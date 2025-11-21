재무 예측이란 무엇인가요?

이는 기업이 채용, 투자, 운영, 예산, 기타 재무 계획 측면에서 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

실제로 재무 예측은 일반적으로 과거 데이터, 시장 동향 및 전문가 의견의 조합을 기반으로 합니다. 재무 분석가는 이러한 인사이트를 사용하여 향후 매출, 수익성, 현금 지출 및 비즈니스의 전반적인 재무 상태를 예측하는 추정(예상) 재무제표를 작성합니다.