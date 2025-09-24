재무 모델링이란 무엇인가요?

재무 모델링은 기업 재무, 투자 은행, 사모펀드, 주식 연구 및 컨설팅 분야에서 널리 사용됩니다. 기업은 신제품 출시나 신규 시장 진출을 검토할 때, 투자자는 인수나 투자 결정을 내리기 전에 기업의 가치를 산정할 때 재무 모델링을 사용할 수 있습니다. 대출 기관의 경우 차입자가 채무를 상환할 수 있는지를 평가하기 위해 재무 모델링을 사용합니다. 재무 모델링은 인수·합병(M&A)에서도 핵심적인 역할을 합니다.

이러한 모델은 종종 시나리오 및 민감도 분석에도 사용되므로 리더는 주요 변수의 변화가 결과에 어떤 영향을 미치는지 확인할 수 있습니다. 재무 모델링의 목적은 다양한 시나리오에서 사업이나 투자의 성과를 예측하여 의사 결정에 도움이 되는 도구를 만드는 것입니다. 이 접근 방식을 통해 기업, 투자자, 대출 기관은 현실적인 위험을 사전에 예측하고 잠재적 수익을 평가할 수 있습니다.

재무 분석가들은 기업 재무 또는 재무 계획 및 분석(FP&A) 부서 내에서 재무 모델을 구축합니다. 재무 모델링 프로세스는 정확한 과거 데이터에서 시작됩니다. 이 정보는 비즈니스의 운영 방식, 주요 동인, 조직 내 다양한 부문 간의 연결 관계를 이해하는 데 도움이 됩니다.

그다음 매출, 고객 증가율, 비용 구조, 투자 계획과 같은 미래 내부 요인뿐만 아니라 경제 상황, 금리, 규제와 같은 외부 요인에 대한 가정이 이루어집니다. 이러한 입력값들은 예상 재무제표와 일정표에 반영됩니다.

Microsoft Excel과 같은 스프레드시트는 과거 재무제표를 미래에 대한 가정과 연결하는 데 사용됩니다. 그 결과, 모델의 기능과 모델링 담당자의 목표에 따라 향후 매출, 비용, 이익, 현금 흐름 및 기타 주요 지표를 추정하는 일련의 예측값이 도출됩니다.

가장 일반적인 형태의 재무 모델은 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름표를 연결하는 세 가지 재무제표 모델입니다. 더 발전된 모델은 이러한 기반 위에 구축되어 다양한 가정하에서의 평가, 시나리오 분석, 예측을 포함합니다.

탄탄한 재무 모델링은 단순한 스프레드시트 기술 이상의 역량을 요구합니다. 회계, 재무, 비즈니스 전반에 대한 깊은 이해와 함께 논리적 분석력과 올바른 판단력이 필수적입니다. 우수한 모델은 정확하고 유연하며 이해하기 쉽습니다. 또한 결과를 제시할 뿐 아니라, 그 결과를 이끌어낸 요인에 대한 인사이트까지 제공합니다.

많은 재무 전문가들은 이론과 실습을 결합한 재무 모델링 과정을 통해 이러한 역량을 강화합니다. 재무 모델링에 인공 지능(AI)이 등장하면서 경영대학과 교육 기관들은 데이터 과학, 머신 러닝, 생성형 AI에 더욱 중점을 두고 있습니다. 이러한 노력은 미래의 분석가들이 고도화된 시스템과 함께 작업할 수 있도록 준비시키는 것을 목표로 합니다.3