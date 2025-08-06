영업 계획이란 무엇인가요?

이는 영업 리더가 장기 비즈니스 목표를 수립하고 정의하는 것부터 시작합니다. 목표가 설정되면 다음 단계는 세부적인 영업 전략을 수립하여 영업 목표 달성 방법을 파악하는 것입니다.

이 단계에는 수익 목표 설정, 타겟 시장 파악, 할당량 설정, 소비자 구매 트렌드 및 마케팅 역학 분석, 그리고 비즈니스 계획의 전체 기간에 영업 계획을 최적화하기 위해 지속적으로 데이터를 수집하는 것이 포함될 수 있습니다.

영업 계획은 기업이 마케팅 전략을 수립하고 고객 관계를 강화하는 데 도움을 주며, 이는 더 높은 전환율과 신규 고객 확보로 이어집니다. 오늘날 기업은 AI의 힘과 자동화를 활용하여 타겟 고객에 대한 심층적인 이해를 확보하고 핵심 성과 지표(KPI)를 최적화하며, 리드 생성을 증가시키고 새로운 수익을 창출하고 있습니다.