영업 파이프라인이란 무엇인가요?

대부분의 파이프라인은 리드가 최초 접촉부터 최종 판매까지 이동하는 과정을 반영하는 일련의 단계로 구성됩니다. 영업 파이프라인의 각 단계는 리드를 고객으로 전환하는 데 필요한 특정 단계를 나타냅니다. 이러한 단계는 일반적으로 리드를 찾는 것부터 시작하여 연락하고, 대화를 나누고, 제안을 하고, 최종적으로 판매를 성사하는 순서로 진행됩니다. 파이프라인은 영업 담당자와 관리자가 진행 상황을 추적하고 적절한 기회에 집중하는 데 도움이 됩니다.

영업 파이프라인은 영업 퍼널과 혼동되는 경우가 많습니다. 둘 다 유용하지만 서로 다른 용도로 사용됩니다. 파이프라인은 영업 담당자가 거래를 진행하기 위해 취하는 단계를 추적합니다. 조치 및 거래 상태에 중점을 둡니다. 영업 퍼널은 각 단계를 통과한 리드 수를 표시하며, 거래가 성사되지 않을수록 수치가 감소합니다.

파이프라인은 활성 거래를 관리하는 데 도움을 주고, 퍼널은 전환율과 전반적인 성과를 보다 폭넓게 파악할 수 있게 해줍니다.

파이프라인은 팀이 체계적인 상태를 유지하고 진행 상황을 모니터링하며 미리 계획하는 데 도움이 됩니다. 각 단계의 거래 수를 알면 향후 매출을 더 쉽게 예측하고 병목 현상과 문제를 조기에 발견할 수 있습니다. 프로세스의 한 부분에서 거래가 지연되고 있다면 무언가 변화가 필요하다는 신호일 수 있습니다.

영업 파이프라인은 비즈니스에 따라 간단할 수도 있고 상세할 수도 있습니다. 스프레드시트와 같은 기본 툴을 사용하는 팀도 있고, 리드 추적 및 정리를 자동화하는 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어를 사용하는 팀도 있습니다. 이러한 툴에는 프로세스를 더욱 간소화하는 데 도움이 되는 템플릿, 워크플로 및 통합과 같은 기능이 포함되는 경우가 많습니다. 어떤 시스템에서든 파이프라인을 통해 영업 프로세스의 성과를 명확하게 파악할 수 있습니다.

파이프라인이 효과적이려면 최신 상태를 유지해야 합니다. 영업 담당자는 정기적으로 업데이트하여 실시간 활동을 반영하고 현명한 의사 결정을 지원해야 합니다. 강력한 파이프라인은 더 많은 거래를 성사하고 새로운 고객을 확보하며 비즈니스를 성장시키는 데 도움을 주는 툴입니다.