠에서 몇 분으로 단축할 수 있습니다.
  • 정확한 예측: AI는 기존 방법으로는 발견하기 어렵거나 시간이 많이 걸리는 방대한 양의 데이터에서 패턴, 추세 및 이상값을 발견할 수 있습니다.
  • 위험 감지: AI는 사기 거래 또는 공급망 중단 등 재무 위험을 초래할 수 있는 데이터 패턴을 조기에 경고할 수 있습니다.
Gregg Lindemulder

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
