판매 예측이란 무엇인가요?

매출 예측의 핵심 목표는 미래 매출과 미래 수익의 명확한 그림을 제공하여 경영진이 정보에 입각한 비즈니스 의사 결정을 내릴 수 있도록 하는 것입니다. 예측은 예산, 채용, 생산, 재고 관리, 영업 계획 및 전략과 같은 주요 영역에 참고가 됩니다. 예를 들어, 영업팀은 예측을 참고하여 목표를 설정하고, 거래의 우선순위를 지정하고 파이프라인을 관리할 수 있습니다.

예측의 정확도는 예측의 기반이 되는 데이터의 품질에 따라 크게 달라집니다. CRM(고객 관계 관리) 기록이 최신 상태이고 완전하며 지속적으로 업데이트되는 강력한 데이터 규율을 갖춘 영업 조직은 더 좋은 예측 결과를 얻는 경향이 있습니다. 팀이 영업, 재무 및 운영 전반에서 정보를 공개적으로 공유하면 예측은 신뢰할 수 있는 협업 프로세스가 됩니다.

예측은 기업이 내부 벤치마크와 비교하여 성능을 추적하고 미리 계획하며 선제적으로 대응하는 데 도움이 됩니다. 이는 부서 간의 조정을 향상하며, 리더에게 판매 할당량 설정, 현금 흐름 관리 및 투자 결정에 대한 자신감을 줍니다. 이처럼 예측은 비즈니스 상황을 반영하고 이를 구체화하는 데에도 도움이 됩니다.

예측을 작성하려면 구조와 판단이 모두 필요합니다. 분석적인 측면은 과거의 판매, 거래 속도, 계절성, 추세 분석 및 기타 시장 조사에 관한 통계에 의존하는 데이터 기반입니다. 직관적인 측면은 각 기회의 특정 컨텍스트를 이해하는 영업 담당자와 관리자의 통찰력을 활용합니다. 많은 조직이 담당자 수준의 인사이트와 광범위한 데이터 모델을 결합하여 균형 잡힌 현실적인 예측을 생성하는 상향식 접근 방식을 취합니다.

이제 기술은 예측 프로세스를 간소화하고 개선하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 영업팀의 81%가 인공 지능(AI)에 투자하고 있습니다.1 Salesforce와 같은 플랫폼은 CRM에서 실시간 거래 데이터를 가져오고, AI를 적용하고, 파이프라인 상황에 대한 실시간 가시성을 제공합니다. 이러한 플랫폼이 생성형 AI를 활용하여 쉬운 언어로 된 요약, 시나리오 설명과 맞춤형 권장 사항을 만들어 예측을 더 쉽게 해석할 수 있게 하는 사례도 점점 더 많아지고 있습니다.

에이전틱 AI는 더 나아가 파이프라인 변경 사항을 지속적으로 모니터링하고 팀에 새로운 위험이나 기회를 경고할 수 있습니다. 또한 문제가 결과에 영향을 미치기 전에 조직이 대응할 수 있도록 다음 단계를 트리거할 수도 있습니다.

정확한 예측은 소유권 공유와 일관된 프로세스에 달려 있습니다. 담당자는 거래 업데이트를 담당합니다. 영업 관리자는 팀 성과를 모니터링하고 적절한 코칭을 제공합니다. 금융 및 운영팀은 가정을 검증하고 계획을 돕습니다. 모든 사람이 같은 데이터 세트에서 작업하고 정기적으로 예측을 검토하면 판매 예측 프로세스가 최신 상태를 유지하고 가치 있으며 실행 가능한 상태로 유지됩니다. 우수한 예측은 유동적이며, 비즈니스와 함께 진화합니다.